Росія намагається послабити економіку й витіснити Україну з іноземних ринків, - Сибіга
У суботу, 26 жовтня, у ході візиту до Єгипту міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Каїрі двосторонні переговори з міністром закордонних справ, міграції та у справах єгиптян за кордоном Арабської Республіки Єгипет Бадром Абдель Ати.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві заявили, що однією з тем переговорів була продовольча безпека.
Сибіга поінформував колегу про посилення російського терору проти українських портів, зерносховищ та суден.
Він додав, що лише з початку осені російські обстріли пошкодили чотири цивільних судна в портах Одеси, серед яких було і судно із зерном для Єгипту, а також судно з гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.
За словами міністра, Росія переслідує цинічну мету — послабити українську економіку, витіснити Україну з іноземних ринків, замінити українське зерно власним і краденим з тимчасово окупованих територій.
"Заради цієї мети Москва готова поставити під загрозу голоду мільйони людей у світі, які залежать від українського продовольства. Це використання їжі як зброї. І ми маємо покласти цьому край", - зазначив він.
Міністр наголосив на критичній необхідності відновлення та захисту свободи мореплавства в Чорному морі.
За його словами, для цього Україні потрібна солідарність та сильний голос усіх зацікавлених сторін, усіх країн-однодумців, які поважають Статут ООН і міжнародне право.
"Україна розраховує, що Єгипет займе чітку та виразну позицію з цього критично важливого питання", - заявили в МЗС.
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Питання 2: яка галузь економіки у країні, що воює, скорочувала своє виробництво з другої половини 2019-го?
Питання 2: як "зростання економіки" при найвеличнішому призвело до того, що при повномаштабному вторгненні не було у що вдягнути та чим захистити добровольців?
Питання4: як зростаюча з другої половини 2019-го економіка не змогла захистити себе ракетами різного радіусі дії, ПТРК, САУ, танками та легкою бронетехнікою?
Питання 5: як при економіці, що зростає з 2019-го, державні підприємства, які приносили мільярдні прибутки ДО цього, стали збитковими?
Може що забув ще? 🤔
Сразу 2 сорта парашного говна обслуживает истекающая кровью Украина...