Функции Центральной МСЭК будет выполнять Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности, - Минздрав

28 октября Министерство здравоохранения передало функции Центральной медико-санитарной экспертной комиссии (МСЭК) Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности, который расположен в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время последнего заседания правительства были приняты изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, которые позволяют Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, принадлежащую к сфере управления Минздрава, и имеющую лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Какие изменения?

"Это позволяет максимально быстро оптимизировать процесс на центральном уровне. По решению Минздрава Украины выполнение функций Центральной МСЭК, в частности по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр, где в течение 2024 года Минздрав создавал необходимую материально-техническую базу, что должно значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился. Если дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то сейчас его перенаправят в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр.

В ведомстве обещают, что очередность рассмотрения дел будет сохранена.

Шаги процедуры обжалования

В целом процедура обжалования сейчас такова:

если вы считаете решение МСЭК необоснованным его можно обжаловать сначала в досудебном порядке, в дальнейшем - в суде;

досудебный порядок обжалования предусматривает следующие шаги: подача заявления в комиссию, где проводилась экспертиза, или в областную комиссию. После этого будет проведена экспертиза и вынесено новое решение.

если вы не согласны с новым решением, его можно обжаловать в институте, который теперь выполняет функции Центральной МСЭК.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

