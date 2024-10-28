РУС
Можно использовать и против FPV: Минобороны допустило к использованию полуавтоматический дробовик Safari HG-105M

Министерство обороны разрешило к использованию в подразделениях Сил обороны полуавтоматический дробовик Safari HG-105M.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Міноборони допустило до використання напівавтоматичний дробовик Safari

Ружье можно применять как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве. А при использовании охотничьих патронов со шротом - как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами.

Что известно о Safari HG-105M

"Safari HG-105M - это полуавтоматическое ружье-дробовик с газопоршневым механизмом и съемным магазином. Изготовлено по технологии булпап. Это компоновка оружия, когда уменьшается его общая длина без уменьшения длины ствола. Применение такой технологии булпап позволяет сместить центр тяжести к центру оружия, что уменьшает нагрузку на стрелка во время длительного использования", - рассказали в министерстве.

Оружие рассчитано на использование патронов 12 калибра с вместимостью магазинов на 5 или 10 патронов. Вес - не более 4 кг.

Топ комментарии
+12
Гарна машинка, потрібна!
28.10.2024 14:01 Ответить
+11
Саме цікаве - подібне зброя вже використовувалася... Про дрони у І Світову не знали... Але в штурмових боях американці використовували п"ятизарядні напівавтоматичні гладкостволки Браунінга. Стріляли картеччю ...
28.10.2024 14:12 Ответить
+7
5 набоїв в ближньому бою - це ні про що, 10 вже краще, а от проти FPV дронів - то, скоріш за все, гут, бо на РЕБ надійся, а з дробовика стріляй)
28.10.2024 14:07 Ответить
Только разьяренные немцы таких солдат в плен не брали,видать им картечь не понравилась.
28.10.2024 17:17 Ответить
Так . Гвалт вони тоді підняли серйозний... Верещали про "негуманність"... Але їм швидко "заткнули рота, нагадавши, хто розпочав застосування на фронті хімічної зброї...
28.10.2024 17:32 Ответить
Так ємності для набоїв можна і більші зробити.
28.10.2024 14:08 Ответить
"Враже"! ти тільки забув одне - постріл з цієї "пушки" - це все одно, що черга з пістолета-кулемета... Тільки постріли - "одночасні"... Там летить пучок стальної картечі діаметром десь 8-9 мм Кількість картечин - не менше 12-ти... Навіть 3-4 рани одночасно, викликають больовий шок... Удар навіть в бронежилет. з кількох метрів, всього пучка, передає тілу такий імпульс, шо внутрішні органи відриватимуться (вага снаряду - більше 40 грам)
28.10.2024 20:21 Ответить
Прості дробовики дайте людям вже зараз поки цей виріб піде в масове виробництво.
28.10.2024 14:11 Ответить
Цей виріб Турція клепає вже хто зна скільки... Цікавійше скільки він буде коштувати, після того, як його збере з Турецьких деталей наш Латек...
28.10.2024 14:35 Ответить
Хтось добре заніс у Міноборони.

Наступними будуть китайські чи турецькі арбалети.
28.10.2024 14:12 Ответить
ну окопна метла - але як це чистити бо на 0 чім простіше тім краще бо бруд він така штука а у булпапа при всіх перевагах схеми з цім е проблеми
28.10.2024 17:47 Ответить
Як на мене, 5 зарядів малувато для окопної метли.

Хоча я цивільний і не дуже знаюся на зброї.

А от на системі видачі дозволів у країні мрій Зеленського знаюся. 😁
28.10.2024 17:57 Ответить
Тільки якщо у арбалетів будуть такі стріли:
28.10.2024 14:46 Ответить
У ментів, ті що бувші беркута, заберіть помповики чи сцикотно проти Народу?
28.10.2024 16:19 Ответить
AA-12 👍👍👍
https://m.youtube.com/watch?v=9vmllTadb38&pp=ygUV0LTRgNC-0*******************
28.10.2024 21:22 Ответить
 
 