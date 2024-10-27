УКР
Генсек НАТО Рютте завтра виступить із заявою щодо військ КНДР в РФ

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте виступить із заявою щодо розгортання військ КНДР в Росії.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У пресслужбі зазначили, що у понеділок, 28 жовтня, делегація високого рівня з Південної Кореї поінформує Північноатлантичну раду про розгортання військ КНДР в Росії.

В заході також візьмуть участь посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі Австралії, Японії, Нової Зеландії і Республіки Корея.

Після засідання генеральний секретар НАТО зробить заяву для представників ЗМІ біля входу в будівлю. Це відбудеться о 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

Читайте: У НАТО розглядають дві відповіді на відправлення військ КНДР у РФ, - Bloomberg

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

Також читайте: Інформація ЗМІ, що 7 країн НАТО проти запрошення України до Альянсу, не відповідає дійсності, - речник Зеленського Никифоров

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія підозрює Росію у широкомасштабній диверсійній кампанії та кібератаках, - Reuters

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Топ коментарі
+19
Оголосить про чергове "занепокоєння".
показати весь коментар
27.10.2024 19:58 Відповісти
+15
Будуть скликати чергову нараду. Потім порадяться і ухвалять спільну заяву. А у заяві висловлять глибоке занепокоєння та звернуться з закликом до всіх сторін уникати ескалації конфлікту.
показати весь коментар
27.10.2024 20:09 Відповісти
+14
Не треба бути нострадамусом, щоб передбачити:

- Вустами рютте почуємо про глибоку занепокоєність щодо ситуації

- НАТО підтримує право України на самозахист

- Країни НАТО пильно стежитимуть за розвитком подій і будуть готові до будь-чого (вірніше спічрайтери вже написали майбутні промови)
показати весь коментар
27.10.2024 20:05 Відповісти
Ні, вже не катить. Після стурбованості та занепокоєння у них з'явилась нова фішка - Покликання тривоги😊
показати весь коментар
27.10.2024 21:05 Відповісти
Не факт. Може бути "сильне занепокоєння" або "дуже серйозна стурбованість", чи "стурбована занепокоєність"..... простими словами "переливання з пустого в порожнєє". Сите життя розмягчило їх, так було вже, коли вчасно не давали відсічь варварам та тиранам й це оберталось у велику трагедію та всесвітню війну..... нажаль так нічому людство не навчилось.
показати весь коментар
28.10.2024 01:57 Відповісти
Глибока стурбованність.
показати весь коментар
27.10.2024 20:00 Відповісти
І заявить що Дуже глибоко стурбовані і ДУЖЕ уважно спостерігають за ситуацією.
показати весь коментар
27.10.2024 20:06 Відповісти
А що, цього замало?!!!
показати весь коментар
27.10.2024 20:21 Відповісти
"Україна захищає НАТО, тому побажаємо їй успіху"
PS - Рютте
показати весь коментар
27.10.2024 20:01 Відповісти
Це серйозна ситуація. Тепер, якщо Товстунчик полізе в Південну Корею, то війська Кацапії будуть введені на допомогу КНДР.
показати весь коментар
27.10.2024 20:02 Відповісти
Пффф... Можна й не слухати. Знову буде поглиблена стурбованість і уважне спостереження.
показати весь коментар
27.10.2024 20:04 Відповісти
Може не треба заяв більше? Всі втомилися від заяв.
показати весь коментар
27.10.2024 20:05 Відповісти
Так це ж пiвнiчно-атлантичний блок заяв! 🤡
показати весь коментар
27.10.2024 20:23 Відповісти
Буде 100% моральна підтримка 🙌🏼
показати весь коментар
27.10.2024 20:12 Відповісти
Я тебе поцілую завтра - може - мабуть
показати весь коментар
27.10.2024 20:12 Відповісти
*************
показати весь коментар
27.10.2024 20:20 Відповісти
Слабак цей Рютте, всього-навсього заява. Наш потужний Лідор вже новий план перемоги накидав
показати весь коментар
27.10.2024 20:22 Відповісти
Оголосить про новий пакет словесної допомоги.
показати весь коментар
27.10.2024 20:30 Відповісти
Хороший парень, но его полномочия равны НУЛЮ...
показати весь коментар
27.10.2024 20:32 Відповісти
Потужною заявою?
показати весь коментар
27.10.2024 20:38 Відповісти
Це буде таким потужним занепокоєнням, що рівень його призведе до зашкалювання стурбометрів усіх модифікацій та типорозмірів.
показати весь коментар
27.10.2024 20:50 Відповісти
Мастурбовані так, що Ліга Націй відпочиває.
10 гутерішей по шкалі натан'яХу
показати весь коментар
27.10.2024 20:55 Відповісти
Стурбованість Нетаньягу вимірюється кількістю знищених ворожих ватажків та кількістю знищених військових цілей в Ірані та його проксі.
показати весь коментар
27.10.2024 21:29 Відповісти
А сьогодні вже стомлені, газувати під крісло рішучу Стурбованість. Та й взагалі вечір
показати весь коментар
27.10.2024 20:53 Відповісти
Так выходной же... В выходной нельзя делать заявления.
показати весь коментар
27.10.2024 22:02 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2024 21:21 Відповісти
Пуйло вже злякалось)
показати весь коментар
27.10.2024 21:25 Відповісти
Ага. До завтра застрелиться.
показати весь коментар
27.10.2024 21:30 Відповісти
А що скаже куколд генсек ООН?
показати весь коментар
27.10.2024 21:37 Відповісти
Західний світ зараз живе по принципу: хай їбуть, аби не били.
Це нагадує кінець Римської імперії, коли Рим почав платити гунам данину.
Зараз це б назвали безпековою угодою, але ця «угода» стала кінцем Західної римської імперії.
показати весь коментар
27.10.2024 22:26 Відповісти
А уряд США вже зумів корейців у росії побачити чи ще тикається як сліпе кошеня?
показати весь коментар
27.10.2024 22:33 Відповісти
знову цирк. Його самого від себе не нудить?
показати весь коментар
27.10.2024 22:47 Відповісти
Насправді всі ці заяви працюють виключно на путіна, тепер будуть.працювати і на кндр.

Таке враження, що це таємний код спілкування адміністрації байдена шольца з путіним як саме він має діяти в своїх кривавих злочинах. Бо після одних він відпочиває, накопичуючі стли, а після інших стає ще більш.жорстокою потворою.

показати весь коментар
27.10.2024 22:50 Відповісти
Мені хотілося б дій.
Заяви вже нікуди архівувати.
показати весь коментар
27.10.2024 22:52 Відповісти
Рассаживаемся по удобней--- ну, давай, поливай пока нет морозу! А мы послушаем--- ,,шлюха-й товарисч, война почалася, бросай свою маньку, в поход собирайся..,, пой на голландском!
показати весь коментар
27.10.2024 23:06 Відповісти
Ого-о? Чи "ого-го-о-о-го"?
показати весь коментар
28.10.2024 01:17 Відповісти
В кращому випадку помашуть пальчиком: ну-ну-ну, які погані.
показати весь коментар
28.10.2024 02:48 Відповісти
 
 