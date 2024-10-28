Переговори з Росією є "необхідною частиною" завершення війни в Україні, - кандидат у віцепрезиденти США Венс
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, сенатор Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна "ворогом" та закликав до переговорів з Росією, які "необхідні" для завершення війни в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи вважає він Путіна союзником або ворогом, соратник Трампа відповів, що той є конкурентом.
"Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Але я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову", - заявив Венс.
Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців вважає, що рано чи пізно США доведеться вести переговори між Україною, РФ і союзниками по НАТО в Європі.
За його словами, переговори з Росією є "просто необхідною частиною" завершення війни.
"Я думаю, що важливо, якщо ми хочемо коли-небудь закінчити війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина", - додав Венс.
Нагадаємо, раніше кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс висловився щодо війни в Україні, заявивши, що "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".
«Якщо ви так готові поступатися територією Росії, чому б не віддати їй частину своєї землі? Чому будь-яка суверенна держава повинна підкорятися Росії? На якій основі, якщо дозволити собі запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужі території?»
Україна має відмовитись від своїх територій, щоб закінчити війну з Росією, заявив кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс.
"Українцям доведеться ухвалити це рішення...", - заявив Венс в ефірі телеканалу News Nation.
За його словами, такі ідеї вже є нормальним явищем у розмовах з українськими чиновниками.
"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може продовжуватися вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - додав Венс.
Кандидат у віце-президенти заявив, що роль США полягає в тому, щоб спитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".
Спитати росію, що їй треба? Так це будь-яка дитина відповість: їй потрібна вся Україна. Дивна позиція, і це мʼяко сказано.
На основі сили армії та спецслужб росії, хіба не зрозуміло. Так, це тепер новий світовий порядок.
Скажите, пожалуйста. Сколько длились боевые действия возле крепости, и сколько продержалась крепость Ситке?
Кажуть що це таке
виборчої кампанії.
Як добре мати 150 літаків і розумне керівництво!!!
То чого поводиш себе як дебіл?
Ви вмієте підняти настрій.
Як пороблено.
Ну це вже явна брехня. Ось що він сказав:
"He's clearly an adversary"
"Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода."
З росіею все зрозуміло
"Байден: «Я їду через 6 годин, якщо генпрокурор не буде доти звільнений, не отримаєте грошей»"
Це було порушення меморандума, чи ні?