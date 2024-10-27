Генсек НАТО Рютте завтра выступит с заявлением по поводу войск КНДР в РФ
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступит с заявлением относительно развертывания войск КНДР в России.
Об этом сообщила пресс-служба Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В пресс-службе отметили, что в понедельник, 28 октября, делегация высокого уровня из Южной Кореи проинформирует Североатлантический совет о развертывании войск КНДР в России.
В мероприятии также примут участие послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея.
После заседания генеральный секретарь НАТО сделает заявление для представителей СМИ у входа в здание. Это произойдет в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..
Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
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PS - Рютте
- Вустами рютте почуємо про глибоку занепокоєність щодо ситуації
- НАТО підтримує право України на самозахист
- Країни НАТО пильно стежитимуть за розвитком подій і будуть готові до будь-чого (вірніше спічрайтери вже написали майбутні промови)
10 гутерішей по шкалі натан'яХу
Це нагадує кінець Римської імперії, коли Рим почав платити гунам данину.
Зараз це б назвали безпековою угодою, але ця «угода» стала кінцем Західної римської імперії.
Таке враження, що це таємний код спілкування адміністрації байдена шольца з путіним як саме він має діяти в своїх кривавих злочинах. Бо після одних він відпочиває, накопичуючі стли, а після інших стає ще більш.жорстокою потворою.
Заяви вже нікуди архівувати.