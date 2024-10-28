РУС
Функции Центральной МСЭК будет выполнять Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности, - Минздрав

МОЗ розповіло, яка установа виконуватиме функції центральної МСЕК

28 октября Министерство здравоохранения передало функции Центральной медико-санитарной экспертной комиссии (МСЭК) Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности, который расположен в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

Отмечается, что во время последнего заседания правительства были приняты изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, которые позволяют Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, принадлежащую к сфере управления Минздрава, и имеющую лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Какие изменения?

"Это позволяет максимально быстро оптимизировать процесс на центральном уровне. По решению Минздрава Украины выполнение функций Центральной МСЭК, в частности по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передано в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр, где в течение 2024 года Минздрав создавал необходимую материально-техническую базу, что должно значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился. Если дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то сейчас его перенаправят в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр.

В ведомстве обещают, что очередность рассмотрения дел будет сохранена.

Шаги процедуры обжалования

В целом процедура обжалования сейчас такова:

  • если вы считаете решение МСЭК необоснованным его можно обжаловать сначала в досудебном порядке, в дальнейшем - в суде;
  • досудебный порядок обжалования предусматривает следующие шаги: подача заявления в комиссию, где проводилась экспертиза, или в областную комиссию. После этого будет проведена экспертиза и вынесено новое решение.
  • если вы не согласны с новым решением, его можно обжаловать в институте, который теперь выполняет функции Центральной МСЭК.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Автор: 

+11
Тепер для хабарів нова адреса
28.10.2024 11:15 Ответить
+6
Знову ліжка переставляють?
28.10.2024 11:17 Ответить
+6
Поки не буде конфіскації і посадок- все це фікція
28.10.2024 11:38 Ответить
********, скажить а коли дЕрьмак з Вальодьою оголосять аукціон на посади цієй сінекури? І з який суми почнуться торги?
28.10.2024 11:15 Ответить
там такі самі хабарники...
28.10.2024 11:15 Ответить
Тепер для хабарів нова адреса
28.10.2024 11:15 Ответить
Знову ліжка переставляють?
28.10.2024 11:17 Ответить
Функції Центральної МСЕК виконуватиме
5 є-фак-тівних мін'єджера
28.10.2024 11:17 Ответить
Поміняють таблички?
28.10.2024 11:17 Ответить
Так якщо він виконує обов'язки то для чого тоді мсек?
28.10.2024 11:19 Ответить
Там вже розшивають кишені. Роботи непочатий край.
28.10.2024 11:20 Ответить
Сколько стоит посада в этой конторе,я уже выезжаю.
28.10.2024 11:21 Ответить
Тепер доценти інстітуту стануть мільйонерами!
28.10.2024 11:22 Ответить
тепер тих доцентів замінять на правильних чуваків без медицинської освіти
28.10.2024 11:25 Ответить
Це не та конура яка тиск 180 на 120 вважає за звичайний?
Норми блін у них змінилися сказали)))
28.10.2024 11:26 Ответить
А чого не одразу ОПа напряму? 🤔 Навіщо ці ланцюжки і проміжні ланки?
28.10.2024 11:26 Ответить
Шобло прокурорів понаоформлювали фіктивні інвалідності, але ніхто з них не покараний. Знайшли крайніх, і замінять на своїх, які вже будуть перераховувати проценти наверх. А прокурорських чіпати не стануть. Татаров своїх підлеглих не кривдить.
28.10.2024 11:30 Ответить
На експертизу в Дніпро? Під обстріли? Вихідці з якої області зараз при владі? Співпадіння? Чи як завжди - звичайне кумовство.
28.10.2024 11:30 Ответить
Офігенний удар по корупції , це увійде в історію .
28.10.2024 11:30 Ответить
Зароботал сам, дай заработать другому
28.10.2024 11:33 Ответить
28.10.2024 11:35 Ответить
28.10.2024 11:47 Ответить
Поки не буде конфіскації і посадок- все це фікція
28.10.2024 11:38 Ответить
поржал
28.10.2024 11:43 Ответить
Оце так новина, так він і виконував функції МСЕК.
28.10.2024 12:37 Ответить
Нову кормушку обладнали...ті вже понаїдалися
28.10.2024 13:07 Ответить
 
 