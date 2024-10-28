РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7534 посетителя онлайн
Новости Война
2 034 19

РФ потеряла в войне уже около 650 тысяч убитыми и ранеными, - Зеленский

Зеленський розповів про втрати Росії у війні проти України

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми. Многих из них убила сама же армия РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью The Times of India, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия сама убила очень многих россиян. Очень много мобилизованных российских солдат было убито в самой же российской армии из-за того, что они боялись идти вперёд, наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Они бежали назад и там их убивала их же армия... Они (РФ - ред.) не считают количества. Вы знаете, что уже жертв у них около 650 тысяч. Убитых и раненых", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что Россия не забирает с поля боя своих убитых солдат, и "это лицо сегодняшней России. Лицо Путина и лицо этой войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ на фоне потерь под Лиманом бросает в "мясные штурмы" раненых оккупантов, - ГУР

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины враг "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат, как мясо, и "забрасывает нас своими трупами".

Глава государства добавил, что после начала Курской операции украинские войска увидели, что РФ продолжает бить даже по своей территории и убивать своих гражданских, которые остались на Курщине.

Также читайте: Заморозка войны без гарантий безопасности для Украины будет очень большим риском, - Зеленский

Автор: 

армия РФ (20613) Зеленский Владимир (21986) потери (4559)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
@ "Фєдорченко Максім - рашистський вояк із 2-ї штурмової роти «V» 38 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21720, Катєрінославка).
Вночі, 26.10.2024, у районі н.п. Новопокровка, Запорізька область, Федорченко розстріляв десять інших сплячих рашистів і втік у напрямку н.п. Пологи."

показать весь комментарий
28.10.2024 12:19 Ответить
+8
А Україна всього лише 30 тисяч. 1 до 20. Вірю.
Навіщо бусифікація вже 2 роки потрібна тільки, не зрозуміло.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:29 Ответить
+5
Підрах@й..

Краще б 6.5 млн..
показать весь комментарий
28.10.2024 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підрах@й..

Краще б 6.5 млн..
показать весь комментарий
28.10.2024 12:12 Ответить
65 млн. ще краще. На жаль багато із поранених їхніх повернулись у стрій
показать весь комментарий
28.10.2024 13:53 Ответить
65 - то з мирняком..типу..хочв, було б норм.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:59 Ответить
Цифри потужному пише ермак,так що вбитими десь не 150 -200 тис а значно більше.це підготовка зеленого дурня до капітуляції.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:33 Ответить
Ну, десь https://timeze2019.blogspot.com/2024/10/blog-post_18.html так воно і є...
показать весь комментарий
28.10.2024 13:06 Ответить
це ти так думаєш
показать весь комментарий
28.10.2024 16:33 Ответить
Там біосміття ще більше 100 мільйонів залишилось.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:15 Ответить
https://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/3599-vymyraiucha-rosiia-ne-142-miliony-naselennia-a-maksymum-80 Вимираюча Росія: не 142 мільйони населення, а максимум 80
показать весь комментарий
28.10.2024 12:28 Ответить
РФ втратила у війні вже близько 650 тисяч убитими й пораненими, - Зеленський

Ти їх міняєш на здані території?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:15 Ответить
@ "Фєдорченко Максім - рашистський вояк із 2-ї штурмової роти «V» 38 окремої мотострілецької бригади (в/ч 21720, Катєрінославка).
Вночі, 26.10.2024, у районі н.п. Новопокровка, Запорізька область, Федорченко розстріляв десять інших сплячих рашистів і втік у напрямку н.п. Пологи."

показать весь комментарий
28.10.2024 12:19 Ответить
Ай молодець
показать весь комментарий
28.10.2024 12:29 Ответить
А Україна всього лише 30 тисяч. 1 до 20. Вірю.
Навіщо бусифікація вже 2 роки потрібна тільки, не зрозуміло.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:29 Ответить
Як це "навіщо"?!
Щоб "кращих із кращих" в бій не посилати.
"Показна істерика Зеленського і банди "Корейці ідуть!" не має ніяких реальних підстав. Наприклад - в Україні існує Служба поліції охорони 210 підрозділів озброєних, навчених людей. Головне функція - охорона приватної власності. Загальна кількість - біля 45 тисяч . Заброньовані від мобілізації. Зняти бронь, відправити на фронт. Пройтись по прокуратурі, МВС, міністерствам, зняти липові "інвалідності" - можна набрати ще тисяч 100. Але Зеленський і банда бояться свого народу значно більше ніж російських військ, тому в глибокому тилу сидить армія держиморд режиму, яка готова вже зараз стріляти у власний народ."(с) tZe inform.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:57 Ответить
Це добре.
Але ми за пару місяців втратили в 5.5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік.
Із цим ти збираєшся щось робити?
Може, зміниш Сирського на когось ще гіршого, щоб території кацапам здавав ще швидше?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:54 Ответить
Ти мерзота скільки Вкраїні втратив вж
показать весь комментарий
28.10.2024 12:56 Ответить
Причем Татаров....Считовод Хренов.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:05 Ответить
Путлер СС прогавкав про "блискучі перемоги побитих головорізів 155-ї бригади морської піхоти в Курській області".
показать весь комментарий
28.10.2024 13:05 Ответить
А коли зєля скаже про справжні втрати України ?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:53 Ответить
 
 