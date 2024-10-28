УКР
Можна використовувати і проти FPV: Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M

Міністерство оборони дозволило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик Safari

Рушницю можна застосовувати як стрілецьку зброю під час бою у обмеженому просторі. А при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.

Що відомо про Safari HG-105M

"Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією булпап. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання", - розповіли у міністерстві.

Зброю розраховано на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага - трохи більше 4 кг.

Топ коментарі
+12
Гарна машинка, потрібна!
показати весь коментар
28.10.2024 14:01 Відповісти
+11
Саме цікаве - подібне зброя вже використовувалася... Про дрони у І Світову не знали... Але в штурмових боях американці використовували п"ятизарядні напівавтоматичні гладкостволки Браунінга. Стріляли картеччю ...
показати весь коментар
28.10.2024 14:12 Відповісти
+7
5 набоїв в ближньому бою - це ні про що, 10 вже краще, а от проти FPV дронів - то, скоріш за все, гут, бо на РЕБ надійся, а з дробовика стріляй)
показати весь коментар
28.10.2024 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна машинка, потрібна!
показати весь коментар
28.10.2024 14:01 Відповісти
Саме цікаве - подібне зброя вже використовувалася... Про дрони у І Світову не знали... Але в штурмових боях американці використовували п"ятизарядні напівавтоматичні гладкостволки Браунінга. Стріляли картеччю ...
показати весь коментар
28.10.2024 14:12 Відповісти
Только разьяренные немцы таких солдат в плен не брали,видать им картечь не понравилась.
показати весь коментар
28.10.2024 17:17 Відповісти
Так . Гвалт вони тоді підняли серйозний... Верещали про "негуманність"... Але їм швидко "заткнули рота, нагадавши, хто розпочав застосування на фронті хімічної зброї...
показати весь коментар
28.10.2024 17:32 Відповісти
5 набоїв в ближньому бою - це ні про що, 10 вже краще, а от проти FPV дронів - то, скоріш за все, гут, бо на РЕБ надійся, а з дробовика стріляй)
показати весь коментар
28.10.2024 14:07 Відповісти
Так ємності для набоїв можна і більші зробити.
показати весь коментар
28.10.2024 14:08 Відповісти
"Враже"! ти тільки забув одне - постріл з цієї "пушки" - це все одно, що черга з пістолета-кулемета... Тільки постріли - "одночасні"... Там летить пучок стальної картечі діаметром десь 8-9 мм Кількість картечин - не менше 12-ти... Навіть 3-4 рани одночасно, викликають больовий шок... Удар навіть в бронежилет. з кількох метрів, всього пучка, передає тілу такий імпульс, шо внутрішні органи відриватимуться (вага снаряду - більше 40 грам)
показати весь коментар
28.10.2024 20:21 Відповісти
Прості дробовики дайте людям вже зараз поки цей виріб піде в масове виробництво.
показати весь коментар
28.10.2024 14:11 Відповісти
Цей виріб Турція клепає вже хто зна скільки... Цікавійше скільки він буде коштувати, після того, як його збере з Турецьких деталей наш Латек...
показати весь коментар
28.10.2024 14:35 Відповісти
Хтось добре заніс у Міноборони.

Наступними будуть китайські чи турецькі арбалети.
показати весь коментар
28.10.2024 14:12 Відповісти
ну окопна метла - але як це чистити бо на 0 чім простіше тім краще бо бруд він така штука а у булпапа при всіх перевагах схеми з цім е проблеми
показати весь коментар
28.10.2024 17:47 Відповісти
Як на мене, 5 зарядів малувато для окопної метли.

Хоча я цивільний і не дуже знаюся на зброї.

А от на системі видачі дозволів у країні мрій Зеленського знаюся. 😁
показати весь коментар
28.10.2024 17:57 Відповісти
Тільки якщо у арбалетів будуть такі стріли:
показати весь коментар
28.10.2024 14:46 Відповісти
У ментів, ті що бувші беркута, заберіть помповики чи сцикотно проти Народу?
показати весь коментар
28.10.2024 16:19 Відповісти
AA-12 👍👍👍
https://m.youtube.com/watch?v=9vmllTadb38&pp=ygUV0LTRgNC-0*******************
показати весь коментар
28.10.2024 21:22 Відповісти
 
 