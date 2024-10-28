УКР
2 095 18

Держдеп США закликав до міжнародного розслідування порушень на виборах у Грузії

Державний секретар США Ентоні Блінкен про результати виборів у Грузії

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Тбілісі провести повне розслідування всіх повідомлень щодо порушень, пов'язаних з виборами у Грузії 26 жовтня, результати яких не визнали вільним та справедливим міжнародні спостерігачі. 

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі відзначили "передвиборчу атмосферу, яка ознаменувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців, що сприяло нерівним умовам гри та підривало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату".

Блінкен зауважив, що міжнародні та місцеві спостерігачі погодилися з висновком, що день виборів у Грузії "загалом пройшов добре", але американська сторона відзначає повідомлення про порушення та насильство під час голосувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан відвідає Грузію після виборів, які виграла проросійська партія

Зокрема, США заохочують політичних лідерів країни усунути недоліки у виборчому процесі.

Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами", - наголосив Блінкен

У Держдепі також закликали політичних лідерів Грузії "поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи".

"Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії", - резюмував державний секретар США.

Читайте також: Провідні парламентарі Європи і Канади закликали Євросоюз не визнавати результати виборів у Грузії 

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

+9
Три відра стурбованості від міжнародних розслідувачів… буде достатньо ..
28.10.2024 08:43 Відповісти
+7
Що вони просрали ?
доллар 99% саітових тоанзакцій , нато недоторкане і жодне ***** неспроможне з цим бодай щось зробити...

ми не змогли на майданах зламати антинародну систему і встановити національний уряд ну то маєм війну а не нато

то хто винен 🤷🏻
28.10.2024 08:52 Відповісти
+3
А то шо буде?

Просрали все на світі за цими пустими стурбованостями.

Су...и. Не просріть хоч Молдову.
28.10.2024 08:44 Відповісти
Ви мабуть забулися, що США не вмішуються у внутрішні справи інших держав? Переплутали з кацапами? Побажали грузини пливти в бік параші-то хай пливуть, там мабуть рай і процвітання, як на Кубі, Північній Корії та навіть у них під боком Абхазії. До чого тут США, коли грузини не можуть дати ради своїм проросійським кукловодам?
28.10.2024 08:48 Відповісти
Довбойоб на посаді Держсекретаря США !!!!
28.10.2024 08:46 Відповісти
Чергові смішні балачки чинуш США.
28.10.2024 08:48 Відповісти
Можете уже себя в жопу лизнуть. Ефект будет тот же. Считайте Грузию вы уже рашистам сдали без боя. Кого следующего? Потом США и НАТО опять будет тратить триллионы на гонку вооружений чтобы как то пытаться сдерживать Сосию только которая уже в альянсе с Китаем, северной кореей и всем ближним востоком
28.10.2024 08:49 Відповісти
венсу доручіть головувати , він усе пАрішає,)
28.10.2024 08:51 Відповісти
Ось побачиио як чесно у вас вібори відбудуться. Навіть не вибори, а саме підрахуй.
28.10.2024 08:52 Відповісти
"закликав", "стурбувався", "озаботився" - головні слова демократії.
Потрібно було написати "США проведуть розслідування що до порушень на виборах у Грузії".
28.10.2024 08:54 Відповісти
Трамп придет, порядки наведет!!!
28.10.2024 09:02 Відповісти
Ясно. Грузію офіційно США і демократичний світ просрали.
28.10.2024 09:05 Відповісти
Только её просрали не сейчас, а в 12 году. Только все делали вид, что это не так. Так как реформы же Саакашвили и революции. Это как некоторые в Украине текущую власть связывают с Майданом, хотя она с ней не имеет ничего общего.
28.10.2024 09:09 Відповісти
завтра на Руставелі будуть битись з реформованою поліцією.
28.10.2024 09:25 Відповісти
Зовсім по коліна.
28.10.2024 09:27 Відповісти
Сьогодні грузини повинні почати боротьбу за свободу і майбутнє Грузії.
28.10.2024 09:48 Відповісти
Ніяких фальсифікацій на виборах в грузії не було , гризуни свідомо зробили свій вибір.
28.10.2024 09:59 Відповісти
 
 