Россия продвинулась в Новоселидовке и в нескольких других селах Донбасса, - DeepState
Враг продолжает наступление на Востоке Украины, удалось продвинуться в нескольких селах Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные проекта DeepState
"Враг продвинулся в Новоселидовке, Катериновке, Богоявленке, возле Острого и Шахтерского", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российским войскам удалось оккупировать город Горняк в Донецкой области.
2. 70+ досвідчених комбригів зняли, а нових постійно міняють/перетасовують.
3. Замість поповнення бойових бригад намагаються десь в тилу комплектувати нові.
4. Якості обміну інформацією між суміжними підрозділами ворог аплодує стоячи.
5. Боючись зняття з посад нові комбриги постійно брешуть та не доповідають вчасно про стан справ.
6. Дрони/**********/спорядження бійці з волонтерами купують "за свої".
...
То яких новин нам чекати з фронту?
Армія це не добровільне формування з правом вибору.
не хотілось би, щоб він, так само як янек, зрештю втік і не поплатився за все!
а де ж та бубіна посередина?
і чи обозначена вона, в школяровському плані перемоги?
чи там формулі миру?
"як ти провів літо" - та просрав я те літо...
мабуть є ті які незгодні і третій рік тримають фронт...
І нам гірше б не стало зато поржали б.
Гадаю, всі чудово розуміли що посередині Дніпра. Більшість тих хто були проти пішли з першого дня війни і уже 200. Так що... Чого його кіпішувати? І кому?
Де лінії оборони? Знову в асфальті.
Зітреться кацап.
Просто deepstate виконує завдання Зеленського - нагнітати песимізм у населення, для того, щоб натовп погодився на переговори.
Такий анекдот був:
Жаліється один своєму товаришу:
- А в мене кіт гадить на килим, а потім на дупі їздить та дупу витирає. Що робити не знаю?
- А ти на килим наждачний папір поклади, він і відучиться.
Через тиждень зустрічаються.
- Ну, як результат?
Нормальний. Наждак підстелив так до батареї тільки вже вуха доїхали.
Так і з кацапам буде.
П.С - вас не бісять ці стратеги мамині?
Тримаються так, як слід триматися.
Ну що ж бери ту тисячку, і ПОТУЖНО проживи залишений тобі час
deepstate у своєму репертуарі.
І просування ЗСУ у курській області deepstate замовчує.
У Курській області РФ ЗСУ просунулися на двох напрямках - https://zn.ua/ukr/war/u-kurskij-oblasti-rf-zsu-prosunulisja-na-dvokh-naprjamkakh-isw.html
Цікаво який наркоман окрім найвеличнішого піськограя вважає, що в курській області правильним рішенням було влізти в позиційну війну? Я так розумію у таких наркоманів воєнний досвід базується на знаннях отриманих від ігор серії total war та усіляких ртс 2000-х років....
От так, один піськограй і з пару сотень наркоманів в свій час проперділи штани перед моніторами, а солдати тепер гинуть.....
Тож аналогічні проблеми які є в кацапів значно менші ніж аналогічні проблеми в Україні. Тож до поки кацапи спроможні набирати за бабки м'ясо по світу та й у себе, в нас бусифікують все практично (наголошу на слові практично) без розбору, дивитись на їхні проблеми це уповати на випадок. З таким самим інтузіазмом можна сподіватись, що завтра на кремль впаде метеорит розміром з Львівську область, а якщо все-таки завтра не впаде, то впаде після завтра і так далі.....
П.С - в мене для вас порада, поспілкуйтеся з населенням (і не з бомондом зі срібною ложкою в жопі)......
Тому подумай, чого він так каже.
Ніякого обвалу фронту немає. син генерала фсб гроші любить більше ніж рашку - він давно перевербований.
Не мели дурниць більше.
Окрім цього, зараз українці категорично не хочуть бачити реальність, тому й радуються всіляким вкидам про те, що піймали в Закарпатті групу ухилянтів, і як нагнули чергового міліонера із чергової державної установи... А на фронт і те, що там їм саме так як ви і сказали: "ПО..УЙ!!!"