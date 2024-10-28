Переговоры с Россией являются "необходимой частью" завершения войны в Украине, - кандидат в вице-президенты США Вэнс

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина "врагом" и призвал к переговорам с Россией, которые "необходимы" для завершения войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, считает ли он Путина союзником или врагом, соратник Трампа ответил, что тот является конкурентом.

"Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Но я считаю, что мы также должны быть разумными в отношении дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор", - заявил Вэнс.

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Кандидат в вице-президенты США от республиканцев считает, что рано или поздно США придется вести переговоры между Украиной, РФ и союзниками по НАТО в Европе.

По его словам, переговоры с Россией являются "просто необходимой частью" завершения войны.

"Я думаю, что важно, если мы хотим когда-нибудь закончить войну в Украине, принципиально, на каком-то уровне, нам придется участвовать в определенных переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть", - добавил Вэнс.

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Напомним, ранее кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".