Переговори з Росією є "необхідною частиною" завершення війни в Україні, - кандидат у віцепрезиденти США Венс

Джей Ді Венс закликав до переговорів України та Росії

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, сенатор Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна "ворогом" та закликав до переговорів з Росією, які "необхідні" для завершення війни в Україні. 

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи вважає він Путіна союзником або ворогом, соратник Трампа відповів, що той є конкурентом.

"Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Але я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову", - заявив Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП спростував заяву Путіна про нібито пропозицію переговорів через Туреччину: Йому постійно потрібно шукати відмазки

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців вважає, що рано чи пізно США доведеться вести переговори між Україною, РФ і союзниками по НАТО в Європі. 

За його словами, переговори з Росією є "просто необхідною частиною" завершення війни.

"Я думаю, що важливо, якщо ми хочемо коли-небудь закінчити війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина", - додав Венс.

Читайте також: Кандидат у віцепрезиденти США Венс заявив, що Трамп не виводитиме США із НАТО у разі президентства 

Нагадаємо, раніше кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс висловився щодо війни в Україні, заявивши, що "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".

+23
На запитання про можливість повернення України всіх окупованих територій, враховуючи чисельну перевагу Росії, польський президент Дуда відповів британському видання The Times:

«Якщо ви так готові поступатися територією Росії, чому б не віддати їй частину своєї землі? Чому будь-яка суверенна держава повинна підкорятися Росії? На якій основі, якщо дозволити собі запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужі території?»
28.10.2024 08:25 Відповісти
+15
От сядеш ти за стіл, наш зебіл і *****. Домовимось, що кацапи йдуть з України в обмін на Аляску
28.10.2024 08:22 Відповісти
+14
Вночі на суботу (28 жовтня) 150 ізраїльських літаків, включаючи літаки-дозаправники, пролетіли 1600 км та розбомбили іранський завод з виробництва твердого ракетного палива у Парчині, збудований три роки тому. Знищено всі 20 планетарних міксерів для ракетного палива. Кожен такий міксер коштує близько 2 млн доларів, але головне, ці змішувачі виробляють лише кілька країн, з яких лише Китай не ввів санкції проти Ірану. Це обладнання не лежить на складі, його треба замовляти під певні параметри. Завод із виробництва твердого ракетного палива був ключовим елементом іранської ракетної програми. Щоб його відновити, іранцям потрібно від року до двох. Також було завдано удару по заводу, що виробляє двигуни для балістичних ракет. Таким чином, ракетну програму Ірану зупинено, а отже на думку військових експертів швидше за все Іран не зможе передати росії балістичні ракети. Було атаковано завод з виробництва бпла. Це допоможе також Україні. Були вражені всі радари систем ППО, внаслідок чого іранська ППО повністю осліпла. Були також розбомблені склади з ************ КВІР.
28.10.2024 08:43 Відповісти
Коментувати
Переговори з агресором? 1000 Томагавків по рашці - можуть сильно пом"ягшити кацапів
28.10.2024 08:23 Відповісти
Так про це ще казав Аль Капоне, що добрим словом та кольтом, досягнеш більшого чим тільки добрим словом ...
28.10.2024 08:50 Відповісти
От тільки коли за нього взялися всерйоз, то ні кольт не допоміг, ні автомат Томпсона. Сів за грати і здувся.
28.10.2024 09:56 Відповісти
Это другое ...
28.10.2024 18:37 Відповісти
Переговори з мексиканцями є частиною міграційної політики США.
28.10.2024 08:23 Відповісти
Засунь свої домовленості до дупи.
28.10.2024 08:23 Відповісти
Real politics.
28.10.2024 08:24 Відповісти
Real idiots.
28.10.2024 08:28 Відповісти
ідіот чи ні, але це вже стовідсотково віце-президент США, бо трамп однозначно перемагає в виборах. там без варіантів.
28.10.2024 09:04 Відповісти
Гіларі Клінтон, читаючи про 100% перемогу, лише зітхає.
28.10.2024 10:10 Відповісти
Звучить як "Київ за три дні". Не поспішайте ...
28.10.2024 10:36 Відповісти
Real pro-Russian politics.
28.10.2024 08:30 Відповісти
Чомусь з Бен Ладеном у США трохи інша філософія була, а не переговори і поступки.
28.10.2024 09:00 Відповісти
На запитання про можливість повернення України всіх окупованих територій, враховуючи чисельну перевагу Росії, польський президент Дуда відповів британському видання The Times:

«Якщо ви так готові поступатися територією Росії, чому б не віддати їй частину своєї землі? Чому будь-яка суверенна держава повинна підкорятися Росії? На якій основі, якщо дозволити собі запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужі території?»
28.10.2024 08:25 Відповісти
от як всі оці трампісти оминають тему УМОВ переговорів... Хоча інколи проговарюються: мовляв, Україні доведеться погодитись з відчудженням окупованих територій...
28.10.2024 08:26 Відповісти
Ось приклад з тим же Венсом, який наводить https://t.me/Ol_Sharp/20744 Олег Шарп :
Україна має відмовитись від своїх територій, щоб закінчити війну з Росією, заявив кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс.
"Українцям доведеться ухвалити це рішення...", - заявив Венс в ефірі телеканалу News Nation.
За його словами, такі ідеї вже є нормальним явищем у розмовах з українськими чиновниками.
"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може продовжуватися вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - додав Венс.
Кандидат у віце-президенти заявив, що роль США полягає в тому, щоб спитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".
Спитати росію, що їй треба? Так це будь-яка дитина відповість: їй потрібна вся Україна. Дивна позиція, і це мʼяко сказано.
28.10.2024 08:27 Відповісти
В матеріальному плані кацапам взагалі нічого не потрібно. У них є все, але вони не здатні раціонально користуватися і процвітати насолоджуючись тим що мають, бо вони ... "*******" так само як їх *****... Їм завжди чогось не вистачає. Навіть якщо захоплять всю планету то почнуть воювати з астероїдами та сонячним випромінюванням.
28.10.2024 08:59 Відповісти
Особливості анатомії - руки із дупи зростають ...
28.10.2024 10:45 Відповісти
На якій основі, якщо дозволити собі запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужі території?
На основі сили армії та спецслужб росії, хіба не зрозуміло. Так, це тепер новий світовий порядок.
28.10.2024 11:07 Відповісти
Одна фрау вже дорозмовлялась з ху,,лом. Як же він забалакає коли на Аляску попруть, ісконно землі руськага міра.
28.10.2024 08:28 Відповісти
Виповнилося 220 років Битві на Сітці. Індіанці дали пєсти кацапам.

28.10.2024 08:34 Відповісти
Как интересно.
Скажите, пожалуйста. Сколько длились боевые действия возле крепости, и сколько продержалась крепость Ситке?
Кажуть що це таке
28.10.2024 09:18 Відповісти
Це пи₴дець. Гітлер в пеклі плаче гіркими сльозами. А що,так можна було?
28.10.2024 08:31 Відповісти
що сталося з республіканцями?? вони стали гіршими за демократів
28.10.2024 08:32 Відповісти
називати вбивцю окупанта конкурентом може або дебіл , або вбивця !
28.10.2024 08:33 Відповісти
А війну - конфліктом?
28.10.2024 10:48 Відповісти
Якби конфліктом. Дехто про цю війну каже "криза в Україні".
28.10.2024 13:44 Відповісти
нічого нового до оцього, американські лідори та естеблішмент легко домовлялись та підтримувал нациський режим до відкриття друго фронту у другій світовій….
28.10.2024 08:37 Відповісти
Сенатор Гаррі Трумен (який пізніше став президентом) пропонував допомагати і нацистам, і комуністам, - щоб вони знищували один одного.

28.10.2024 08:42 Відповісти
Все повторюється.
28.10.2024 08:50 Відповісти
Символи нашої боротьби за незалежність та само легко домовлялись з нацистським режимом.
28.10.2024 11:27 Відповісти
Бо комунізм був основним злом
02.11.2024 20:11 Відповісти
Та все ясно, всі ці промови про переговори і поступки росії були головними умовами кремля до вас, як основного спонсора вашої
виборчої кампанії.
28.10.2024 08:39 Відповісти
Як кажуть, нічого особистого - просто бізнес ...
28.10.2024 10:51 Відповісти
ПНХ пид@расина продажная.
28.10.2024 08:40 Відповісти
Вночі на суботу (28 жовтня) 150 ізраїльських літаків, включаючи літаки-дозаправники, пролетіли 1600 км та розбомбили іранський завод з виробництва твердого ракетного палива у Парчині, збудований три роки тому. Знищено всі 20 планетарних міксерів для ракетного палива. Кожен такий міксер коштує близько 2 млн доларів, але головне, ці змішувачі виробляють лише кілька країн, з яких лише Китай не ввів санкції проти Ірану. Це обладнання не лежить на складі, його треба замовляти під певні параметри. Завод із виробництва твердого ракетного палива був ключовим елементом іранської ракетної програми. Щоб його відновити, іранцям потрібно від року до двох. Також було завдано удару по заводу, що виробляє двигуни для балістичних ракет. Таким чином, ракетну програму Ірану зупинено, а отже на думку військових експертів швидше за все Іран не зможе передати росії балістичні ракети. Було атаковано завод з виробництва бпла. Це допоможе також Україні. Були вражені всі радари систем ППО, внаслідок чого іранська ППО повністю осліпла. Були також розбомблені склади з ************ КВІР.
Як добре мати 150 літаків і розумне керівництво!!!
28.10.2024 08:50 Відповісти
.. і головне - не працююче на ворога !!!!
28.10.2024 11:21 Відповісти
"...ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. "Джерело:

То чого поводиш себе як дебіл?
28.10.2024 08:43 Відповісти
Нуклеарні **********, та ще й у великій кількості... це завжди нуклеарні **********. І нічого додати.
28.10.2024 08:45 Відповісти
Что с етим миром творится если даже в США к власти приходят преступники, предатели, террористы и аферисты. И вообще какой смысл Украине садится за стол капитуляции с ******? Чтобы сдать Украину без боя ***** а то он устал? Лучше уже пускай у ***** морда будет вся в крови когда оно будет пытаться нас окупировать.
28.10.2024 08:45 Відповісти
28.10.2024 10:53 Відповісти
Но это будет лет через 5.
28.10.2024 08:54 Відповісти
назовите мне договор который не нарушила росея
28.10.2024 08:57 Відповісти
Назвати державу-бензоколонку конкурентом це якийсь сюр. І про що ще можна домовлятися з державою-терористом? Тільки про капітуляцію на думку цього пана чи сера-сируна.
28.10.2024 08:59 Відповісти
А в чому проблема? Після аннексії Криму та окупації частини Донбасу Україна не розірвала дип. відносини з росією, а товарообіг між обома країнами в 2021 році досяг максимуму. США не перебувають із росією у стані війни. Чому Венс має бачити в росії ворога? Але не треба сумувати - якщо переможе Харріс, переговорів не буде, зброї теж і війна триватиме ще 4 роки.
28.10.2024 08:59 Відповісти
Переможе рудий орангутанг та буде разом з аутистом Маском здавати Україну *****.
28.10.2024 09:13 Відповісти
А потім ім своі же проголосять імпичмент коли реальна війна прийде до них в затишний Вашингтон.
28.10.2024 10:51 Відповісти
Переможе рудий орангутанг

Ви вмієте підняти настрій.
28.10.2024 15:28 Відповісти
Аааа... Дійсно, москалі ж слово тримають! Гарант суверенітету та безпеки України, згідно знищення ЯЗ, а ще не разу не агресор! Навіть є 2 свідка, Чечня і Грузія, я не кажу вже про Придністров'я всі будуть свідчити на користь болота. А ще вусаті угоди з Мінська, хоча що це я, ось же ще були Оманські домовленності, турецькі торги.
28.10.2024 08:59 Відповісти
Кожний, мля, геній що дорвався з широких огайських іпенів до Вашингтону, тягне з кишені свою, власну, найкращу у світі кнопку "перезагрузки."
Як пороблено.
28.10.2024 09:13 Відповісти
Єрмак в інтерв'ю сказав що для переговорів необхідно запрошення в НАТО і кордони 22-го року.
28.10.2024 09:24 Відповісти
Знову цей тупий брудний журналістський трюк про ворога або союзника. Молодий і швидкий посадив в калюжу виродка-журналіста.
28.10.2024 09:35 Відповісти
Про що можна вести перемовини з Рашою, це про обмін полоненими всіх-на-всіх і про припинення вогню. Про все інше домовитись з Рашою неможливо.
28.10.2024 09:49 Відповісти
В нас вже є домовленість з мордором -"Будапештський меморан''. Тільки до того Венса ще не дійшло. Краще жував би-за розумного прийняли б.
28.10.2024 10:16 Відповісти
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, сенатор Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна "ворогом"

Ну це вже явна брехня. Ось що він сказав:

"He's clearly an adversary"

28.10.2024 10:46 Відповісти
ага. ще скажи що ти не знаєш шо єдині переговори на які погоджується ***** це капітуляція України!
28.10.2024 10:52 Відповісти
Привезіть цю бл@дь до Вовчанська - покажіть їй, що її конкурент з містом зробив.
28.10.2024 10:54 Відповісти
пошёл он ***** этит прорашистский жополиз!
28.10.2024 11:10 Відповісти
"Ось так ми і впоралися з твоєю хворобою" - сказав лікар, заплющуючи очі покійнику ...
28.10.2024 11:11 Відповісти
О, коханець Кирила Тимошенка виліз на публіку..
28.10.2024 12:42 Відповісти
Ну це очевидні речі, міг би навіть їх не озвучувати
28.10.2024 12:56 Відповісти
Будапештський меморандум з вікі
"Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода."

З росіею все зрозуміло

"Байден: «Я їду через 6 годин, якщо генпрокурор не буде доти звільнений, не отримаєте грошей»"

Це було порушення меморандума, чи ні?
28.10.2024 13:05 Відповісти
то ти ще й до того - ще й риг, який обстоює корупцію в Україні?
28.10.2024 13:49 Відповісти
Венс дегннерат я скоріше за те щоб Україна по максимуму спровокувала світову ядерну війну чим пішла на мир з кацапами це вже принципово
02.11.2024 20:13 Відповісти
 
 