РФ втратила у війні вже близько 650 тисяч убитими й пораненими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Багатьох з них вбила сама ж армія РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Times of India, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад і там їх убивала їхня ж армія... Вони (РФ, – ред.) не рахують кількості. Ви знаєте, що вже жертв у них близько 650 тисяч. Убитих і поранених", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих солдатів, і "це є обличчя сьогоднішньої Росії. Обличчя Путіна й обличчя цієї війни".

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що на сході України ворог "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами".

Глава держави додав, що після початку Курської операції українські війська побачили, що РФ продовжує бити навіть по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на Курщині.

