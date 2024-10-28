Бійці 128-ї ОГШБр відбили ворожий штурм поблизу Шахтарська. ВIДЕО
Українські воїни із 128-ї ОГШБр відбили потужний ворожий штурм поблизу Шахтарська на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантами опублікований у соцмережах.
"Відбиття великого ворожого штурму в районі Шахтарська бійцями 128 ОГШБр.На тому відтинку зараз дуже динамічні бойові дії. На цьому короткому відео можна побачити засідку на танк з РПГ, вже класичні FPV-дрони і навіть знищення нашим танком ворожого БТР впритул", - зазначається у коментарі до відео.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше чотирьох окупантів ліквідував український воїн у ближньому бою. ВIДЕО безпілотника
Топ коментарі
+2 Василь Васько #582549
показати весь коментар28.10.2024 18:50 Відповісти Посилання
+1 Валентин Дейнеко #380139
показати весь коментар28.10.2024 19:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо їх не добили наші хлопці 😕