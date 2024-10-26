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Россия пытается ослабить экономику и вытеснить Украину с иностранных рынков, - Сибига

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

В субботу, 26 октября, в ходе визита в Египет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Каире двусторонние переговоры с министром иностранных дел, миграции и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдель Аты.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве заявили, что одной из тем переговоров была продовольственная безопасность.

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Сибига проинформировал коллегу об усилении российского террора против украинских портов, зернохранилищ и судов.

Он добавил, что только с начала осени российские обстрелы повредили четыре гражданских судна в портах Одессы, среди которых было и судно с зерном для Египта, а также судно с гуманитарным грузом Продовольственной программы ООН для Палестины.

По словам министра, Россия преследует циничную цель - ослабить украинскую экономику, вытеснить Украину с иностранных рынков, заменить украинское зерно собственным и ворованным с временно оккупированных территорий.

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"Ради этой цели Москва готова поставить под угрозу голода миллионы людей в мире, которые зависят от украинского продовольствия. Это использование пищи как оружия. И мы должны положить этому конец", - отметил он.

Министр отметил критическую необходимость восстановления и защиты свободы мореплавания в Черном море.

По его словам, для этого Украине нужна солидарность и сильный голос всех заинтересованных сторон, всех стран-единомышленников, которые уважают Устав ООН и международное право.

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"Украина рассчитывает, что Египет займет четкую и внятную позицию по этому критически важному вопросу", - заявили в МИД.

Автор: 

Египет (772) МИД (7011) Сибига Андрей (505)


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ви й без рашки неслабо з цим справляєтесь зелупні
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26.10.2024 21:20 Ответить
ахахахаха, а кто єте слєлал, правильно кацапи-невістка.
ще рік пощипає майже дохлого гуся агент гетманцев і кирдик нашій зекноміці.
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26.10.2024 21:22 Ответить
А вірніше ринків третіх країн, Африки наприклад.
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26.10.2024 21:22 Ответить
Оце насмішив! Оце дав! А якщо по хребту?
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26.10.2024 21:38 Ответить
Питання 1: яка галузь економіки у країні, що воює, зростала з другої половини 2019-го?
Питання 2: яка галузь економіки у країні, що воює, скорочувала своє виробництво з другої половини 2019-го?
Питання 2: як "зростання економіки" при найвеличнішому призвело до того, що при повномаштабному вторгненні не було у що вдягнути та чим захистити добровольців?
Питання4: як зростаюча з другої половини 2019-го економіка не змогла захистити себе ракетами різного радіусі дії, ПТРК, САУ, танками та легкою бронетехнікою?
Питання 5: як при економіці, що зростає з 2019-го, державні підприємства, які приносили мільярдні прибутки ДО цього, стали збитковими?

Може що забув ще? 🤔
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26.10.2024 21:48 Ответить
"...судно з гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини".
Сразу 2 сорта парашного говна обслуживает истекающая кровью Украина...
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26.10.2024 21:50 Ответить
Само постаралося
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27.10.2024 05:32 Ответить
 
 