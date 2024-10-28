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Новости Война
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Переговоры с Россией являются "необходимой частью" завершения войны в Украине, - кандидат в вице-президенты США Вэнс

Джей Ді Венс закликав до переговорів України та Росії

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина "врагом" и призвал к переговорам с Россией, которые "необходимы" для завершения войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, считает ли он Путина союзником или врагом, соратник Трампа ответил, что тот является конкурентом.

"Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Но я считаю, что мы также должны быть разумными в отношении дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор", - заявил Вэнс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП опроверг заявление Путина о якобы предложении переговоров через Турцию: Ему постоянно нужно искать отмазки

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев считает, что рано или поздно США придется вести переговоры между Украиной, РФ и союзниками по НАТО в Европе.

По его словам, переговоры с Россией являются "просто необходимой частью" завершения войны.

"Я думаю, что важно, если мы хотим когда-нибудь закончить войну в Украине, принципиально, на каком-то уровне, нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть", - добавил Вэнс.

Также читайте: Кандидат в вице-президенты США Венс заявил, что Трамп не будет выводить США из НАТО в случае президентства

Напомним, ранее кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

Автор: 

россия (96279) США (27213) переговоры с Россией (1192) Джей Ди Вэнс (109)


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Топ комментарии
+23
На запитання про можливість повернення України всіх окупованих територій, враховуючи чисельну перевагу Росії, польський президент Дуда відповів британському видання The Times:

«Якщо ви так готові поступатися територією Росії, чому б не віддати їй частину своєї землі? Чому будь-яка суверенна держава повинна підкорятися Росії? На якій основі, якщо дозволити собі запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужі території?»
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28.10.2024 08:25 Ответить
+15
От сядеш ти за стіл, наш зебіл і *****. Домовимось, що кацапи йдуть з України в обмін на Аляску
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28.10.2024 08:22 Ответить
+14
Вночі на суботу (28 жовтня) 150 ізраїльських літаків, включаючи літаки-дозаправники, пролетіли 1600 км та розбомбили іранський завод з виробництва твердого ракетного палива у Парчині, збудований три роки тому. Знищено всі 20 планетарних міксерів для ракетного палива. Кожен такий міксер коштує близько 2 млн доларів, але головне, ці змішувачі виробляють лише кілька країн, з яких лише Китай не ввів санкції проти Ірану. Це обладнання не лежить на складі, його треба замовляти під певні параметри. Завод із виробництва твердого ракетного палива був ключовим елементом іранської ракетної програми. Щоб його відновити, іранцям потрібно від року до двох. Також було завдано удару по заводу, що виробляє двигуни для балістичних ракет. Таким чином, ракетну програму Ірану зупинено, а отже на думку військових експертів швидше за все Іран не зможе передати росії балістичні ракети. Було атаковано завод з виробництва бпла. Це допоможе також Україні. Були вражені всі радари систем ППО, внаслідок чого іранська ППО повністю осліпла. Були також розбомблені склади з ************ КВІР.
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28.10.2024 08:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
От сядеш ти за стіл, наш зебіл і *****. Домовимось, що кацапи йдуть з України в обмін на Аляску
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28.10.2024 08:22 Ответить
Переговори з агресором? 1000 Томагавків по рашці - можуть сильно пом"ягшити кацапів
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28.10.2024 08:23 Ответить
Так про це ще казав Аль Капоне, що добрим словом та кольтом, досягнеш більшого чим тільки добрим словом ...
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28.10.2024 08:50 Ответить
От тільки коли за нього взялися всерйоз, то ні кольт не допоміг, ні автомат Томпсона. Сів за грати і здувся.
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28.10.2024 09:56 Ответить
Это другое ...
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28.10.2024 18:37 Ответить
Переговори з мексиканцями є частиною міграційної політики США.
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28.10.2024 08:23 Ответить
Засунь свої домовленості до дупи.
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28.10.2024 08:23 Ответить
Real politics.
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28.10.2024 08:24 Ответить
Real idiots.
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28.10.2024 08:28 Ответить
ідіот чи ні, але це вже стовідсотково віце-президент США, бо трамп однозначно перемагає в виборах. там без варіантів.
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28.10.2024 09:04 Ответить
Гіларі Клінтон, читаючи про 100% перемогу, лише зітхає.
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28.10.2024 10:10 Ответить
Звучить як "Київ за три дні". Не поспішайте ...
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28.10.2024 10:36 Ответить
Real pro-Russian politics.
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28.10.2024 08:30 Ответить
Чомусь з Бен Ладеном у США трохи інша філософія була, а не переговори і поступки.
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28.10.2024 09:00 Ответить
На запитання про можливість повернення України всіх окупованих територій, враховуючи чисельну перевагу Росії, польський президент Дуда відповів британському видання The Times:

«Якщо ви так готові поступатися територією Росії, чому б не віддати їй частину своєї землі? Чому будь-яка суверенна держава повинна підкорятися Росії? На якій основі, якщо дозволити собі запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужі території?»
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28.10.2024 08:25 Ответить
от як всі оці трампісти оминають тему УМОВ переговорів... Хоча інколи проговарюються: мовляв, Україні доведеться погодитись з відчудженням окупованих територій...
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28.10.2024 08:26 Ответить
Ось приклад з тим же Венсом, який наводить https://t.me/Ol_Sharp/20744 Олег Шарп :
Україна має відмовитись від своїх територій, щоб закінчити війну з Росією, заявив кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс.
"Українцям доведеться ухвалити це рішення...", - заявив Венс в ефірі телеканалу News Nation.
За його словами, такі ідеї вже є нормальним явищем у розмовах з українськими чиновниками.
"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може продовжуватися вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - додав Венс.
Кандидат у віце-президенти заявив, що роль США полягає в тому, щоб спитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".
Спитати росію, що їй треба? Так це будь-яка дитина відповість: їй потрібна вся Україна. Дивна позиція, і це мʼяко сказано.
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28.10.2024 08:27 Ответить
В матеріальному плані кацапам взагалі нічого не потрібно. У них є все, але вони не здатні раціонально користуватися і процвітати насолоджуючись тим що мають, бо вони ... "*******" так само як їх *****... Їм завжди чогось не вистачає. Навіть якщо захоплять всю планету то почнуть воювати з астероїдами та сонячним випромінюванням.
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28.10.2024 08:59 Ответить
Особливості анатомії - руки із дупи зростають ...
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28.10.2024 10:45 Ответить
На якій основі, якщо дозволити собі запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужі території?
На основі сили армії та спецслужб росії, хіба не зрозуміло. Так, це тепер новий світовий порядок.
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28.10.2024 11:07 Ответить
Одна фрау вже дорозмовлялась з ху,,лом. Як же він забалакає коли на Аляску попруть, ісконно землі руськага міра.
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28.10.2024 08:28 Ответить
Виповнилося 220 років Битві на Сітці. Індіанці дали пєсти кацапам.

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28.10.2024 08:34 Ответить
Как интересно.
Скажите, пожалуйста. Сколько длились боевые действия возле крепости, и сколько продержалась крепость Ситке?
Кажуть що це таке
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28.10.2024 09:18 Ответить
Це пи₴дець. Гітлер в пеклі плаче гіркими сльозами. А що,так можна було?
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28.10.2024 08:31 Ответить
що сталося з республіканцями?? вони стали гіршими за демократів
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28.10.2024 08:32 Ответить
називати вбивцю окупанта конкурентом може або дебіл , або вбивця !
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28.10.2024 08:33 Ответить
А війну - конфліктом?
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28.10.2024 10:48 Ответить
Якби конфліктом. Дехто про цю війну каже "криза в Україні".
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28.10.2024 13:44 Ответить
нічого нового до оцього, американські лідори та естеблішмент легко домовлялись та підтримувал нациський режим до відкриття друго фронту у другій світовій….
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28.10.2024 08:37 Ответить
Сенатор Гаррі Трумен (який пізніше став президентом) пропонував допомагати і нацистам, і комуністам, - щоб вони знищували один одного.

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28.10.2024 08:42 Ответить
Все повторюється.
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28.10.2024 08:50 Ответить
Символи нашої боротьби за незалежність та само легко домовлялись з нацистським режимом.
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28.10.2024 11:27 Ответить
Бо комунізм був основним злом
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02.11.2024 20:11 Ответить
Та все ясно, всі ці промови про переговори і поступки росії були головними умовами кремля до вас, як основного спонсора вашої
виборчої кампанії.
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28.10.2024 08:39 Ответить
Як кажуть, нічого особистого - просто бізнес ...
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28.10.2024 10:51 Ответить
ПНХ пид@расина продажная.
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28.10.2024 08:40 Ответить
Вночі на суботу (28 жовтня) 150 ізраїльських літаків, включаючи літаки-дозаправники, пролетіли 1600 км та розбомбили іранський завод з виробництва твердого ракетного палива у Парчині, збудований три роки тому. Знищено всі 20 планетарних міксерів для ракетного палива. Кожен такий міксер коштує близько 2 млн доларів, але головне, ці змішувачі виробляють лише кілька країн, з яких лише Китай не ввів санкції проти Ірану. Це обладнання не лежить на складі, його треба замовляти під певні параметри. Завод із виробництва твердого ракетного палива був ключовим елементом іранської ракетної програми. Щоб його відновити, іранцям потрібно від року до двох. Також було завдано удару по заводу, що виробляє двигуни для балістичних ракет. Таким чином, ракетну програму Ірану зупинено, а отже на думку військових експертів швидше за все Іран не зможе передати росії балістичні ракети. Було атаковано завод з виробництва бпла. Це допоможе також Україні. Були вражені всі радари систем ППО, внаслідок чого іранська ППО повністю осліпла. Були також розбомблені склади з ************ КВІР.
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28.10.2024 08:43 Ответить

Як добре мати 150 літаків і розумне керівництво!!!
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28.10.2024 08:50 Ответить
.. і головне - не працююче на ворога !!!!
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28.10.2024 11:21 Ответить
"...ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. "Джерело:

То чого поводиш себе як дебіл?
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28.10.2024 08:43 Ответить
Нуклеарні **********, та ще й у великій кількості... це завжди нуклеарні **********. І нічого додати.
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28.10.2024 08:45 Ответить
Что с етим миром творится если даже в США к власти приходят преступники, предатели, террористы и аферисты. И вообще какой смысл Украине садится за стол капитуляции с ******? Чтобы сдать Украину без боя ***** а то он устал? Лучше уже пускай у ***** морда будет вся в крови когда оно будет пытаться нас окупировать.
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28.10.2024 08:45 Ответить
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28.10.2024 10:53 Ответить
Но это будет лет через 5.
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28.10.2024 08:54 Ответить
назовите мне договор который не нарушила росея
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28.10.2024 08:57 Ответить
Назвати державу-бензоколонку конкурентом це якийсь сюр. І про що ще можна домовлятися з державою-терористом? Тільки про капітуляцію на думку цього пана чи сера-сируна.
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28.10.2024 08:59 Ответить
А в чому проблема? Після аннексії Криму та окупації частини Донбасу Україна не розірвала дип. відносини з росією, а товарообіг між обома країнами в 2021 році досяг максимуму. США не перебувають із росією у стані війни. Чому Венс має бачити в росії ворога? Але не треба сумувати - якщо переможе Харріс, переговорів не буде, зброї теж і війна триватиме ще 4 роки.
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28.10.2024 08:59 Ответить
Переможе рудий орангутанг та буде разом з аутистом Маском здавати Україну *****.
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28.10.2024 09:13 Ответить
А потім ім своі же проголосять імпичмент коли реальна війна прийде до них в затишний Вашингтон.
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28.10.2024 10:51 Ответить
Переможе рудий орангутанг

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28.10.2024 13:20 Ответить

Ви вмієте підняти настрій.
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28.10.2024 15:28 Ответить
Аааа... Дійсно, москалі ж слово тримають! Гарант суверенітету та безпеки України, згідно знищення ЯЗ, а ще не разу не агресор! Навіть є 2 свідка, Чечня і Грузія, я не кажу вже про Придністров'я всі будуть свідчити на користь болота. А ще вусаті угоди з Мінська, хоча що це я, ось же ще були Оманські домовленності, турецькі торги.
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28.10.2024 08:59 Ответить
Кожний, мля, геній що дорвався з широких огайських іпенів до Вашингтону, тягне з кишені свою, власну, найкращу у світі кнопку "перезагрузки."
Як пороблено.
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28.10.2024 09:13 Ответить
Єрмак в інтерв'ю сказав що для переговорів необхідно запрошення в НАТО і кордони 22-го року.
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28.10.2024 09:24 Ответить
Знову цей тупий брудний журналістський трюк про ворога або союзника. Молодий і швидкий посадив в калюжу виродка-журналіста.
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28.10.2024 09:35 Ответить
Про що можна вести перемовини з Рашою, це про обмін полоненими всіх-на-всіх і про припинення вогню. Про все інше домовитись з Рашою неможливо.
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28.10.2024 09:49 Ответить
В нас вже є домовленість з мордором -"Будапештський меморан''. Тільки до того Венса ще не дійшло. Краще жував би-за розумного прийняли б.
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28.10.2024 10:16 Ответить
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, сенатор Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна "ворогом"

Ну це вже явна брехня. Ось що він сказав:

"He's clearly an adversary"

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28.10.2024 10:46 Ответить
ага. ще скажи що ти не знаєш шо єдині переговори на які погоджується ***** це капітуляція України!
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28.10.2024 10:52 Ответить
Привезіть цю бл@дь до Вовчанська - покажіть їй, що її конкурент з містом зробив.
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28.10.2024 10:54 Ответить
пошёл он ***** этит прорашистский жополиз!
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28.10.2024 11:10 Ответить
"Ось так ми і впоралися з твоєю хворобою" - сказав лікар, заплющуючи очі покійнику ...
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28.10.2024 11:11 Ответить
О, коханець Кирила Тимошенка виліз на публіку..
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28.10.2024 12:42 Ответить
Ну це очевидні речі, міг би навіть їх не озвучувати
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28.10.2024 12:56 Ответить
Будапештський меморандум з вікі
"Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода."

З росіею все зрозуміло

"Байден: «Я їду через 6 годин, якщо генпрокурор не буде доти звільнений, не отримаєте грошей»"

Це було порушення меморандума, чи ні?
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28.10.2024 13:05 Ответить
то ти ще й до того - ще й риг, який обстоює корупцію в Україні?
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28.10.2024 13:49 Ответить
Венс дегннерат я скоріше за те щоб Україна по максимуму спровокувала світову ядерну війну чим пішла на мир з кацапами це вже принципово
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02.11.2024 20:13 Ответить
 
 