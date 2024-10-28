Пуск тяжелой противотанковой ракеты TOW американской БМП "Bradley" в бою с российскими оккупантами. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы украинского экипажа американской БМП "Bradley" в бою с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск тяжелой противотанковой ракеты TOW.
"Американская БМП Bradley показывает свою эффективность в бою, сочетая мощность автоматической пушки Bushmaster и противотанковых ракет TOW. На видео с камеры GoPro изображен момент запуска тяжелой противотанковой ракеты TOW, предназначенной для уничтожения бронетехники. Эти системы работают отдельно, но вместе делают Bradley замечательной и универсальной боевой машиной", - отмечает в комментарии автор публикации.
BGM-71 TOW - американская тяжелая противотанковая управляемая ракета, разработанная фирмой "Hughes Aircraft" и принятая на вооружение армии США в 1970 году. Наведение ракеты командное, полуавтоматическое, осуществляется оператором, управление осуществляется через проводную связь (последняя модификация - по радиоканалу). Одна из самых распространенных ПТУР во всем мире.
Стоит на вооружении Армии США и Корпуса морской пехоты, основное противотанковое управляемое вооружение вооруженных сил США, ряда стран Европы, Израиля, других государств. ПТУР может применяться с переносной пусковой установкой (ПУ) и на мобильной платформе: различные автомобили и бронетехника - M1046 HMMWV, БМП "Bradley", специализированная самоходная ПУ M901 ITV, а также вертолеты - американские АН-1 "Кобра", британские АН-1 "Lynx" и др.
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При попадании ракеты в цель вспомогательный заряд формирует https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивную струю , которая вызывает срабатывание динамической защиты бронеобъекта, а кумулятивная струя срабатывающего следом основного заряда беспрепятственно проходит защиту, пробивая 850 мм (900 по другим данным) гомогенной брони...