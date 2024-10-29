УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини
1 393 2

У жовтні армія РФ втратила майже 40 тисяч військових, - розвідка Естонії

У жовтні втрати ворога сягнуть 40 тисяч

Втрати російської армії в Україні у жовтні є одними з найбільших та сягнуть 40 тисяч військовослужбовців пораненими й убитими.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн у коментарі  ERR.

Він зазначив, що просування збройних сил РФ стало можливим завдяки масованим бомбардуванням, включаючи касетні бомби, атаки дронів та вогонь непрямого наведення.

"Цей ефект здійснюється так званими "м’ясними штурмами" де Росія цинічно витрачає своїх

"Втрати в Росії досить великі. І, схоже, в Росії у цей місяць будуть одні із найбільших втрат... За нашими оцінками, протягом місяця ворог втратить десь близько 40 тисяч солдатів пораненими і вбитими", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Багатьох з них вбила сама ж армія РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ на тлі втрат під Лиманом кидає у "м’ясні штурми" поранених окупантів, - ГУР

Автор: 

армія (3794) армія рф (18766) ліквідація (4458) Естонія (1725) знищення (8270)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Загалом просунувся на 5 км та за ці 5км поклав 40 000 істот.
Ні@хєра собі втрати!!!

Слава ЗСУ та подяка хлопцям!
показати весь коментар
29.10.2024 08:13 Відповісти
військових вони там втратили мінімум, в основному там наволоч, маргінали, наркомани, зеки, алкаші та інші істоти від яких вони з радістю здихалися в мясних штурмах
показати весь коментар
29.10.2024 08:23 Відповісти
 
 