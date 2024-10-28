УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7112 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 034 19

РФ втратила у війні вже близько 650 тисяч убитими й пораненими, - Зеленський

Зеленський розповів про втрати Росії у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Багатьох з них вбила сама ж армія РФ. 

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Times of India, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад і там їх убивала їхня ж армія... Вони (РФ, – ред.) не рахують кількості. Ви знаєте, що вже жертв у них близько 650 тисяч. Убитих і поранених", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих солдатів, і "це є обличчя сьогоднішньої Росії. Обличчя Путіна й обличчя цієї війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ на тлі втрат під Лиманом кидає у "м’ясні штурми" поранених окупантів, - ГУР

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що на сході України ворог "продавлює" через м'ясорубку, використовуючи своїх солдатів, як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами".

Глава держави додав, що після початку Курської операції українські війська побачили, що РФ продовжує бити навіть по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на Курщині.

Також читайте: Заморозка війни без гарантій безпеки для України буде дуже великим ризиком, - Зеленський

Автор: 

армія рф (18766) Зеленський Володимир (25537) втрати (4575)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
@ "Фєдорченко Максім - рашистський вояк із 2-ї штурмової роти «V» 38 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21720, Катєрінославка).
Вночі, 26.10.2024, у районі н.п. Новопокровка, Запорізька область, Федорченко розстріляв десять інших сплячих рашистів і втік у напрямку н.п. Пологи."

показати весь коментар
28.10.2024 12:19 Відповісти
+8
А Україна всього лише 30 тисяч. 1 до 20. Вірю.
Навіщо бусифікація вже 2 роки потрібна тільки, не зрозуміло.
показати весь коментар
28.10.2024 12:29 Відповісти
+5
Підрах@й..

Краще б 6.5 млн..
показати весь коментар
28.10.2024 12:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підрах@й..

Краще б 6.5 млн..
показати весь коментар
28.10.2024 12:12 Відповісти
65 млн. ще краще. На жаль багато із поранених їхніх повернулись у стрій
показати весь коментар
28.10.2024 13:53 Відповісти
65 - то з мирняком..типу..хочв, було б норм.
показати весь коментар
28.10.2024 14:59 Відповісти
Цифри потужному пише ермак,так що вбитими десь не 150 -200 тис а значно більше.це підготовка зеленого дурня до капітуляції.
показати весь коментар
28.10.2024 12:33 Відповісти
Ну, десь https://timeze2019.blogspot.com/2024/10/blog-post_18.html так воно і є...
показати весь коментар
28.10.2024 13:06 Відповісти
це ти так думаєш
показати весь коментар
28.10.2024 16:33 Відповісти
Там біосміття ще більше 100 мільйонів залишилось.
показати весь коментар
28.10.2024 12:15 Відповісти
https://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/3599-vymyraiucha-rosiia-ne-142-miliony-naselennia-a-maksymum-80 Вимираюча Росія: не 142 мільйони населення, а максимум 80
показати весь коментар
28.10.2024 12:28 Відповісти
РФ втратила у війні вже близько 650 тисяч убитими й пораненими, - Зеленський

Ти їх міняєш на здані території?
показати весь коментар
28.10.2024 12:15 Відповісти
@ "Фєдорченко Максім - рашистський вояк із 2-ї штурмової роти «V» 38 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21720, Катєрінославка).
Вночі, 26.10.2024, у районі н.п. Новопокровка, Запорізька область, Федорченко розстріляв десять інших сплячих рашистів і втік у напрямку н.п. Пологи."

показати весь коментар
28.10.2024 12:19 Відповісти
Ай молодець
показати весь коментар
28.10.2024 12:29 Відповісти
А Україна всього лише 30 тисяч. 1 до 20. Вірю.
Навіщо бусифікація вже 2 роки потрібна тільки, не зрозуміло.
показати весь коментар
28.10.2024 12:29 Відповісти
Як це "навіщо"?!
Щоб "кращих із кращих" в бій не посилати.
"Показна істерика Зеленського і банди "Корейці ідуть!" не має ніяких реальних підстав. Наприклад - в Україні існує Служба поліції охорони 210 підрозділів озброєних, навчених людей. Головне функція - охорона приватної власності. Загальна кількість - біля 45 тисяч . Заброньовані від мобілізації. Зняти бронь, відправити на фронт. Пройтись по прокуратурі, МВС, міністерствам, зняти липові "інвалідності" - можна набрати ще тисяч 100. Але Зеленський і банда бояться свого народу значно більше ніж російських військ, тому в глибокому тилу сидить армія держиморд режиму, яка готова вже зараз стріляти у власний народ."(с) tZe inform.
показати весь коментар
28.10.2024 12:57 Відповісти
Це добре.
Але ми за пару місяців втратили в 5.5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік.
Із цим ти збираєшся щось робити?
Може, зміниш Сирського на когось ще гіршого, щоб території кацапам здавав ще швидше?
показати весь коментар
28.10.2024 12:54 Відповісти
Ти мерзота скільки Вкраїні втратив вж
показати весь коментар
28.10.2024 12:56 Відповісти
Причем Татаров....Считовод Хренов.
показати весь коментар
28.10.2024 13:05 Відповісти
Путлер СС прогавкав про "блискучі перемоги побитих головорізів 155-ї бригади морської піхоти в Курській області".
показати весь коментар
28.10.2024 13:05 Відповісти
А коли зєля скаже про справжні втрати України ?
показати весь коментар
28.10.2024 16:53 Відповісти
 
 