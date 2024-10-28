Пуск тяжелой противотанковой ракеты TOW американской БМП "Bradley" в бою с российскими оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы украинского экипажа американской БМП "Bradley" в бою с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск тяжелой противотанковой ракеты TOW.

"Американская БМП Bradley показывает свою эффективность в бою, сочетая мощность автоматической пушки Bushmaster и противотанковых ракет TOW. На видео с камеры GoPro изображен момент запуска тяжелой противотанковой ракеты TOW, предназначенной для уничтожения бронетехники. Эти системы работают отдельно, но вместе делают Bradley замечательной и универсальной боевой машиной", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: Россияне атаковали юг Украины ракетами и беспилотниками, - Воздушные силы

Читайте: Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия, один из них уже работает, - гендиректор Паппергер

BGM-71 TOW - американская тяжелая противотанковая управляемая ракета, разработанная фирмой "Hughes Aircraft" и принятая на вооружение армии США в 1970 году. Наведение ракеты командное, полуавтоматическое, осуществляется оператором, управление осуществляется через проводную связь (последняя модификация - по радиоканалу). Одна из самых распространенных ПТУР во всем мире.

Стоит на вооружении Армии США и Корпуса морской пехоты, основное противотанковое управляемое вооружение вооруженных сил США, ряда стран Европы, Израиля, других государств. ПТУР может применяться с переносной пусковой установкой (ПУ) и на мобильной платформе: различные автомобили и бронетехника - M1046 HMMWV, БМП "Bradley", специализированная самоходная ПУ M901 ITV, а также вертолеты - американские АН-1 "Кобра", британские АН-1 "Lynx" и др.

Также смотрите: Пуск американской ракеты AGM-88 HARM по позициям оккупантов. ВИДЕО