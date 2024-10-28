Можна використовувати і проти FPV: Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M

Міністерство оборони дозволило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Рушницю можна застосовувати як стрілецьку зброю під час бою у обмеженому просторі. А при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.

Що відомо про Safari HG-105M

"Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією булпап. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання", - розповіли у міністерстві.

Зброю розраховано на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага - трохи більше 4 кг.

