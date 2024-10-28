Пуск важкої протитанкової ракети TOW американською БМП "Bradley" у бою із російськими окупантами. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи українського екіпажу американської БМП "Bradley" у бою із російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно пуск важкої протитанкової ракети TOW.

"Американська БМП Bradley показує свою ефективність у бою, поєднуючи потужність автоматичної гармати Bushmaster та протитанкових ракет TOW. На відео з камери GoPro зображено момент запуску важкої протитанкової ракети TOW, призначеної для знищення бронетехніки. Ці системи працюють окремо, але разом роблять Bradley чудовою та універсальною бойовою машиною", - зазначає у коментарі автор публікації.

BGM-71 TOW - американська важка протитанкова керована ракета, розроблена фірмою "Hughes Aircraft" і прийнята на озброєння армії США в 1970 році. Наведення ракети командне, напівавтоматичне, здійснюється оператором, управління здійснюється через дротовий зв'язок (остання модифікація - радіоканалом). Одна з найпоширеніших ПТКР у всьому світі.

Стоїть на озброєнні Армії США і Корпусу морської піхоти, основне протитанкове кероване озброєння збройних сил США, низки країн Європи, Ізраїлю, інших держав. ПТКР може застосовуватися з переносною пусковою установкою (ПУ) та на мобільній платформі: різні автомобілі та бронетехніка - M1046 HMMWV, БМП "Bradley", спеціалізована самохідна ПУ M901 ITV, а також гелікоптери - американські АН-1 "Кобра", британські АН-1 "Lynx" тощо.

