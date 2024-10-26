Уничтожено до 10 "Шахедов", угрожавших Киеву: погибла девочка, 6 человек пострадали

Накануне вечером и в ночь на 26 октября 2024 года российская армия снова атаковала Киев с применением ударных БпЛА.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дроны были запущены с южного и северо-восточного направлений. На столицу Украины барражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Воздушная тревога в столице с вечера и в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась 7 с половиной часов.

По данным Попко, Силы Обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву.

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"К сожалению, в городе не обошлось без жертв российской атаки. Погибла молодая девушка. В многоквартирном жилом доме в Соломенском районе были повреждены квартиры с 17 по 21 этаж. В одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. В этом помещении позже спасатели и нашли тело погибшей. Соболезнования родным и близким. Всего из дома было эвакуировано более 100 человек. Пострадало 6 человек (из них 1 госпитализирован). Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - добавляет Попко.

Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.