Госдеп США призвал к международному расследованию нарушений на выборах в Грузии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Тбилиси провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Грузии 26 октября, результаты которых не признали свободным и справедливым международные наблюдатели.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили "предвыборную атмосферу, которая ознаменовалась нецелевым использованием государственных ресурсов правящей партией, подкупом голосов и запугиванием избирателей, что способствовало неравным условиям игры и подрывало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого результата".

Блинкен отметил, что международные и местные наблюдатели согласились с выводом, что день выборов в Грузии "в целом прошел хорошо", но американская сторона отмечает сообщения о нарушениях и насилии во время голосований.

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В частности, США поощряют политических лидеров страны устранить недостатки в избирательном процессе.

Международные наблюдатели не признали результат свободным и справедливым. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - подчеркнул Блинкен.

В Госдепе также призвали политических лидеров Грузии "уважать верховенство права, отменить законодательство, которое подрывает фундаментальные свободы".

"Цели Грузии по европейской и евроатлантической интеграции, закрепленные в конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех граждан Грузии", - резюмировал государственный секретарь США.

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Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.