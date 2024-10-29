РУС
Россия продвинулась в Новоселидовке и в нескольких других селах Донбасса, - DeepState

Карат просування ворога на ранок 29 жовтня

Враг продолжает наступление на Востоке Украины, удалось продвинуться в нескольких селах Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные проекта DeepState

"Враг продвинулся в Новоселидовке, Катериновке, Богоявленке, возле Острого и Шахтерского", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российским войскам удалось оккупировать город Горняк в Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Кураховском направлении произошло почти 50 боевых столкновений, - Генштаб

1. Головкома зняли.
2. 70+ досвідчених комбригів зняли, а нових постійно міняють/перетасовують.
3. Замість поповнення бойових бригад намагаються десь в тилу комплектувати нові.
4. Якості обміну інформацією між суміжними підрозділами ворог аплодує стоячи.
5. Боючись зняття з посад нові комбриги постійно брешуть та не доповідають вчасно про стан справ.
6. Дрони/**********/спорядження бійці з волонтерами купують "за свої".
...
То яких новин нам чекати з фронту?
29.10.2024 08:10
+27
день за днем, місто за містом, село за селом...
29.10.2024 06:52
+21
Такий "План перемоги" Зеленського. Мабуть цей план
29.10.2024 07:01
29.10.2024 06:52
29.10.2024 06:52
29.10.2024 07:01
це зєля втілює план перемоги кремля
29.10.2024 18:54
29.10.2024 18:54 Ответить
1. Головкома зняли.
2. 70+ досвідчених комбригів зняли, а нових постійно міняють/перетасовують.
3. Замість поповнення бойових бригад намагаються десь в тилу комплектувати нові.
4. Якості обміну інформацією між суміжними підрозділами ворог аплодує стоячи.
5. Боючись зняття з посад нові комбриги постійно брешуть та не доповідають вчасно про стан справ.
6. Дрони/**********/спорядження бійці з волонтерами купують "за свої".
...
То яких новин нам чекати з фронту?
29.10.2024 08:10
Чому військові мовчать, чому мовчить опозиція, усім насрати на те, що зелена потолоч ціленаправлено здає країну? Де патріоти? Що взагалі відбувається, усім наче заціпило не дивитись вгору,а метеорит усе ближче...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:53
Військові не мовчать, але як вони можуть вплинути на дії та накази командування?
Армія це не добровільне формування з правом вибору.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:24
а тому і мовчать.бо там вже не лишилось патріотів, лишились ті, кому -"какая разніца"! під пильним керівнцтвом дєрмака зєля впевнено руйнує нашу державу.
не хотілось би, щоб він, так само як янек, зрештю втік і не поплатився за все!
показать весь комментарий
29.10.2024 18:56
Пані Світлано, а що Ви пропонуєтое робити, коли у 2019 році пришелепкуватий нарід 73% віддав крім булави Володі Потужному монобільшість його політичній силі у Верховній Раді? То що може опозиція, чи військові, чи патріоти, коли мародери, крадуни і малороси голосують закони, а хто піде проти закону, то сидять проигудовані прокурори, судді і поліцейські, які миттю заметуть.
показать весь комментарий
29.10.2024 20:18
з такими кацапськими темпами просування вже виникає питання,
а де ж та бубіна посередина?
і чи обозначена вона, в школяровському плані перемоги?
чи там формулі миру?
"як ти провів літо" - та просрав я те літо...
29.10.2024 12:38
бубина посередина - весь лівий берег . можете вже з ним прощатися
показать весь комментарий
29.10.2024 18:57
думав те "попрощялово" було за 3 дні, але якось розтягнулося у чясі...
мабуть є ті які незгодні і третій рік тримають фронт...
показать весь комментарий
29.10.2024 19:04
Аж до підписання папірця про реалії на землі((на деякий час((
показать весь комментарий
29.10.2024 19:48
штука кожнму в рило - буба чемпіон!
показать весь комментарий
От шоб всі оті штуки не кожному у рило а у одну б зелену сраку.
І нам гірше б не стало зато поржали б.
29.10.2024 08:45
Потрібно брати ПрeZEдента за яйця і питати, яка частина України згідно Оманських та інших домовленостей має перейти до кацапів. Будувати укріплення по тих лініях і не вбивати дарма людей.
29.10.2024 07:04 Ответить
Або зняти частину військ з якогось напрямку, розвернутись на Київ і нарешті пестріляти ту зелену наволоч. Нажаль це лише мрія.
29.10.2024 07:23
І тут же буде прорив кацапів. Та і не дойдуть війська. Поліція, Нацгвардія....
29.10.2024 07:24
Так, поліція, нацгвардія, чомусь по тилах "воює".
29.10.2024 07:30
Не треба показовий двіж, а-ля Прігожін. Кілька спецназівців зі снайперками, або дронами, на фронтах їх відсутності і непомітять, а зелень можуть утілізувати .
29.10.2024 10:55 Ответить
частина? ги-ги... в перспективі - вся... хіба не ясно - НІДЕ не будуються укріплення!!!! НІДЕ
29.10.2024 19:02
Здає потихеньку Потужний Україну а всі мовчать, як ніби це вибирали. Що далі 73%? Це ваше "зробимо всіх разом"?
29.10.2024 07:07 Ответить
Зеленський перед виборами чесно сказав- ;Сайдьомся пасєрєдінє;.
Гадаю, всі чудово розуміли що посередині Дніпра. Більшість тих хто були проти пішли з першого дня війни і уже 200. Так що... Чого його кіпішувати? І кому?
29.10.2024 07:11
вони і себе "зробили". цікаво, чи їм сподобалось?
29.10.2024 19:07
Всі ці провали на совісті Зеленського і Сирського .досить дурника корчити, курська операція коли ворог захоплює місто за містом на Донбасі,чи це так званий "план перемоги"?
29.10.2024 07:11
Покласти найбільш сильні бригади з іноземною технікою. Плюс можливість попіаритися і відволікти увагу населення від пройо...ів на Донбасі. На Зеленського працюють кращі психологи, випускники МГУ.
29.10.2024 07:26 Ответить
І на тупорилий охлос це діє. Подивіться на диванних олгігофренів, які тут заливаються солов'ями "ви всьо врьотє!", "Кацапи зітруться!", "Двє- трі нєдєлі!". Такому тцпорилому сталу зелень і капітуляцію впарить, як перемогу, а свою втечу - як геніальний стратегічний план.
29.10.2024 11:05 Ответить
саме так. і зелений не повинен лишитись непокараним. не знаю, як там пуйло з гаагою - відкрутиться певно, а от зєлі не можна дати , чим би ця війна не закінчилась (якщо взагалі закінчиться...)
29.10.2024 19:06 Ответить
Курська операція вже втратила свою роль та майбутнє.
29.10.2024 19:49 Ответить
це все пофігізм і казнокрадство можновладців, грошей накрали і можна зливати Україну.
Де лінії оборони? Знову в асфальті.
29.10.2024 07:20
А кому на тих лініях оборони воювати? Хто добровільно мобілізується, кого примусово мобілізують - одиниці. Кажуть же, що співвідношення 1:10, і мобілізовані - аматори, це ж не професіонали, що вони навоюють? Тут будуй, не будуй все одно отримаєш...
29.10.2024 07:26 Ответить
а де вова подів мільон+ армію? Казали в нас втрати 37 тисяч.
29.10.2024 12:06 Ответить
ще на початку призначення сирського було зрозуміло, що цей кацап, папка якого служить путіну, здасть Україну. Чому ми не чуємо, що бомбардують Донецьк, Луганськ? Якісь дикі домовленості про нечіпання цієї території. На мою думку, потрібно ті східні окуповані території зрівняти з землею, тому що всі, хто хотіли, давно виїхали звідти, а гніздо живе, і плодиться.
29.10.2024 07:26
Зброї не вистачає зупинити наступаючого ворога. А ви хочете його ще й на руйнування міст витрачати.
29.10.2024 08:10 Ответить
І плювати на війскову стратегію. Головне було прибрати Залужного, бо у нього рейтинг популярності був більшим, ніж у Зе.
29.10.2024 07:28
В Україні явний надлишок експертів.
29.10.2024 07:34 Ответить
ай єм буба - я потужний!
29.10.2024 07:43 Ответить
Рашка просунулась просунулась просунулась і кожен день просунулась - а нам тут шобла ЗЕлена яка контролює це просування тисячею хоче очі "замилити"!
29.10.2024 08:13
просунулась рашка за жовтень, загалом, на 5км, втративши 40 000 кацапав. Ні@хєрово так "просунулися".
Зітреться кацап.
29.10.2024 08:15 Ответить
Я написав про те що чую кожен день у відкритих джерелах - одне із тих кому біль-менш довіряю! https://www.youtube.com/watch?v=nVdTS2nEdZ0
29.10.2024 08:28 Ответить
А що, ISW це закрите джерело?

Просто deepstate виконує завдання Зеленського - нагнітати песимізм у населення, для того, щоб натовп погодився на переговори.
29.10.2024 08:34
Оптиміст ти мій тиловий....
29.10.2024 08:37 Ответить
Страус ти наш диванний...?
29.10.2024 08:43 Ответить
Якраз не диванний.
29.10.2024 15:45
я в 1984 таких істеричок в армії перевиховував миттєво.
29.10.2024 16:38 Ответить
О, старенький Герой радянської армії? На ікону Сраліна фапаєш?
29.10.2024 17:03
Не читайте новин від deepstate - вони перебільшують і брешуть.
29.10.2024 08:48 Ответить
А підскажи кого читати? Я, наприклад, довіряю словам Генерала Дмитра Марченко. А він каже що фронт розсипався. І каже чому - називає три причини.
29.10.2024 10:11 Ответить
ISW читати. Так, я дивився Генерала Марченка. Так і речі, взагалі то, не афішуються. Тому думайте, чому він таке сказав.
29.10.2024 10:30
Він сказав правду про бездумну, зрадницку дію презедента зеленского під плідним керівництвом сина генерала фсб, брата полковника гру рф....
29.10.2024 11:00 Ответить
звідки ти знаєш, що то правда, а не дезуха для кацапа?
29.10.2024 16:39 Ответить
Рекомендую все таки подивитись це відео.
29.10.2024 08:53
А я думав песимізм нагнітають події які відбуваються навколо, це і повальна бусифікація, і страшних масштабів корупція, і тотальне беззаконня на пару із захмарними податками і зашморгом на шиї прав людини).... А це виявляється deepstate песимізм розганяє, хех он воно як виходить.....
29.10.2024 10:49 Ответить
Кацап зітреться. Пам'ятаю в цьому полягала стратегія Залужного, за його власним визнанням.
29.10.2024 08:36 Ответить
Абсолютно правильно. Так з самого початку і до тепер ця стратегія основна.

Такий анекдот був:

Жаліється один своєму товаришу:
- А в мене кіт гадить на килим, а потім на дупі їздить та дупу витирає. Що робити не знаю?
- А ти на килим наждачний папір поклади, він і відучиться.
Через тиждень зустрічаються.
- Ну, як результат?
Нормальний. Наждак підстелив так до батареї тільки вже вуха доїхали.

Так і з кацапам буде.
29.10.2024 08:42
мені от цікаво, доки кацапи зтиратимуться, як має триматись ЗСУ? Напевне ПОТУЖНО і головне НЕЗЛАМНО!!!
П.С - вас не бісять ці стратеги мамині?
29.10.2024 10:50 Ответить
Оце маячню ти написав.

Тримаються так, як слід триматися.
29.10.2024 16:41
І на цьому я бачу ваш патріотичний запал здувся.... Ну що, у вас псевдо-патріотів таке буває....
Ну що ж бери ту тисячку, і ПОТУЖНО проживи залишений тобі час
30.10.2024 10:47
А от і диванні переможним, поцінювачі зеленої *******, та їх "мудрої стратегії" під'їхали. Необучаємі дебіли, просто ГОСТові. Вони й після знищення країни будуть верещати,як "всьо харашо, прєурасная маркіза".
29.10.2024 11:01 Ответить
Так, дійсно ні@хєрово.... "Російським загарбникам у жовтні вдалося захопити понад 470 квадратних кілометрів українських територій. Це найбільші територіальні здобутки окупантів з березня 2022 року." Джерело:
29.10.2024 12:39
ISW підтверджує просування кацапа тільки поблизу Куп'янська та Покровська.

deepstate у своєму репертуарі.

І просування ЗСУ у курській області deepstate замовчує.

У Курській області РФ ЗСУ просунулися на двох напрямках - https://zn.ua/ukr/war/u-kurskij-oblasti-rf-zsu-prosunulisja-na-dvokh-naprjamkakh-isw.html
29.10.2024 08:21
А ви хочете сказати, що по даних ISW в курській області підарашки все так радужно?
Цікаво який наркоман окрім найвеличнішого піськограя вважає, що в курській області правильним рішенням було влізти в позиційну війну? Я так розумію у таких наркоманів воєнний досвід базується на знаннях отриманих від ігор серії total war та усіляких ртс 2000-х років....
От так, один піськограй і з пару сотень наркоманів в свій час проперділи штани перед моніторами, а солдати тепер гинуть.....
29.10.2024 10:54 Ответить
А ви хочете сказати, що у кацапів все радужно на фоні катастрофічних втрат?
29.10.2024 13:02
Ну втрати кацапів мене цікавлять як я бачу точно менше ніж вас.... Тут варто згадати про багатого і бідного(
Тож аналогічні проблеми які є в кацапів значно менші ніж аналогічні проблеми в Україні. Тож до поки кацапи спроможні набирати за бабки м'ясо по світу та й у себе, в нас бусифікують все практично (наголошу на слові практично) без розбору, дивитись на їхні проблеми це уповати на випадок. З таким самим інтузіазмом можна сподіватись, що завтра на кремль впаде метеорит розміром з Львівську область, а якщо все-таки завтра не впаде, то впаде після завтра і так далі.....
П.С - в мене для вас порада, поспілкуйтеся з населенням (і не з бомондом зі срібною ложкою в жопі)......
29.10.2024 13:21 Ответить
Коли вже застосують бойових комарів? Мабуть пора.
29.10.2024 09:09
Фронт посипався. Закономірний результат зняття Залужного.
29.10.2024 09:15
Так і це все зробив вумний український нарід 73%. Це вони занесли на своїх білих рученьках зелене бидло на самі високі посади у владу і дали їм монобільшість у парламент, щоб опозиція не змогла в законний спосіб їх відсторонити, коли вони будлуть красти, мародерити і руйнувати інститути влади. Це ви зняли з посади ҐЗалужного і 20 найдосвідченіших генерала Генштабу. Половина цих вумних 73% вже давно накивалои п'ятками до Європи, а інша частина отримала від зеленої влади броню і гуляє по кабаках і нічних клубах.
29.10.2024 10:32 Ответить
Сам ти дура! Та ще й неадекватно хамувата дура. Якби це я сказала, то ладно, а так сам Марченко вчора в гостях у Берези. Чи він тоже "дура"? Всього 200 - 300 метрів, кажеш, в день? А скільки ж таких метрів за пів- року накапає, а за рік? При Залужному території повертались, або утримувались ті які є а тут "тю тю на воркутю"...
29.10.2024 12:46
А так ти відомий психотерапевт-історик? То це просто в корні змінює справу. Я тобі задала риторичне питання скільки за рік якщо втрачати по 200-300 метрів ми втратимо? А ще я хотіла б знати, як ти прокоментуєш слова генерала Марченка про те, що на фронті повна дупа? Поки що крім твоїх доморощєних оціночних суджень, діагнозів та лайки в бік співрозмовника я не прочитала в твоїх коментарях...
29.10.2024 13:22
А Генерал Дмитро Марченко каже шо саме фронт посипався на Сході. Одна з причин - те шо зеленский вивів найбільш придатні бригади у курщину - і ніхто не розумії - що далі з тією курщиною. І нашо взагаоі це було здійснено. Але якшо пам'ятати шо найближчі радники зеленского - сина генерала фсб, брат полковника гру рф - то все складається на користь рашистів.
29.10.2024 11:53 Ответить
Марченко військовий і має генеральський чин, і чудово розуміє, що про таке розносити наліво та направо не можна.
Тому подумай, чого він так каже.

Ніякого обвалу фронту немає. син генерала фсб гроші любить більше ніж рашку - він давно перевербований.
Не мели дурниць більше.
29.10.2024 12:25
Марченко розуміє що зелена гнида здає Україну. І досить вже мені щось там своє оте - подумайте. Я б ще міг подумати якшо людина на цьому ресурсі 8-10 років - а от з такими як ти - курсантом наріка - твої зелені, ні на чому не засновані мислі - то все до ..... дверці.
29.10.2024 12:34
Не мели дурниць.
29.10.2024 13:00
Ось відео де Генерал дає оцінку того шо відбувається та відбувалось в Україні. І чому вже комбати стріляються. - https://www.youtube.com/watch?v=-ywAwZ2yt7M
29.10.2024 12:38
Все згідно плана. Оманського плана
29.10.2024 09:27
Зато Залужний у Лондоні розмордів та відпочив.
29.10.2024 09:50 Ответить
Території здаються шаленими темпами і усім - і військовим, і політикам, і активістам просто по***й! Жодного питання до влади напряму, тільки постійний ******* на ютубі! Це або божевілля усієї нації, або мерзенний договорняк з ворогом, про який усі, крім пересічних громадян, вкурсі.
29.10.2024 10:58
Договорняк звісно, а щодо ура-поЦреотичного божевілля у населення, то тут виявилось що патріотизм в Україні став прихистком для мрійників і відірваних від реальності ідіотів (в більшості своїй звісно, бо є і дійсно люди які ******* свою державу а тим більше країну)...
Окрім цього, зараз українці категорично не хочуть бачити реальність, тому й радуються всіляким вкидам про те, що піймали в Закарпатті групу ухилянтів, і як нагнули чергового міліонера із чергової державної установи... А на фронт і те, що там їм саме так як ви і сказали: "ПО..УЙ!!!"
29.10.2024 13:26 Ответить
Я думаю,що фразу "росія просунулась" не всі розуміють до глибини. Що це означає? Це означає, що всі, що перебували там в обороні були повність стерті з лиця Землі (саме так, не відступили, а були вбиті). І вже скільки можна писаи про "мясні штурми кацапів". Якщо ви хочете вважати, що в кацапів "мясні" штурми, то в Україні - "мясна" оборона.
29.10.2024 15:56
Чим ближче до голосування в Штатах,тим зрозуміліші стають наміри президентів країн- супротивників****** хоче якомога більше території,бо на його думку виграє Трамп і всьо в ажурє.А наш тупо поклав на перемогу Гаріс,дав нереальний план,а коли виграє Трамп скаже,що ви ж бачили як я старався,але американці не дають томагавки(((Ху% змерзлий,тобі дали інших ракет купу,для котрих непочатий край роботи на окупованих територіях України,там і працюй.Курщиною твій Сцирський похвалився і досить,відводь війська і десь краще прорив роби до Азовського моря,хоча вже пізно(((
29.10.2024 19:18
Наші очікують ,тобто їм стало зрозуміло,що поклали публічно не на того,вірніше на ту ,але не на того((Тепер,якщо Трамп переможе,то рівно стільки часу ,як буде закріплено письмово мирний договів,в народі українському - капітуляція,в москалів - коридор і крим наш(Чому це так виглядає?((Та тому ,що увесь час скиглення нашого недомірка про дальнобійні ракети збігається з часом,від коли припинилися спроби кримський міст завалити,нема ударів по залізниці на ТОТ,нема ударів про кримському перешийку,і ,о боже,курська АЕС продовжує живити окупантів та їх тил((Тому,якщо Трамп переможе,то десь такий папірець впхають нашому підписати,а там мир,передвиборча агітація і через 6 місяців після виборів в США,пародія на вибори в Україні(((
29.10.2024 19:47
Без оглядки на США жить разучились? Если так и есть, тогда дело ваше швах!💯
30.10.2024 03:09
 
 