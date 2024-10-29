УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 193 92

Росія просунулася в Новоселидівці та у кількох інших селах Донеччини, - DeepState

Карат просування ворога на ранок 29 жовтня

Ворог продовжує наступ на Сході України, вдалося просунутися у кількох селах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані проєкту DeepState

"Ворог просунувся у Новоселідівці, Катеринівці, Богоявленці, біля Гострого та Шахтарського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російським військам вдалось окупувати місто Гірник в Донецькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Курахівському напрямку відбулось майже 50 бойових зіткнень, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (9643) бойові дії (4645)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
1. Головкома зняли.
2. 70+ досвідчених комбригів зняли, а нових постійно міняють/перетасовують.
3. Замість поповнення бойових бригад намагаються десь в тилу комплектувати нові.
4. Якості обміну інформацією між суміжними підрозділами ворог аплодує стоячи.
5. Боючись зняття з посад нові комбриги постійно брешуть та не доповідають вчасно про стан справ.
6. Дрони/**********/спорядження бійці з волонтерами купують "за свої".
...
То яких новин нам чекати з фронту?
показати весь коментар
29.10.2024 08:10 Відповісти
+27
день за днем, місто за містом, село за селом...
показати весь коментар
29.10.2024 06:52 Відповісти
+21
Такий "План перемоги" Зеленського. Мабуть цей план
показати весь коментар
29.10.2024 07:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
день за днем, місто за містом, село за селом...
показати весь коментар
29.10.2024 06:52 Відповісти
Такий "План перемоги" Зеленського. Мабуть цей план
показати весь коментар
29.10.2024 07:01 Відповісти
це зєля втілює план перемоги кремля
показати весь коментар
29.10.2024 18:54 Відповісти
1. Головкома зняли.
2. 70+ досвідчених комбригів зняли, а нових постійно міняють/перетасовують.
3. Замість поповнення бойових бригад намагаються десь в тилу комплектувати нові.
4. Якості обміну інформацією між суміжними підрозділами ворог аплодує стоячи.
5. Боючись зняття з посад нові комбриги постійно брешуть та не доповідають вчасно про стан справ.
6. Дрони/**********/спорядження бійці з волонтерами купують "за свої".
...
То яких новин нам чекати з фронту?
показати весь коментар
29.10.2024 08:10 Відповісти
Чому військові мовчать, чому мовчить опозиція, усім насрати на те, що зелена потолоч ціленаправлено здає країну? Де патріоти? Що взагалі відбувається, усім наче заціпило не дивитись вгору,а метеорит усе ближче...
показати весь коментар
29.10.2024 10:53 Відповісти
Військові не мовчать, але як вони можуть вплинути на дії та накази командування?
Армія це не добровільне формування з правом вибору.
показати весь коментар
29.10.2024 11:24 Відповісти
а тому і мовчать.бо там вже не лишилось патріотів, лишились ті, кому -"какая разніца"! під пильним керівнцтвом дєрмака зєля впевнено руйнує нашу державу.
не хотілось би, щоб він, так само як янек, зрештю втік і не поплатився за все!
показати весь коментар
29.10.2024 18:56 Відповісти
Пані Світлано, а що Ви пропонуєтое робити, коли у 2019 році пришелепкуватий нарід 73% віддав крім булави Володі Потужному монобільшість його політичній силі у Верховній Раді? То що може опозиція, чи військові, чи патріоти, коли мародери, крадуни і малороси голосують закони, а хто піде проти закону, то сидять проигудовані прокурори, судді і поліцейські, які миттю заметуть.
показати весь коментар
29.10.2024 20:18 Відповісти
з такими кацапськими темпами просування вже виникає питання,
а де ж та бубіна посередина?
і чи обозначена вона, в школяровському плані перемоги?
чи там формулі миру?
"як ти провів літо" - та просрав я те літо...
показати весь коментар
29.10.2024 12:38 Відповісти
бубина посередина - весь лівий берег . можете вже з ним прощатися
показати весь коментар
29.10.2024 18:57 Відповісти
думав те "попрощялово" було за 3 дні, але якось розтягнулося у чясі...
мабуть є ті які незгодні і третій рік тримають фронт...
показати весь коментар
29.10.2024 19:04 Відповісти
Аж до підписання папірця про реалії на землі((на деякий час((
показати весь коментар
29.10.2024 19:48 Відповісти
штука кожнму в рило - буба чемпіон!
показати весь коментар
29.10.2024 06:55 Відповісти
От шоб всі оті штуки не кожному у рило а у одну б зелену сраку.
І нам гірше б не стало зато поржали б.
показати весь коментар
29.10.2024 08:45 Відповісти
Потрібно брати ПрeZEдента за яйця і питати, яка частина України згідно Оманських та інших домовленостей має перейти до кацапів. Будувати укріплення по тих лініях і не вбивати дарма людей.
показати весь коментар
29.10.2024 07:04 Відповісти
Або зняти частину військ з якогось напрямку, розвернутись на Київ і нарешті пестріляти ту зелену наволоч. Нажаль це лише мрія.
показати весь коментар
29.10.2024 07:23 Відповісти
І тут же буде прорив кацапів. Та і не дойдуть війська. Поліція, Нацгвардія....
показати весь коментар
29.10.2024 07:24 Відповісти
Так, поліція, нацгвардія, чомусь по тилах "воює".
показати весь коментар
29.10.2024 07:30 Відповісти
Не треба показовий двіж, а-ля Прігожін. Кілька спецназівців зі снайперками, або дронами, на фронтах їх відсутності і непомітять, а зелень можуть утілізувати .
показати весь коментар
29.10.2024 10:55 Відповісти
частина? ги-ги... в перспективі - вся... хіба не ясно - НІДЕ не будуються укріплення!!!! НІДЕ
показати весь коментар
29.10.2024 19:02 Відповісти
Здає потихеньку Потужний Україну а всі мовчать, як ніби це вибирали. Що далі 73%? Це ваше "зробимо всіх разом"?
показати весь коментар
29.10.2024 07:07 Відповісти
Зеленський перед виборами чесно сказав- ;Сайдьомся пасєрєдінє;.
Гадаю, всі чудово розуміли що посередині Дніпра. Більшість тих хто були проти пішли з першого дня війни і уже 200. Так що... Чого його кіпішувати? І кому?
показати весь коментар
29.10.2024 07:11 Відповісти
вони і себе "зробили". цікаво, чи їм сподобалось?
показати весь коментар
29.10.2024 19:07 Відповісти
Всі ці провали на совісті Зеленського і Сирського .досить дурника корчити, курська операція коли ворог захоплює місто за містом на Донбасі,чи це так званий "план перемоги"?
показати весь коментар
29.10.2024 07:11 Відповісти
Покласти найбільш сильні бригади з іноземною технікою. Плюс можливість попіаритися і відволікти увагу населення від пройо...ів на Донбасі. На Зеленського працюють кращі психологи, випускники МГУ.
показати весь коментар
29.10.2024 07:26 Відповісти
І на тупорилий охлос це діє. Подивіться на диванних олгігофренів, які тут заливаються солов'ями "ви всьо врьотє!", "Кацапи зітруться!", "Двє- трі нєдєлі!". Такому тцпорилому сталу зелень і капітуляцію впарить, як перемогу, а свою втечу - як геніальний стратегічний план.
показати весь коментар
29.10.2024 11:05 Відповісти
саме так. і зелений не повинен лишитись непокараним. не знаю, як там пуйло з гаагою - відкрутиться певно, а от зєлі не можна дати , чим би ця війна не закінчилась (якщо взагалі закінчиться...)
показати весь коментар
29.10.2024 19:06 Відповісти
Курська операція вже втратила свою роль та майбутнє.
показати весь коментар
29.10.2024 19:49 Відповісти
це все пофігізм і казнокрадство можновладців, грошей накрали і можна зливати Україну.
Де лінії оборони? Знову в асфальті.
показати весь коментар
29.10.2024 07:20 Відповісти
А кому на тих лініях оборони воювати? Хто добровільно мобілізується, кого примусово мобілізують - одиниці. Кажуть же, що співвідношення 1:10, і мобілізовані - аматори, це ж не професіонали, що вони навоюють? Тут будуй, не будуй все одно отримаєш...
показати весь коментар
29.10.2024 07:26 Відповісти
а де вова подів мільон+ армію? Казали в нас втрати 37 тисяч.
показати весь коментар
29.10.2024 12:06 Відповісти
ще на початку призначення сирського було зрозуміло, що цей кацап, папка якого служить путіну, здасть Україну. Чому ми не чуємо, що бомбардують Донецьк, Луганськ? Якісь дикі домовленості про нечіпання цієї території. На мою думку, потрібно ті східні окуповані території зрівняти з землею, тому що всі, хто хотіли, давно виїхали звідти, а гніздо живе, і плодиться.
показати весь коментар
29.10.2024 07:26 Відповісти
Зброї не вистачає зупинити наступаючого ворога. А ви хочете його ще й на руйнування міст витрачати.
показати весь коментар
29.10.2024 08:10 Відповісти
І плювати на війскову стратегію. Головне було прибрати Залужного, бо у нього рейтинг популярності був більшим, ніж у Зе.
показати весь коментар
29.10.2024 07:28 Відповісти
В Україні явний надлишок експертів.
показати весь коментар
29.10.2024 07:34 Відповісти
ай єм буба - я потужний!
показати весь коментар
29.10.2024 07:43 Відповісти
Рашка просунулась просунулась просунулась і кожен день просунулась - а нам тут шобла ЗЕлена яка контролює це просування тисячею хоче очі "замилити"!
показати весь коментар
29.10.2024 08:13 Відповісти
просунулась рашка за жовтень, загалом, на 5км, втративши 40 000 кацапав. Ні@хєрово так "просунулися".
Зітреться кацап.
показати весь коментар
29.10.2024 08:15 Відповісти
Я написав про те що чую кожен день у відкритих джерелах - одне із тих кому біль-менш довіряю! https://www.youtube.com/watch?v=nVdTS2nEdZ0
показати весь коментар
29.10.2024 08:28 Відповісти
А що, ISW це закрите джерело?

Просто deepstate виконує завдання Зеленського - нагнітати песимізм у населення, для того, щоб натовп погодився на переговори.
показати весь коментар
29.10.2024 08:34 Відповісти
Оптиміст ти мій тиловий....
показати весь коментар
29.10.2024 08:37 Відповісти
Страус ти наш диванний...?
показати весь коментар
29.10.2024 08:43 Відповісти
Якраз не диванний.
показати весь коментар
29.10.2024 15:45 Відповісти
я в 1984 таких істеричок в армії перевиховував миттєво.
показати весь коментар
29.10.2024 16:38 Відповісти
О, старенький Герой радянської армії? На ікону Сраліна фапаєш?
показати весь коментар
29.10.2024 17:03 Відповісти
Не читайте новин від deepstate - вони перебільшують і брешуть.
показати весь коментар
29.10.2024 08:48 Відповісти
А підскажи кого читати? Я, наприклад, довіряю словам Генерала Дмитра Марченко. А він каже що фронт розсипався. І каже чому - називає три причини.
показати весь коментар
29.10.2024 10:11 Відповісти
ISW читати. Так, я дивився Генерала Марченка. Так і речі, взагалі то, не афішуються. Тому думайте, чому він таке сказав.
показати весь коментар
29.10.2024 10:30 Відповісти
Він сказав правду про бездумну, зрадницку дію презедента зеленского під плідним керівництвом сина генерала фсб, брата полковника гру рф....
показати весь коментар
29.10.2024 11:00 Відповісти
звідки ти знаєш, що то правда, а не дезуха для кацапа?
показати весь коментар
29.10.2024 16:39 Відповісти
Рекомендую все таки подивитись це відео.
показати весь коментар
29.10.2024 08:53 Відповісти
А я думав песимізм нагнітають події які відбуваються навколо, це і повальна бусифікація, і страшних масштабів корупція, і тотальне беззаконня на пару із захмарними податками і зашморгом на шиї прав людини).... А це виявляється deepstate песимізм розганяє, хех он воно як виходить.....
показати весь коментар
29.10.2024 10:49 Відповісти
Кацап зітреться. Пам'ятаю в цьому полягала стратегія Залужного, за його власним визнанням.
показати весь коментар
29.10.2024 08:36 Відповісти
Абсолютно правильно. Так з самого початку і до тепер ця стратегія основна.

Такий анекдот був:

Жаліється один своєму товаришу:
- А в мене кіт гадить на килим, а потім на дупі їздить та дупу витирає. Що робити не знаю?
- А ти на килим наждачний папір поклади, він і відучиться.
Через тиждень зустрічаються.
- Ну, як результат?
Нормальний. Наждак підстелив так до батареї тільки вже вуха доїхали.

Так і з кацапам буде.
показати весь коментар
29.10.2024 08:42 Відповісти
мені от цікаво, доки кацапи зтиратимуться, як має триматись ЗСУ? Напевне ПОТУЖНО і головне НЕЗЛАМНО!!!
П.С - вас не бісять ці стратеги мамині?
показати весь коментар
29.10.2024 10:50 Відповісти
Оце маячню ти написав.

Тримаються так, як слід триматися.
показати весь коментар
29.10.2024 16:41 Відповісти
І на цьому я бачу ваш патріотичний запал здувся.... Ну що, у вас псевдо-патріотів таке буває....
Ну що ж бери ту тисячку, і ПОТУЖНО проживи залишений тобі час
показати весь коментар
30.10.2024 10:47 Відповісти
А от і диванні переможним, поцінювачі зеленої *******, та їх "мудрої стратегії" під'їхали. Необучаємі дебіли, просто ГОСТові. Вони й після знищення країни будуть верещати,як "всьо харашо, прєурасная маркіза".
показати весь коментар
29.10.2024 11:01 Відповісти
Так, дійсно ні@хєрово.... "Російським загарбникам у жовтні вдалося захопити понад 470 квадратних кілометрів українських територій. Це найбільші територіальні здобутки окупантів з березня 2022 року." Джерело:
показати весь коментар
29.10.2024 12:39 Відповісти
ISW підтверджує просування кацапа тільки поблизу Куп'янська та Покровська.

deepstate у своєму репертуарі.

І просування ЗСУ у курській області deepstate замовчує.

У Курській області РФ ЗСУ просунулися на двох напрямках - https://zn.ua/ukr/war/u-kurskij-oblasti-rf-zsu-prosunulisja-na-dvokh-naprjamkakh-isw.html
показати весь коментар
29.10.2024 08:21 Відповісти
А ви хочете сказати, що по даних ISW в курській області підарашки все так радужно?
Цікаво який наркоман окрім найвеличнішого піськограя вважає, що в курській області правильним рішенням було влізти в позиційну війну? Я так розумію у таких наркоманів воєнний досвід базується на знаннях отриманих від ігор серії total war та усіляких ртс 2000-х років....
От так, один піськограй і з пару сотень наркоманів в свій час проперділи штани перед моніторами, а солдати тепер гинуть.....
показати весь коментар
29.10.2024 10:54 Відповісти
А ви хочете сказати, що у кацапів все радужно на фоні катастрофічних втрат?
показати весь коментар
29.10.2024 13:02 Відповісти
Ну втрати кацапів мене цікавлять як я бачу точно менше ніж вас.... Тут варто згадати про багатого і бідного(
Тож аналогічні проблеми які є в кацапів значно менші ніж аналогічні проблеми в Україні. Тож до поки кацапи спроможні набирати за бабки м'ясо по світу та й у себе, в нас бусифікують все практично (наголошу на слові практично) без розбору, дивитись на їхні проблеми це уповати на випадок. З таким самим інтузіазмом можна сподіватись, що завтра на кремль впаде метеорит розміром з Львівську область, а якщо все-таки завтра не впаде, то впаде після завтра і так далі.....
П.С - в мене для вас порада, поспілкуйтеся з населенням (і не з бомондом зі срібною ложкою в жопі)......
показати весь коментар
29.10.2024 13:21 Відповісти
Коли вже застосують бойових комарів? Мабуть пора.
показати весь коментар
29.10.2024 09:09 Відповісти
Фронт посипався. Закономірний результат зняття Залужного.
показати весь коментар
29.10.2024 09:15 Відповісти
Так і це все зробив вумний український нарід 73%. Це вони занесли на своїх білих рученьках зелене бидло на самі високі посади у владу і дали їм монобільшість у парламент, щоб опозиція не змогла в законний спосіб їх відсторонити, коли вони будлуть красти, мародерити і руйнувати інститути влади. Це ви зняли з посади ҐЗалужного і 20 найдосвідченіших генерала Генштабу. Половина цих вумних 73% вже давно накивалои п'ятками до Європи, а інша частина отримала від зеленої влади броню і гуляє по кабаках і нічних клубах.
показати весь коментар
29.10.2024 10:32 Відповісти
Сам ти дура! Та ще й неадекватно хамувата дура. Якби це я сказала, то ладно, а так сам Марченко вчора в гостях у Берези. Чи він тоже "дура"? Всього 200 - 300 метрів, кажеш, в день? А скільки ж таких метрів за пів- року накапає, а за рік? При Залужному території повертались, або утримувались ті які є а тут "тю тю на воркутю"...
показати весь коментар
29.10.2024 12:46 Відповісти
А так ти відомий психотерапевт-історик? То це просто в корні змінює справу. Я тобі задала риторичне питання скільки за рік якщо втрачати по 200-300 метрів ми втратимо? А ще я хотіла б знати, як ти прокоментуєш слова генерала Марченка про те, що на фронті повна дупа? Поки що крім твоїх доморощєних оціночних суджень, діагнозів та лайки в бік співрозмовника я не прочитала в твоїх коментарях...
показати весь коментар
29.10.2024 13:22 Відповісти
А Генерал Дмитро Марченко каже шо саме фронт посипався на Сході. Одна з причин - те шо зеленский вивів найбільш придатні бригади у курщину - і ніхто не розумії - що далі з тією курщиною. І нашо взагаоі це було здійснено. Але якшо пам'ятати шо найближчі радники зеленского - сина генерала фсб, брат полковника гру рф - то все складається на користь рашистів.
показати весь коментар
29.10.2024 11:53 Відповісти
Марченко військовий і має генеральський чин, і чудово розуміє, що про таке розносити наліво та направо не можна.
Тому подумай, чого він так каже.

Ніякого обвалу фронту немає. син генерала фсб гроші любить більше ніж рашку - він давно перевербований.
Не мели дурниць більше.
показати весь коментар
29.10.2024 12:25 Відповісти
Марченко розуміє що зелена гнида здає Україну. І досить вже мені щось там своє оте - подумайте. Я б ще міг подумати якшо людина на цьому ресурсі 8-10 років - а от з такими як ти - курсантом наріка - твої зелені, ні на чому не засновані мислі - то все до ..... дверці.
показати весь коментар
29.10.2024 12:34 Відповісти
Не мели дурниць.
показати весь коментар
29.10.2024 13:00 Відповісти
Ось відео де Генерал дає оцінку того шо відбувається та відбувалось в Україні. І чому вже комбати стріляються. - https://www.youtube.com/watch?v=-ywAwZ2yt7M
показати весь коментар
29.10.2024 12:38 Відповісти
Все згідно плана. Оманського плана
показати весь коментар
29.10.2024 09:27 Відповісти
Зато Залужний у Лондоні розмордів та відпочив.
показати весь коментар
29.10.2024 09:50 Відповісти
Території здаються шаленими темпами і усім - і військовим, і політикам, і активістам просто по***й! Жодного питання до влади напряму, тільки постійний ******* на ютубі! Це або божевілля усієї нації, або мерзенний договорняк з ворогом, про який усі, крім пересічних громадян, вкурсі.
показати весь коментар
29.10.2024 10:58 Відповісти
Договорняк звісно, а щодо ура-поЦреотичного божевілля у населення, то тут виявилось що патріотизм в Україні став прихистком для мрійників і відірваних від реальності ідіотів (в більшості своїй звісно, бо є і дійсно люди які ******* свою державу а тим більше країну)...
Окрім цього, зараз українці категорично не хочуть бачити реальність, тому й радуються всіляким вкидам про те, що піймали в Закарпатті групу ухилянтів, і як нагнули чергового міліонера із чергової державної установи... А на фронт і те, що там їм саме так як ви і сказали: "ПО..УЙ!!!"
показати весь коментар
29.10.2024 13:26 Відповісти
Я думаю,що фразу "росія просунулась" не всі розуміють до глибини. Що це означає? Це означає, що всі, що перебували там в обороні були повність стерті з лиця Землі (саме так, не відступили, а були вбиті). І вже скільки можна писаи про "мясні штурми кацапів". Якщо ви хочете вважати, що в кацапів "мясні" штурми, то в Україні - "мясна" оборона.
показати весь коментар
29.10.2024 15:56 Відповісти
Чим ближче до голосування в Штатах,тим зрозуміліші стають наміри президентів країн- супротивників****** хоче якомога більше території,бо на його думку виграє Трамп і всьо в ажурє.А наш тупо поклав на перемогу Гаріс,дав нереальний план,а коли виграє Трамп скаже,що ви ж бачили як я старався,але американці не дають томагавки(((Ху% змерзлий,тобі дали інших ракет купу,для котрих непочатий край роботи на окупованих територіях України,там і працюй.Курщиною твій Сцирський похвалився і досить,відводь війська і десь краще прорив роби до Азовського моря,хоча вже пізно(((
показати весь коментар
29.10.2024 19:18 Відповісти
Наші очікують ,тобто їм стало зрозуміло,що поклали публічно не на того,вірніше на ту ,але не на того((Тепер,якщо Трамп переможе,то рівно стільки часу ,як буде закріплено письмово мирний договів,в народі українському - капітуляція,в москалів - коридор і крим наш(Чому це так виглядає?((Та тому ,що увесь час скиглення нашого недомірка про дальнобійні ракети збігається з часом,від коли припинилися спроби кримський міст завалити,нема ударів по залізниці на ТОТ,нема ударів про кримському перешийку,і ,о боже,курська АЕС продовжує живити окупантів та їх тил((Тому,якщо Трамп переможе,то десь такий папірець впхають нашому підписати,а там мир,передвиборча агітація і через 6 місяців після виборів в США,пародія на вибори в Україні(((
показати весь коментар
29.10.2024 19:47 Відповісти
Без оглядки на США жить разучились? Если так и есть, тогда дело ваше швах!💯
показати весь коментар
30.10.2024 03:09 Відповісти
 
 