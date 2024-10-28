Переговори з Росією є "необхідною частиною" завершення війни в Україні, - кандидат у віцепрезиденти США Венс

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, сенатор Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна "ворогом" та закликав до переговорів з Росією, які "необхідні" для завершення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи вважає він Путіна союзником або ворогом, соратник Трампа відповів, що той є конкурентом.

"Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Але я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову", - заявив Венс.

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців вважає, що рано чи пізно США доведеться вести переговори між Україною, РФ і союзниками по НАТО в Європі.

За його словами, переговори з Росією є "просто необхідною частиною" завершення війни.

"Я думаю, що важливо, якщо ми хочемо коли-небудь закінчити війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина", - додав Венс.

Нагадаємо, раніше кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс висловився щодо війни в Україні, заявивши, що "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".