Госдеп США призвал к международному расследованию нарушений на выборах в Грузии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Тбилиси провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Грузии 26 октября, результаты которых не признали свободным и справедливым международные наблюдатели.
Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили "предвыборную атмосферу, которая ознаменовалась нецелевым использованием государственных ресурсов правящей партией, подкупом голосов и запугиванием избирателей, что способствовало неравным условиям игры и подрывало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого результата".
Блинкен отметил, что международные и местные наблюдатели согласились с выводом, что день выборов в Грузии "в целом прошел хорошо", но американская сторона отмечает сообщения о нарушениях и насилии во время голосований.
В частности, США поощряют политических лидеров страны устранить недостатки в избирательном процессе.
Международные наблюдатели не признали результат свободным и справедливым. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - подчеркнул Блинкен.
В Госдепе также призвали политических лидеров Грузии "уважать верховенство права, отменить законодательство, которое подрывает фундаментальные свободы".
"Цели Грузии по европейской и евроатлантической интеграции, закрепленные в конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех граждан Грузии", - резюмировал государственный секретарь США.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
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Просрали все на світі за цими пустими стурбованостями.
Су...и. Не просріть хоч Молдову.
доллар 99% саітових тоанзакцій , нато недоторкане і жодне ***** неспроможне з цим бодай щось зробити...
ми не змогли на майданах зламати антинародну систему і встановити національний уряд ну то маєм війну а не нато
то хто винен 🤷🏻
Потрібно було написати "США проведуть розслідування що до порушень на виборах у Грузії".