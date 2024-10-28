РФ потеряла в войне уже около 650 тысяч убитыми и ранеными, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми. Многих из них убила сама же армия РФ.
Об этом глава государства сказал в интервью The Times of India, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия сама убила очень многих россиян. Очень много мобилизованных российских солдат было убито в самой же российской армии из-за того, что они боялись идти вперёд, наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Они бежали назад и там их убивала их же армия... Они (РФ - ред.) не считают количества. Вы знаете, что уже жертв у них около 650 тысяч. Убитых и раненых", - отметил Зеленский.
Президент рассказал, что Россия не забирает с поля боя своих убитых солдат, и "это лицо сегодняшней России. Лицо Путина и лицо этой войны".
Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что на востоке Украины враг "продавливает" через мясорубку, используя своих солдат, как мясо, и "забрасывает нас своими трупами".
Глава государства добавил, что после начала Курской операции украинские войска увидели, что РФ продолжает бить даже по своей территории и убивать своих гражданских, которые остались на Курщине.
Краще б 6.5 млн..
Ти їх міняєш на здані території?
Вночі, 26.10.2024, у районі н.п. Новопокровка, Запорізька область, Федорченко розстріляв десять інших сплячих рашистів і втік у напрямку н.п. Пологи."
Навіщо бусифікація вже 2 роки потрібна тільки, не зрозуміло.
Щоб "кращих із кращих" в бій не посилати.
"Показна істерика Зеленського і банди "Корейці ідуть!" не має ніяких реальних підстав. Наприклад - в Україні існує Служба поліції охорони 210 підрозділів озброєних, навчених людей. Головне функція - охорона приватної власності. Загальна кількість - біля 45 тисяч . Заброньовані від мобілізації. Зняти бронь, відправити на фронт. Пройтись по прокуратурі, МВС, міністерствам, зняти липові "інвалідності" - можна набрати ще тисяч 100. Але Зеленський і банда бояться свого народу значно більше ніж російських військ, тому в глибокому тилу сидить армія держиморд режиму, яка готова вже зараз стріляти у власний народ."(с) tZe inform.
Але ми за пару місяців втратили в 5.5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік.
Із цим ти збираєшся щось робити?
Може, зміниш Сирського на когось ще гіршого, щоб території кацапам здавав ще швидше?