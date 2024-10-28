Бійці 128-ї ОГШБр відбили ворожий штурм поблизу Шахтарська. ВIДЕО

Українські воїни із 128-ї ОГШБр відбили потужний ворожий штурм поблизу Шахтарська на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою з окупантами опублікований у соцмережах.

"Відбиття великого ворожого штурму в районі Шахтарська бійцями 128 ОГШБр.На тому відтинку зараз дуже динамічні бойові дії. На цьому короткому відео можна побачити засідку на танк з РПГ, вже класичні FPV-дрони і навіть знищення нашим танком ворожого БТР впритул", - зазначається у коментарі до відео.

