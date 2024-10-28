Переговоры с Россией являются "необходимой частью" завершения войны в Украине, - кандидат в вице-президенты США Вэнс
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина "врагом" и призвал к переговорам с Россией, которые "необходимы" для завершения войны в Украине.
Об этом он сказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, считает ли он Путина союзником или врагом, соратник Трампа ответил, что тот является конкурентом.
"Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Но я считаю, что мы также должны быть разумными в отношении дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор", - заявил Вэнс.
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев считает, что рано или поздно США придется вести переговоры между Украиной, РФ и союзниками по НАТО в Европе.
По его словам, переговоры с Россией являются "просто необходимой частью" завершения войны.
"Я думаю, что важно, если мы хотим когда-нибудь закончить войну в Украине, принципиально, на каком-то уровне, нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть", - добавил Вэнс.
Напомним, ранее кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".
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«Якщо ви так готові поступатися територією Росії, чому б не віддати їй частину своєї землі? Чому будь-яка суверенна держава повинна підкорятися Росії? На якій основі, якщо дозволити собі запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужі території?»
Україна має відмовитись від своїх територій, щоб закінчити війну з Росією, заявив кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс.
"Українцям доведеться ухвалити це рішення...", - заявив Венс в ефірі телеканалу News Nation.
За його словами, такі ідеї вже є нормальним явищем у розмовах з українськими чиновниками.
"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може продовжуватися вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - додав Венс.
Кандидат у віце-президенти заявив, що роль США полягає в тому, щоб спитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".
Спитати росію, що їй треба? Так це будь-яка дитина відповість: їй потрібна вся Україна. Дивна позиція, і це мʼяко сказано.
На основі сили армії та спецслужб росії, хіба не зрозуміло. Так, це тепер новий світовий порядок.
Скажите, пожалуйста. Сколько длились боевые действия возле крепости, и сколько продержалась крепость Ситке?
Кажуть що це таке
виборчої кампанії.
Як добре мати 150 літаків і розумне керівництво!!!
То чого поводиш себе як дебіл?
Ви вмієте підняти настрій.
Як пороблено.
Ну це вже явна брехня. Ось що він сказав:
"He's clearly an adversary"
"Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода."
З росіею все зрозуміло
"Байден: «Я їду через 6 годин, якщо генпрокурор не буде доти звільнений, не отримаєте грошей»"
Це було порушення меморандума, чи ні?