У жовтні армія РФ втратила майже 40 тисяч військових, - розвідка Естонії

Втрати російської армії в Україні у жовтні є одними з найбільших та сягнуть 40 тисяч військовослужбовців пораненими й убитими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн у коментарі ERR.

Він зазначив, що просування збройних сил РФ стало можливим завдяки масованим бомбардуванням, включаючи касетні бомби, атаки дронів та вогонь непрямого наведення.

"Цей ефект здійснюється так званими "м’ясними штурмами" де Росія цинічно витрачає своїх

"Втрати в Росії досить великі. І, схоже, в Росії у цей місяць будуть одні із найбільших втрат... За нашими оцінками, протягом місяця ворог втратить десь близько 40 тисяч солдатів пораненими і вбитими", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Багатьох з них вбила сама ж армія РФ.

