Знищено до 10 "Шахедів", які загрожували Києву: загинула дівчинка, 6 осіб постраждали

Напередодні ввечері та у ніч проти 26 жовтня 2024 року російська армія знову атакувала Київ із застосуванням ударних БпЛА.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дрони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю України баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7 з половиною годин.

За даними Попка, Сили Оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі було знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, які загрожували Києву

"На жаль, в місті не обійшлося без жертв російської атаки. Загинула молода дівчина. В багатоквартирному житловому будинку в Соломʼянському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. В цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої. Співчуття рідним і близьким. Загалом з будинку було евакуйовано понад 100 чоловік. Постраждало 6 осіб (з них 1 госпіталізовано). Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - додає Попко.

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.