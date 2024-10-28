УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7224 відвідувача онлайн
Новини
2 387 23

Функції Центральної МСЕК виконуватиме Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, - МОЗ

МОЗ розповіло, яка установа виконуватиме функції центральної МСЕК

28 жовтня Міністерство охорони здоров’я передало функції Центральної медико-санітарної експертної комісії (МСЕК) Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності, що розташований у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час останнього засідання уряду були ухвалені зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Які зміни?

"Це дозволяє максимально швидко оптимізувати процес на центральному рівні. За рішенням МОЗ України виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У прокуратурі Волині немає працівників із 2 групою інвалідності, - пресслужба. ДОКУМЕНТ

У МОЗ наголосили, що алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо справа була скерована на оскарження до Центральної МСЕК, то зараз її перескерують до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро.

У відомстві обіцяють, що черговість розгляду справ буде збережена.

Кроки процедури оскарження

Загалом процедура оскарження зараз така:

  • якщо ви вважаєте рішення МСЕК необґрунтованим його можна оскаржити спочатку у досудовому порядку, надалі – у суді;
  • досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки: подання заяви до комісії, де проводилася експертиза, або до обласної комісії. Після цього буде проведено експертизу та винесено нове рішення.
  • якщо ви не погоджуєтесь з новим рішенням, його можна оскаржити в інституті, який тепер виконує функції Центральної МСЕК.

Читайте також: Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності, - міністерка соцполітики Жолнович 

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що за даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Читайте також: МОЗ скасувало висновки Хмельницької МСЕК про надання інвалідності для 74 військовозобов’язаних, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Дніпро (3363) МОЗ (5423) реформи (3232) МСЕК (108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Тепер для хабарів нова адреса
показати весь коментар
28.10.2024 11:15 Відповісти
+6
Знову ліжка переставляють?
показати весь коментар
28.10.2024 11:17 Відповісти
+6
Поки не буде конфіскації і посадок- все це фікція
показати весь коментар
28.10.2024 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
********, скажить а коли дЕрьмак з Вальодьою оголосять аукціон на посади цієй сінекури? І з який суми почнуться торги?
показати весь коментар
28.10.2024 11:15 Відповісти
там такі самі хабарники...
показати весь коментар
28.10.2024 11:15 Відповісти
Тепер для хабарів нова адреса
показати весь коментар
28.10.2024 11:15 Відповісти
Знову ліжка переставляють?
показати весь коментар
28.10.2024 11:17 Відповісти
Функції Центральної МСЕК виконуватиме
5 є-фак-тівних мін'єджера
показати весь коментар
28.10.2024 11:17 Відповісти
Поміняють таблички?
показати весь коментар
28.10.2024 11:17 Відповісти
Так якщо він виконує обов'язки то для чого тоді мсек?
показати весь коментар
28.10.2024 11:19 Відповісти
Там вже розшивають кишені. Роботи непочатий край.
показати весь коментар
28.10.2024 11:20 Відповісти
Сколько стоит посада в этой конторе,я уже выезжаю.
показати весь коментар
28.10.2024 11:21 Відповісти
Тепер доценти інстітуту стануть мільйонерами!
показати весь коментар
28.10.2024 11:22 Відповісти
тепер тих доцентів замінять на правильних чуваків без медицинської освіти
показати весь коментар
28.10.2024 11:25 Відповісти
Це не та конура яка тиск 180 на 120 вважає за звичайний?
Норми блін у них змінилися сказали)))
показати весь коментар
28.10.2024 11:26 Відповісти
А чого не одразу ОПа напряму? 🤔 Навіщо ці ланцюжки і проміжні ланки?
показати весь коментар
28.10.2024 11:26 Відповісти
Шобло прокурорів понаоформлювали фіктивні інвалідності, але ніхто з них не покараний. Знайшли крайніх, і замінять на своїх, які вже будуть перераховувати проценти наверх. А прокурорських чіпати не стануть. Татаров своїх підлеглих не кривдить.
показати весь коментар
28.10.2024 11:30 Відповісти
На експертизу в Дніпро? Під обстріли? Вихідці з якої області зараз при владі? Співпадіння? Чи як завжди - звичайне кумовство.
показати весь коментар
28.10.2024 11:30 Відповісти
Офігенний удар по корупції , це увійде в історію .
показати весь коментар
28.10.2024 11:30 Відповісти
Зароботал сам, дай заработать другому
показати весь коментар
28.10.2024 11:33 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 11:35 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 11:47 Відповісти
Поки не буде конфіскації і посадок- все це фікція
показати весь коментар
28.10.2024 11:38 Відповісти
поржал
показати весь коментар
28.10.2024 11:43 Відповісти
Оце так новина, так він і виконував функції МСЕК.
показати весь коментар
28.10.2024 12:37 Відповісти
Нову кормушку обладнали...ті вже понаїдалися
показати весь коментар
28.10.2024 13:07 Відповісти
 
 