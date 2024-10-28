УКР
4 561 36

Понад 3 тис. військових КНДР почали злагодження на Курщині, - ЦНС

Найманці КНДР почали злагодження на Курщині

Понад 3 тисячі військових КНДР почали злагодження на території Курської області РФ.

Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією небайдужого населення Курщини понад 3 тис. найманців з КНДР почали злагодження на місцевості. Солдати режиму кім чен іна навчають на низці полігонів, підвезення особового складу відбувається переважно вночі. Разом з ними на полігон прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів, а також спостерігачів за найманцями", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, наразі невідомо, коли військових КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій й скільки триватиме злагодження. Проте місця їхнього розташування відомі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про залучення Росією військових з КНДР: Це зовсім не є ознакою статусу РФ як великої держави

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Також читайте: КНДР могла надати Росії зброї на $5,5 мільярда, – дослідження

+12
По них би в"ібати - на упередження
28.10.2024 17:26 Відповісти
28.10.2024 17:26 Відповісти
+12
Хто би міг подумати рік тому, що ми будемо воювати з Північною Кореєю в Курській області??)
28.10.2024 17:39 Відповісти
28.10.2024 17:39 Відповісти
+12
28.10.2024 17:43 Відповісти
28.10.2024 17:43 Відповісти
Можна було б туди подарунок відправити, але це буде ескалація.
28.10.2024 17:24 Відповісти
28.10.2024 17:24 Відповісти
То хер чен ин заявив що їх там немає, яка ескалація?
28.10.2024 17:28 Відповісти
28.10.2024 17:28 Відповісти
***** теж свого часу казало, що російських військ в Криму немає, але всі все чудово розуміли.
28.10.2024 17:30 Відповісти
28.10.2024 17:30 Відповісти
Так тоді не було чим бабахнуть
28.10.2024 17:31 Відповісти
28.10.2024 17:31 Відповісти
Було. Але ж ескалація.
28.10.2024 17:32 Відповісти
28.10.2024 17:32 Відповісти
що було? ольха, грім чи богдана?
28.10.2024 18:14 Відповісти
28.10.2024 18:14 Відповісти
Все, чим через чотири місяці бабахали на Донбасі.
29.10.2024 09:22 Відповісти
29.10.2024 09:22 Відповісти
По них би в"ібати - на упередження
28.10.2024 17:26 Відповісти
28.10.2024 17:26 Відповісти
100%.
Потрібно в цей війні все робити на випередження але, воно потрібно зєрмакам..
28.10.2024 18:26 Відповісти
28.10.2024 18:26 Відповісти
зєрмакам?..
28.10.2024 18:32 Відповісти
28.10.2024 18:32 Відповісти
ЦНС, ЦПД, *****, САБ, БЕБ..........
28.10.2024 17:30 Відповісти
28.10.2024 17:30 Відповісти
...Ісландія, фріДом, Зелемарафон... а з мобілізацією проблеми!
28.10.2024 17:32 Відповісти
28.10.2024 17:32 Відповісти
Нужно им предлагать по ретранслятору день и ночь,- "Бравый корейский чухче,переходи на нашу сторону,здесь тебе гарантируют жизнь,600грамм мыла,1000м туалетной бумаги и 3 кг замороженой сабачатины с поставкой из Николаева в месяц.Сдавайся.Если приведешь друга-двойная пайка.Если пригонишь исправную технику-5 раз!! и паспорт Зимбабве"
28.10.2024 17:34 Відповісти
28.10.2024 17:34 Відповісти
они идейные...боюсь что их не купить так просто
28.10.2024 17:35 Відповісти
28.10.2024 17:35 Відповісти
Щодо ідейних, із якраз небагато. В КНДР заащ
28.10.2024 18:01 Відповісти
28.10.2024 18:01 Відповісти
Ви з ними жили чи працювали ?
28.10.2024 18:07 Відповісти
28.10.2024 18:07 Відповісти
Є безліч інтерв'ю з тими хто зміг втікти.
28.10.2024 18:20 Відповісти
28.10.2024 18:20 Відповісти
А чого це "з Нікалаєва"?
28.10.2024 18:44 Відповісти
28.10.2024 18:44 Відповісти
А Вы что,не читали как пару месяцев назад там фургон остановили с 3 тоннами!! мороженой собачатины....и дело потом как то сразу замяли,пока Гретта Тумбург не узнала и не отчпокала.Собачек обижать нельзя...****..людей и паковать-можно.А собачек-нит
28.10.2024 18:47 Відповісти
28.10.2024 18:47 Відповісти
28.10.2024 18:51 Відповісти
28.10.2024 18:51 Відповісти
я не понимаю как они будут их контролировать координировать ? Они не отличают европейцев думаю даже разницу между русским и украинским не поймут. Они далеки от технологий смартфоны и все такое не про них.... и опять же их правовой статус в рамках границ рф они могут делать что угодно а вот воевать на территории Украины это другое дело
28.10.2024 19:38 Відповісти
28.10.2024 19:38 Відповісти
Вольфрамовим кулькам байдуже на епікантус...
28.10.2024 17:34 Відповісти
28.10.2024 17:34 Відповісти
Хто би міг подумати рік тому, що ми будемо воювати з Північною Кореєю в Курській області??)
28.10.2024 17:39 Відповісти
28.10.2024 17:39 Відповісти
28.10.2024 17:43 Відповісти
28.10.2024 17:43 Відповісти
будуть вбиті
28.10.2024 17:49 Відповісти
28.10.2024 17:49 Відповісти
Москалі дали поїсти, а зараз повинні відпрацювати. Хай у полон потрапляють, довше кормить будуть
28.10.2024 17:52 Відповісти
28.10.2024 17:52 Відповісти
Хелоу, Байден, що не можна касетним Атакамсом їбанути?
28.10.2024 17:56 Відповісти
28.10.2024 17:56 Відповісти
надеюсь Сирский знает, как их быстро оприходовать
28.10.2024 17:57 Відповісти
28.10.2024 17:57 Відповісти
А можна туди щось запустити? Начинити Паляницю фосфором і пульнути.
28.10.2024 18:02 Відповісти
28.10.2024 18:02 Відповісти
Почали злагоджувати друг дружку в задній прохід.
28.10.2024 18:05 Відповісти
28.10.2024 18:05 Відповісти
корейцы не такие ,они в передний проход берут
28.10.2024 18:07 Відповісти
28.10.2024 18:07 Відповісти
3 тыс. военных КНДР начали саживание на бутылки
28.10.2024 18:05 Відповісти
28.10.2024 18:05 Відповісти
Скоріш не найманці. Найманці то "спеціалісти" за гроші. Тут раби та ідейні
28.10.2024 18:15 Відповісти
28.10.2024 18:15 Відповісти
Думаю,про Зюзіни удари по цих полігонах можна навіть і не мріяти? Ато буде ескалація і дідусь Йосип осірчає?
28.10.2024 20:48 Відповісти
28.10.2024 20:48 Відповісти
Злагодження - за 45 секунд запакуватися в чорний пакет !
28.10.2024 20:51 Відповісти
28.10.2024 20:51 Відповісти
 
 