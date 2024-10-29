Росія просунулася в Новоселидівці та у кількох інших селах Донеччини, - DeepState

Ворог продовжує наступ на Сході України, вдалося просунутися у кількох селах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані проєкту DeepState

"Ворог просунувся у Новоселідівці, Катеринівці, Богоявленці, біля Гострого та Шахтарського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російським військам вдалось окупувати місто Гірник в Донецькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Курахівському напрямку відбулось майже 50 бойових зіткнень, - Генштаб