Можно использовать и против FPV: Минобороны допустило к использованию полуавтоматический дробовик Safari HG-105M

Министерство обороны разрешило к использованию в подразделениях Сил обороны полуавтоматический дробовик Safari HG-105M.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ружье можно применять как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве. А при использовании охотничьих патронов со шротом - как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами.

Что известно о Safari HG-105M

"Safari HG-105M - это полуавтоматическое ружье-дробовик с газопоршневым механизмом и съемным магазином. Изготовлено по технологии булпап. Это компоновка оружия, когда уменьшается его общая длина без уменьшения длины ствола. Применение такой технологии булпап позволяет сместить центр тяжести к центру оружия, что уменьшает нагрузку на стрелка во время длительного использования", - рассказали в министерстве.

Оружие рассчитано на использование патронов 12 калибра с вместимостью магазинов на 5 или 10 патронов. Вес - не более 4 кг.

