РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости
669 6

Британия ввела санкции против российских дезинформационных агентств и их менеджеров за попытки дестабилизировать демократию в Украине

Британія запроваджує нові санкції проти РФ

В понедельник, 28 октября, правительство Великобритании объявило о введении санкций против трех российских дезинформационных агентств и трех физических лиц, которые пытаются подорвать и дестабилизировать демократию в Украине.

Об этом говорится на сайте британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, санкции Британии касаются Агентства социального проектирования (SDA), которое финансируется Кремлем и продвигает российскую пропаганду на Западе.

"Агентство социального проектирования (SDA) финансируется непосредственно российским государством, и вместе со своим партнером, компанией Structura, пыталось провести ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины", - говорится в заявлении британского правительства.

В санкционный список также попали группа компаний "Структура", связанная с SDA, автономная некоммерческая организация "Диалог" и их руководители: Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин и Андрей Перла.

Читайте также: ЕС хочет усилить санкции против РФ, опасаясь возвращения Трампа, - Reuters

Как утверждает британское правительство, лица, попавшие в "черный список", причастны к дезинформационной операции России под названием Doppleganger ("Двойник"), в рамках которой клоны реальных сайтов и страниц в соцсетях подаются как достоверные источники информации.

Также в этом году SDA попыталась подстрекать протесты в 6 европейских странах.

"Путин настолько отчаянно пытается подорвать европейскую поддержку Украины, что теперь прибегает к неуклюжим, неэффективным усилиям, чтобы попытаться разжечь беспорядки. Эти санкции посылают четкий сигнал: мы не будем терпеть вашей лжи и вмешательства. Отчаянные попытки Путина разделить нас потерпят крах, мы будем сдерживать Кремль и стоять с Украиной сколько угодно", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Читайте также: США анонсировали новые санкции против посредников, поставляющих РФ ресурсы для армии

Автор: 

Великобритания (5137) россия (97281) санкции (11871)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, щоб піпетка, котрою дозують санкції, не зламалася...
показать весь комментарий
28.10.2024 18:14 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
28.10.2024 18:29 Ответить
Судячи з заголовку санкції ввели проти телемарафону
показать весь комментарий
28.10.2024 18:36 Ответить
Головний дезінформатор - зільона влада!
показать весь комментарий
28.10.2024 19:38 Ответить
Демократія Шрьодінгера, вона ж демократія ефективних менеджерів - екслюзивчік зе по веденню війни проти совка і збереження нації, шляхом використання всіх плюшок совка, що нищили нашу націю всю історію. Я просто похлопаю
показать весь комментарий
28.10.2024 20:09 Ответить
Дали б ракети великої дальності - ось реальні санкції.
А так позбавлять акредитації, ще щось, і ті мавпи зареєструються під новими назвами.
Хоч би в тюрму посадили до кінця війни.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:47 Ответить
 
 