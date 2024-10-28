Держдеп США закликав до міжнародного розслідування порушень на виборах у Грузії

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Тбілісі провести повне розслідування всіх повідомлень щодо порушень, пов'язаних з виборами у Грузії 26 жовтня, результати яких не визнали вільним та справедливим міжнародні спостерігачі.

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі відзначили "передвиборчу атмосферу, яка ознаменувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців, що сприяло нерівним умовам гри та підривало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату".

Блінкен зауважив, що міжнародні та місцеві спостерігачі погодилися з висновком, що день виборів у Грузії "загалом пройшов добре", але американська сторона відзначає повідомлення про порушення та насильство під час голосувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан відвідає Грузію після виборів, які виграла проросійська партія

Зокрема, США заохочують політичних лідерів країни усунути недоліки у виборчому процесі.

Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами", - наголосив Блінкен.

У Держдепі також закликали політичних лідерів Грузії "поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи".

"Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії", - резюмував державний секретар США.

Читайте також: Провідні парламентарі Європи і Канади закликали Євросоюз не визнавати результати виборів у Грузії

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.