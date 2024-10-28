УКР
Бійці 128-ї ОГШБр відбили ворожий штурм поблизу Шахтарська. ВIДЕО

Українські воїни із 128-ї ОГШБр відбили потужний ворожий штурм поблизу Шахтарська на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантами опублікований у соцмережах.

"Відбиття великого ворожого штурму в районі Шахтарська бійцями 128 ОГШБр.На тому відтинку зараз дуже динамічні бойові дії. На цьому короткому відео можна побачити засідку на танк з РПГ, вже класичні FPV-дрони і навіть знищення нашим танком ворожого БТР впритул", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація окупантів у стрілецькому бою: "Для цих двох "есвео" вже закінчилося". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше чотирьох окупантів ліквідував український воїн у ближньому бою. ВIДЕО безпілотника

Донецька область (9643) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (158) бій (206)
Топ коментарі
+2
на жаль, відео чергового захоплення лісосмуги з втратами кацапів
28.10.2024 18:50 Відповісти
+1
Відео на 2:08хв., видно як рашиський мангал прорива нашу оборону. В окопах шо нікого не має?!....
28.10.2024 19:59 Відповісти
Шахтарськ у глибокому тилу рашистів
28.10.2024 15:35 Відповісти
Частина кацапів розбіглася ,
якщо їх не добили наші хлопці 😕
28.10.2024 18:05 Відповісти
