Наслідки влучання "Шахеда" в багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 жовтня 2024 року близько 21 год внаслідок атаки російських БпЛА на столицю загинула 14-річна дівчинка, постраждали двоє чоловіків і три жінки, одну з яких доправили до лікарні з гострою реакцією на стрес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

У Солом’янському районі столиці через атаку ворога виникла пожежа в багатоповерхівці у двох квартирах на 20 та 21 поверхах, також частково пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи.

Також читайте: Брінк щодо нічної атаки: Щоночі РФ запускає дрони та ракети по Україні, вона має бути притягнута до відповідальності









Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ зазначав, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.