Пуск важкої протитанкової ракети TOW американською БМП "Bradley" у бою із російськими окупантами. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи українського екіпажу американської БМП "Bradley" у бою із російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно пуск важкої протитанкової ракети TOW.
"Американська БМП Bradley показує свою ефективність у бою, поєднуючи потужність автоматичної гармати Bushmaster та протитанкових ракет TOW. На відео з камери GoPro зображено момент запуску важкої протитанкової ракети TOW, призначеної для знищення бронетехніки. Ці системи працюють окремо, але разом роблять Bradley чудовою та універсальною бойовою машиною", - зазначає у коментарі автор публікації.
BGM-71 TOW - американська важка протитанкова керована ракета, розроблена фірмою "Hughes Aircraft" і прийнята на озброєння армії США в 1970 році. Наведення ракети командне, напівавтоматичне, здійснюється оператором, управління здійснюється через дротовий зв'язок (остання модифікація - радіоканалом). Одна з найпоширеніших ПТКР у всьому світі.
Стоїть на озброєнні Армії США і Корпусу морської піхоти, основне протитанкове кероване озброєння збройних сил США, низки країн Європи, Ізраїлю, інших держав. ПТКР може застосовуватися з переносною пусковою установкою (ПУ) та на мобільній платформі: різні автомобілі та бронетехніка - M1046 HMMWV, БМП "Bradley", спеціалізована самохідна ПУ M901 ITV, а також гелікоптери - американські АН-1 "Кобра", британські АН-1 "Lynx" тощо.
При попадании ракеты в цель вспомогательный заряд формирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивную струю , которая вызывает срабатывание динамической защиты бронеобъекта, а кумулятивная струя срабатывающего следом основного заряда беспрепятственно проходит защиту, пробивая 850 мм (900 по другим данным) гомогенной брони...