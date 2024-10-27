Ведущие парламентарии Европы и Канады призвали Евросоюз не признавать результаты выборов в Грузии
Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады обнародовали совместное заявление относительно парламентских выборов в Грузии. Представители парламентов заявляют, что выборы в Грузии 26 октября не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому призывают Европейский Союз не признавать их результаты.
Об этом говорится в обнародованном совместном заявлении парламентариев в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Среди подписантов - представители парламентов Германии, Литвы, Эстонии, Латвии, Ирландии, Украины, Польши, Канады, а также вице-спикер парламента Швеции и один евродепутат.
Депутаты заявили, что "Грузия заслуживает место в самом сердце объединенной Европы", однако парламентские выборы, состоявшикся в стране, не были ни свободными, ни справедливыми.
"Кандидатов запугивали и угрожали, злоупотребляли государственной властью, покупали голоса. Отчеты международных миссий наблюдателей за выборами четко подтверждают это. Наблюдается значительная фальсификация выборов, в том числе - из-за запугивания и подкупа избирателей в день голосования", - говорится в заявлении.
Парламентарии отметили, что на этом фоне Евросоюз не может признать результат парламентских выборов в Грузии.
Кроме того, подписанты заявления требуют персональных санкций против лиц, ответственных за нечестное влияние на выборы, запугивание и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества.
В то же время депутаты считают, что не надо сейчас отказываться от проевропейских частей грузинского общества.
"Мы отвергаем коллективное наказание, такое как остановка либерализации визового режима в настоящее время", - говорится в заявлении.
Ситуацию в Грузии парламентарии назвали "белорусизацией" страны.
"Если правящая партия и ее лидер подкрепят свои заявления действиями, существует угроза преследования и запрета оппозиции, независимых СМИ и критически настроенных неправительственных организаций. ЕС должен четко дать понять правящей партии, что он не согласится с этим, и в этом случае произойдет полный разрыв отношений", - отмечается в заявлении.
Также подписанты добавили, что продолжают решительно поддерживать усилия президента Саломе Зурабишвили, направленные на объединение страны, защиту демократии, свободы и верховенства права, а также на сохранение и обеспечение европейского будущего Грузии.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
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