Россия пытается ослабить экономику и вытеснить Украину с иностранных рынков, - Сибига

В субботу, 26 октября, в ходе визита в Египет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Каире двусторонние переговоры с министром иностранных дел, миграции и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдель Аты.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве заявили, что одной из тем переговоров была продовольственная безопасность.

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Сибига проинформировал коллегу об усилении российского террора против украинских портов, зернохранилищ и судов.

Он добавил, что только с начала осени российские обстрелы повредили четыре гражданских судна в портах Одессы, среди которых было и судно с зерном для Египта, а также судно с гуманитарным грузом Продовольственной программы ООН для Палестины.

По словам министра, Россия преследует циничную цель - ослабить украинскую экономику, вытеснить Украину с иностранных рынков, заменить украинское зерно собственным и ворованным с временно оккупированных территорий.

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"Ради этой цели Москва готова поставить под угрозу голода миллионы людей в мире, которые зависят от украинского продовольствия. Это использование пищи как оружия. И мы должны положить этому конец", - отметил он.

Министр отметил критическую необходимость восстановления и защиты свободы мореплавания в Черном море.

По его словам, для этого Украине нужна солидарность и сильный голос всех заинтересованных сторон, всех стран-единомышленников, которые уважают Устав ООН и международное право.

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"Украина рассчитывает, что Египет займет четкую и внятную позицию по этому критически важному вопросу", - заявили в МИД.