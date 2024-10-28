Британія запровадила санкції проти російських дезінформаційних агентств та їхніх менеджерів за спроби дестабілізувати демократію в Україні

У понеділок, 28 жовтня, уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти трьох російських дезінформаційних агентств та трьох фізичних осіб, які намагаються підірвати та дестабілізувати демократію в Україні.

Про це йдеться на сайті британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Так, санкції Британії стосуються Агентства соціального проєктування (SDA), яке фінансується Кремлем та просуває російську пропаганду на Заході.

"Агентство соціального проєктування (SDA) фінансується безпосередньо російською державою, і разом зі своїм партнером, компанією Structura, намагалося провести низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України", - йдеться у заяві британського уряду.

До санкційного списку також потрапили група компаній "Структура", пов’язана з SDA, автономна некомерційна організація "Диалог", і їхні керівники: Ілля Гамбашидзе, Ніколай Тупікін та Андрєй Перла.

Як стверджує британський уряд, особи, які потрапили до "чорного списку", причетні до дезінформаційної операції Росії під назвою Doppleganger ("Двійник"), у межах якої клони реальних сайтів і сторінок у соцмережах подаються як достовірні джерела інформації.

Також цьогоріч SDA спробувала підбурити протести у 6 європейських країнах.

"Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Ці санкції надсилають чіткий сигнал: ми не терпітимемо вашої брехні та втручання. Відчайдушні спроби Путіна розділити нас зазнають краху, ми будемо стримувати Кремль та стояти з Україною скільки завгодно", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

