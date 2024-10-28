Британия ввела санкции против российских дезинформационных агентств и их менеджеров за попытки дестабилизировать демократию в Украине

В понедельник, 28 октября, правительство Великобритании объявило о введении санкций против трех российских дезинформационных агентств и трех физических лиц, которые пытаются подорвать и дестабилизировать демократию в Украине.

Об этом говорится на сайте британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, санкции Британии касаются Агентства социального проектирования (SDA), которое финансируется Кремлем и продвигает российскую пропаганду на Западе.

"Агентство социального проектирования (SDA) финансируется непосредственно российским государством, и вместе со своим партнером, компанией Structura, пыталось провести ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины", - говорится в заявлении британского правительства.

В санкционный список также попали группа компаний "Структура", связанная с SDA, автономная некоммерческая организация "Диалог" и их руководители: Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин и Андрей Перла.

Как утверждает британское правительство, лица, попавшие в "черный список", причастны к дезинформационной операции России под названием Doppleganger ("Двойник"), в рамках которой клоны реальных сайтов и страниц в соцсетях подаются как достоверные источники информации.

Также в этом году SDA попыталась подстрекать протесты в 6 европейских странах.

"Путин настолько отчаянно пытается подорвать европейскую поддержку Украины, что теперь прибегает к неуклюжим, неэффективным усилиям, чтобы попытаться разжечь беспорядки. Эти санкции посылают четкий сигнал: мы не будем терпеть вашей лжи и вмешательства. Отчаянные попытки Путина разделить нас потерпят крах, мы будем сдерживать Кремль и стоять с Украиной сколько угодно", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

