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Новости Война
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Генсек НАТО Рютте завтра выступит с заявлением по поводу войск КНДР в РФ

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступит с заявлением относительно развертывания войск КНДР в России.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В пресс-службе отметили, что в понедельник, 28 октября, делегация высокого уровня из Южной Кореи проинформирует Североатлантический совет о развертывании войск КНДР в России.

В мероприятии также примут участие послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея.

После заседания генеральный секретарь НАТО сделает заявление для представителей СМИ у входа в здание. Это произойдет в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Также читайте: В НАТО рассматривают два ответа на отправку войск КНДР в РФ, - Bloomberg

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также: До 28 октября Россия накопит на Курщине 5 тыс. северокорейских военных, – NYT

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

Автор: 

КНДР (1234) НАТО (10106) россия (96279)


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Топ комментарии
+19
Оголосить про чергове "занепокоєння".
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27.10.2024 19:58 Ответить
+15
Будуть скликати чергову нараду. Потім порадяться і ухвалять спільну заяву. А у заяві висловлять глибоке занепокоєння та звернуться з закликом до всіх сторін уникати ескалації конфлікту.
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27.10.2024 20:09 Ответить
+14
Не треба бути нострадамусом, щоб передбачити:

- Вустами рютте почуємо про глибоку занепокоєність щодо ситуації

- НАТО підтримує право України на самозахист

- Країни НАТО пильно стежитимуть за розвитком подій і будуть готові до будь-чого (вірніше спічрайтери вже написали майбутні промови)
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27.10.2024 20:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Оголосить про чергове "занепокоєння".
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27.10.2024 19:58 Ответить
Ні, вже не катить. Після стурбованості та занепокоєння у них з'явилась нова фішка - Покликання тривоги😊
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27.10.2024 21:05 Ответить
Не факт. Може бути "сильне занепокоєння" або "дуже серйозна стурбованість", чи "стурбована занепокоєність"..... простими словами "переливання з пустого в порожнєє". Сите життя розмягчило їх, так було вже, коли вчасно не давали відсічь варварам та тиранам й це оберталось у велику трагедію та всесвітню війну..... нажаль так нічому людство не навчилось.
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28.10.2024 01:57 Ответить
Глибока стурбованність.
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27.10.2024 20:00 Ответить
І заявить що Дуже глибоко стурбовані і ДУЖЕ уважно спостерігають за ситуацією.
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27.10.2024 20:06 Ответить
А що, цього замало?!!!
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27.10.2024 20:21 Ответить
"Україна захищає НАТО, тому побажаємо їй успіху"
PS - Рютте
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27.10.2024 20:01 Ответить
Це серйозна ситуація. Тепер, якщо Товстунчик полізе в Південну Корею, то війська Кацапії будуть введені на допомогу КНДР.
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27.10.2024 20:02 Ответить
Пффф... Можна й не слухати. Знову буде поглиблена стурбованість і уважне спостереження.
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27.10.2024 20:04 Ответить
Не треба бути нострадамусом, щоб передбачити:

- Вустами рютте почуємо про глибоку занепокоєність щодо ситуації

- НАТО підтримує право України на самозахист

- Країни НАТО пильно стежитимуть за розвитком подій і будуть готові до будь-чого (вірніше спічрайтери вже написали майбутні промови)
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27.10.2024 20:05 Ответить
Може не треба заяв більше? Всі втомилися від заяв.
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27.10.2024 20:05 Ответить
Так це ж пiвнiчно-атлантичний блок заяв! 🤡
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27.10.2024 20:23 Ответить
Будуть скликати чергову нараду. Потім порадяться і ухвалять спільну заяву. А у заяві висловлять глибоке занепокоєння та звернуться з закликом до всіх сторін уникати ескалації конфлікту.
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27.10.2024 20:09 Ответить
Буде 100% моральна підтримка 🙌🏼
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27.10.2024 20:12 Ответить
Я тебе поцілую завтра - може - мабуть
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27.10.2024 20:12 Ответить
*************
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27.10.2024 20:20 Ответить
Слабак цей Рютте, всього-навсього заява. Наш потужний Лідор вже новий план перемоги накидав
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27.10.2024 20:22 Ответить
Оголосить про новий пакет словесної допомоги.
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27.10.2024 20:30 Ответить
Хороший парень, но его полномочия равны НУЛЮ...
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27.10.2024 20:32 Ответить
Потужною заявою?
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27.10.2024 20:38 Ответить
Це буде таким потужним занепокоєнням, що рівень його призведе до зашкалювання стурбометрів усіх модифікацій та типорозмірів.
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27.10.2024 20:50 Ответить
Мастурбовані так, що Ліга Націй відпочиває.
10 гутерішей по шкалі натан'яХу
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27.10.2024 20:55 Ответить
Стурбованість Нетаньягу вимірюється кількістю знищених ворожих ватажків та кількістю знищених військових цілей в Ірані та його проксі.
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27.10.2024 21:29 Ответить
А сьогодні вже стомлені, газувати під крісло рішучу Стурбованість. Та й взагалі вечір
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27.10.2024 20:53 Ответить
Так выходной же... В выходной нельзя делать заявления.
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27.10.2024 22:02 Ответить
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27.10.2024 21:21 Ответить
Пуйло вже злякалось)
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27.10.2024 21:25 Ответить
Ага. До завтра застрелиться.
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27.10.2024 21:30 Ответить
А що скаже куколд генсек ООН?
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27.10.2024 21:37 Ответить
Західний світ зараз живе по принципу: хай їбуть, аби не били.
Це нагадує кінець Римської імперії, коли Рим почав платити гунам данину.
Зараз це б назвали безпековою угодою, але ця «угода» стала кінцем Західної римської імперії.
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27.10.2024 22:26 Ответить
А уряд США вже зумів корейців у росії побачити чи ще тикається як сліпе кошеня?
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27.10.2024 22:33 Ответить
знову цирк. Його самого від себе не нудить?
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27.10.2024 22:47 Ответить
Насправді всі ці заяви працюють виключно на путіна, тепер будуть.працювати і на кндр.

Таке враження, що це таємний код спілкування адміністрації байдена шольца з путіним як саме він має діяти в своїх кривавих злочинах. Бо після одних він відпочиває, накопичуючі стли, а після інших стає ще більш.жорстокою потворою.

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27.10.2024 22:50 Ответить
Мені хотілося б дій.
Заяви вже нікуди архівувати.
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27.10.2024 22:52 Ответить
Рассаживаемся по удобней--- ну, давай, поливай пока нет морозу! А мы послушаем--- ,,шлюха-й товарисч, война почалася, бросай свою маньку, в поход собирайся..,, пой на голландском!
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27.10.2024 23:06 Ответить
Ого-о? Чи "ого-го-о-о-го"?
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28.10.2024 01:17 Ответить
В кращому випадку помашуть пальчиком: ну-ну-ну, які погані.
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28.10.2024 02:48 Ответить
 
 