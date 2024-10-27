УКР
Провідні парламентарі Європи і Канади закликали Євросоюз не визнавати результати виборів у Грузії

парламентарі Європи і Канади закликали Євросоюз не визнавати результати виборів у Грузії

Провідні парламентарі країн Європи, а також Канади оприлюднили спільну заяву щодо парламентських виборів у Грузії. Представники парламентів заявляють, що вибори в Грузії 26 жовтня не були ні вільними, ні справедливими, тому закликають Європейський Союз не визнавати їхні результати.

Про це йдеться в оприлюдненій спільній заяві парламентарів у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Серед підписантів представники парламентів Німеччини, Литви, Естонії, Латвії, Ірландії, України, Польщі, Канади, а також віцеспікер парламенту Швеції і один євродепутат.

Депутати заявили, що "Грузія заслуговує на місце в самому серці об'єднаної Європи", однак парламентські вибори, які відбулися в країні, не були ні вільними, ні справедливими.

"Кандидатів залякували і погрожували, зловживали державною владою, купували голоси. Звіти міжнародних місій спостерігачів за виборами чітко підтверджують це. Спостерігається значна фальсифікація виборів, в тому числі через залякування та підкуп виборців у день голосування", - йдеться у заяві.

Парламентарі наголосили, що на цьому тлі Євросоюз не може  визнати результат парламентських виборів у Грузії.

Крім того, підписанти заяви вимагають персональних санкцій проти осіб, відповідальних за нечесний вплив на вибори, залякування та погрози на адресу опозиції та громадянського суспільства.

Водночас депутати вважають, що не треба зараз відмовлятися від проєвропейських частин грузинського суспільства.

"Ми відкидаємо колективне покарання, таке як зупинення лібералізації візового режиму в даний час", - йдеться у заяві.

Ситуацію в Грузії парламентарі назвали  "білорусизацією" країни.

"Якщо керівна партія та її лідер підкріплять свої заяви діями, існує загроза переслідування та заборони опозиції, незалежних ЗМІ та критично налаштованих неурядових організацій. ЄС повинен чітко дати зрозуміти керівній партії, що він не погодиться з цим, і в цьому випадку відбудеться повне розірвання відносин", - наголошується в заяві.

Також підписанти додали, що продовжують рішуче підтримувати зусилля президентки Саломе Зурабішвілі, спрямовані на об'єднання країни, захист демократії, свободи і верховенства права, а також на збереження і забезпечення європейського майбутнього Грузії.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

