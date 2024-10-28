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Новости
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Госдеп США призвал к международному расследованию нарушений на выборах в Грузии

Державний секретар США Ентоні Блінкен про результати виборів у Грузії

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Тбилиси провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Грузии 26 октября, результаты которых не признали свободным и справедливым международные наблюдатели.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили "предвыборную атмосферу, которая ознаменовалась нецелевым использованием государственных ресурсов правящей партией, подкупом голосов и запугиванием избирателей, что способствовало неравным условиям игры и подрывало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого результата".

Блинкен отметил, что международные и местные наблюдатели согласились с выводом, что день выборов в Грузии "в целом прошел хорошо", но американская сторона отмечает сообщения о нарушениях и насилии во время голосований.

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В частности, США поощряют политических лидеров страны устранить недостатки в избирательном процессе.

Международные наблюдатели не признали результат свободным и справедливым. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - подчеркнул Блинкен.

В Госдепе также призвали политических лидеров Грузии "уважать верховенство права, отменить законодательство, которое подрывает фундаментальные свободы".

"Цели Грузии по европейской и евроатлантической интеграции, закрепленные в конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех граждан Грузии", - резюмировал государственный секретарь США.

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Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Автор: 

выборы (24761) Госдепартамент США (1854) Грузия (4504) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
Три відра стурбованості від міжнародних розслідувачів… буде достатньо ..
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28.10.2024 08:43 Ответить
+7
Що вони просрали ?
доллар 99% саітових тоанзакцій , нато недоторкане і жодне ***** неспроможне з цим бодай щось зробити...

ми не змогли на майданах зламати антинародну систему і встановити національний уряд ну то маєм війну а не нато

то хто винен 🤷🏻
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28.10.2024 08:52 Ответить
+3
А то шо буде?

Просрали все на світі за цими пустими стурбованостями.

Су...и. Не просріть хоч Молдову.
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28.10.2024 08:44 Ответить
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Три відра стурбованості від міжнародних розслідувачів… буде достатньо ..
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28.10.2024 08:43 Ответить
Ви мабуть забулися, що США не вмішуються у внутрішні справи інших держав? Переплутали з кацапами? Побажали грузини пливти в бік параші-то хай пливуть, там мабуть рай і процвітання, як на Кубі, Північній Корії та навіть у них під боком Абхазії. До чого тут США, коли грузини не можуть дати ради своїм проросійським кукловодам?
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28.10.2024 08:48 Ответить
А то шо буде?

Просрали все на світі за цими пустими стурбованостями.

Су...и. Не просріть хоч Молдову.
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28.10.2024 08:44 Ответить
Що вони просрали ?
доллар 99% саітових тоанзакцій , нато недоторкане і жодне ***** неспроможне з цим бодай щось зробити...

ми не змогли на майданах зламати антинародну систему і встановити національний уряд ну то маєм війну а не нато

то хто винен 🤷🏻
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28.10.2024 08:52 Ответить
Довбойоб на посаді Держсекретаря США !!!!
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28.10.2024 08:46 Ответить
Чергові смішні балачки чинуш США.
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28.10.2024 08:48 Ответить
Можете уже себя в жопу лизнуть. Ефект будет тот же. Считайте Грузию вы уже рашистам сдали без боя. Кого следующего? Потом США и НАТО опять будет тратить триллионы на гонку вооружений чтобы как то пытаться сдерживать Сосию только которая уже в альянсе с Китаем, северной кореей и всем ближним востоком
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28.10.2024 08:49 Ответить
венсу доручіть головувати , він усе пАрішає,)
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28.10.2024 08:51 Ответить
Ось побачиио як чесно у вас вібори відбудуться. Навіть не вибори, а саме підрахуй.
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28.10.2024 08:52 Ответить
"закликав", "стурбувався", "озаботився" - головні слова демократії.
Потрібно було написати "США проведуть розслідування що до порушень на виборах у Грузії".
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28.10.2024 08:54 Ответить
Трамп придет, порядки наведет!!!
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28.10.2024 09:02 Ответить
Ясно. Грузію офіційно США і демократичний світ просрали.
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28.10.2024 09:05 Ответить
Только её просрали не сейчас, а в 12 году. Только все делали вид, что это не так. Так как реформы же Саакашвили и революции. Это как некоторые в Украине текущую власть связывают с Майданом, хотя она с ней не имеет ничего общего.
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28.10.2024 09:09 Ответить
завтра на Руставелі будуть битись з реформованою поліцією.
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28.10.2024 09:25 Ответить
Зовсім по коліна.
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28.10.2024 09:27 Ответить
Сьогодні грузини повинні почати боротьбу за свободу і майбутнє Грузії.
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28.10.2024 09:48 Ответить
Ніяких фальсифікацій на виборах в грузії не було , гризуни свідомо зробили свій вибір.
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28.10.2024 09:59 Ответить
 
 