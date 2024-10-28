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Пуск тяжелой противотанковой ракеты TOW американской БМП "Bradley" в бою с российскими оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы украинского экипажа американской БМП "Bradley" в бою с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск тяжелой противотанковой ракеты TOW.

"Американская БМП Bradley показывает свою эффективность в бою, сочетая мощность автоматической пушки Bushmaster и противотанковых ракет TOW. На видео с камеры GoPro изображен момент запуска тяжелой противотанковой ракеты TOW, предназначенной для уничтожения бронетехники. Эти системы работают отдельно, но вместе делают Bradley замечательной и универсальной боевой машиной", - отмечает в комментарии автор публикации.

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BGM-71 TOW - американская тяжелая противотанковая управляемая ракета, разработанная фирмой "Hughes Aircraft" и принятая на вооружение армии США в 1970 году. Наведение ракеты командное, полуавтоматическое, осуществляется оператором, управление осуществляется через проводную связь (последняя модификация - по радиоканалу). Одна из самых распространенных ПТУР во всем мире.

Стоит на вооружении Армии США и Корпуса морской пехоты, основное противотанковое управляемое вооружение вооруженных сил США, ряда стран Европы, Израиля, других государств. ПТУР может применяться с переносной пусковой установкой (ПУ) и на мобильной платформе: различные автомобили и бронетехника - M1046 HMMWV, БМП "Bradley", специализированная самоходная ПУ M901 ITV, а также вертолеты - американские АН-1 "Кобра", британские АН-1 "Lynx" и др.

Также смотрите: Пуск американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов. ВИДЕО

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оружие (10273) ракеты (3620) США (27213) ПТРК (92)


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влучили, мабуть...
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28.10.2024 09:53 Ответить
Ви ж самі бачили, куди влучили - в дерево.
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28.10.2024 12:06 Ответить
Таких би ракет та у достатній кількості..... але добре що є союзники які допомогають бо ЗЕ-мородери вже б вкрали останній снаряд та останньою гривню й здали ***** країну.
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28.10.2024 10:51 Ответить
Важка протитанкова - випущена по кущам. З@їбись, хто не розуміє...
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28.10.2024 11:50 Ответить
Не факт. Там є кумулятивний заряд, від зіткнення з деревом такого спалаху, як від вибуху активного захисту, не було б...
При попадании ракеты в цель вспомогательный заряд формирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивную струю , которая вызывает срабатывание динамической защиты бронеобъекта, а кумулятивная струя срабатывающего следом основного заряда беспрепятственно проходит защиту, пробивая 850 мм (900 по другим данным) гомогенной брони...
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28.10.2024 14:22 Ответить
 
 