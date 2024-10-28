Функції Центральної МСЕК виконуватиме Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, - МОЗ

28 жовтня Міністерство охорони здоров’я передало функції Центральної медико-санітарної експертної комісії (МСЕК) Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності, що розташований у Дніпрі.

Зазначається, що під час останнього засідання уряду були ухвалені зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Які зміни?

"Це дозволяє максимально швидко оптимізувати процес на центральному рівні. За рішенням МОЗ України виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо справа була скерована на оскарження до Центральної МСЕК, то зараз її перескерують до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро.

У відомстві обіцяють, що черговість розгляду справ буде збережена.

Кроки процедури оскарження

Загалом процедура оскарження зараз така:

якщо ви вважаєте рішення МСЕК необґрунтованим його можна оскаржити спочатку у досудовому порядку, надалі – у суді;

досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки: подання заяви до комісії, де проводилася експертиза, або до обласної комісії. Після цього буде проведено експертизу та винесено нове рішення.

якщо ви не погоджуєтесь з новим рішенням, його можна оскаржити в інституті, який тепер виконує функції Центральної МСЕК.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

