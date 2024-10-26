Росія намагається послабити економіку й витіснити Україну з іноземних ринків, - Сибіга

У суботу, 26 жовтня, у ході візиту до Єгипту міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Каїрі двосторонні переговори з міністром закордонних справ, міграції та у справах єгиптян за кордоном Арабської Республіки Єгипет Бадром Абдель Ати.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві заявили, що однією з тем переговорів була продовольча безпека.

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Сибіга поінформував колегу про посилення російського терору проти українських портів, зерносховищ та суден.

Він додав, що лише з початку осені російські обстріли пошкодили чотири цивільних судна в портах Одеси, серед яких було і судно із зерном для Єгипту, а також судно з гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.

За словами міністра, Росія переслідує цинічну мету — послабити українську економіку, витіснити Україну з іноземних ринків, замінити українське зерно власним і краденим з тимчасово окупованих територій.

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"Заради цієї мети Москва готова поставити під загрозу голоду мільйони людей у світі, які залежать від українського продовольства. Це використання їжі як зброї. І ми маємо покласти цьому край", - зазначив він.

Міністр наголосив на критичній необхідності відновлення та захисту свободи мореплавства в Чорному морі.

За його словами, для цього Україні потрібна солідарність та сильний голос усіх зацікавлених сторін, усіх країн-однодумців, які поважають Статут ООН і міжнародне право.

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"Україна розраховує, що Єгипет займе чітку та виразну позицію з цього критично важливого питання", - заявили в МЗС.