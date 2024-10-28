РФ потеряла в войне уже около 650 тысяч убитыми и ранеными, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми. Многих из них убила сама же армия РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью The Times of India, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия сама убила очень многих россиян. Очень много мобилизованных российских солдат было убито в самой же российской армии из-за того, что они боялись идти вперёд, наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Они бежали назад и там их убивала их же армия... Они (РФ - ред.) не считают количества. Вы знаете, что уже жертв у них около 650 тысяч. Убитых и раненых", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что Россия не забирает с поля боя своих убитых солдат, и "это лицо сегодняшней России. Лицо Путина и лицо этой войны".

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины враг "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат, как мясо, и "забрасывает нас своими трупами".

Глава государства добавил, что после начала Курской операции украинские войска увидели, что РФ продолжает бить даже по своей территории и убивать своих гражданских, которые остались на Курщине.

