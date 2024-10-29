В октябре армия РФ потеряла почти 40 тысяч военных, - разведка Эстонии

Потери российской армии в Украине в октябре являются одними из крупнейших и достигнут 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Центра военной разведки Эстонии Янек Кессельманн в комментарии ERR.

Он отметил, что продвижение вооруженных сил РФ стало возможным благодаря массированным бомбардировкам, включая кассетные бомбы, атаки дронов и огонь косвенного наведения.

"Этот эффект осуществляется так называемыми "мясными штурмами" где Россия цинично тратит своих

"Потери в России достаточно большие. И, похоже, в России в этот месяц будут одни из самых больших потерь... По нашим оценкам, в течение месяца враг потеряет где-то около 40 тысяч солдат ранеными и убитыми", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне составляют около 650 тысяч человек ранеными и убитыми. Многих из них убила сама же армия РФ.

