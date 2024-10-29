УКР
Сирський зустрівся із головнокомандувачем збройних сил Норвегії Крістофферсеном: обговорили оборонні потреби України

Сирський та Крістофферсен

Головнокомандувач збройних сил Королівства Норвегія генерал Ейрік Крістофферсен прибув із офіційним візитом в Україну та зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час перемовин Сирський детально розповів про обстановку на всіх напрямках. Окремо виділив Схід та Південь України, а також Покровський та Харківський напрямки. Ознайомив з перебігом оборонних та наступальних операцій Сил оборони України.

"Поінформував колегу щодо потреб Збройних Сил України в додаткових системах ППО та критичних номенклатурах ракет і боєприпасів, а також ключових питань з постачання дронів та військової техніки.

Подякував пану генералу за рішення щодо передачі багатоцільових винищувачів "F-16", за надану військову допомогу та підтримку з боку норвезького уряду і народу загалом задля нашої перемоги над ворогом!", - додав Сирський.

Сирський та Крістофферсен

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський відвідав бригади ЗСУ на Запоріжжі: підрозділи додатково забезпечать озброєнням і технікою

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО. Також повідомлялося, що Норвегія виділить €250 мільйонів на підтримку енергоінфраструктури України.

Норвегія (827) Сирський Олександр (747)
Краще б він у Гірняк поіхав та там з бійцами зустрився.
показати весь коментар
29.10.2024 10:13 Відповісти
людина що не знає що таке українство є головнокомандувачем , трагедія нашого часу але закономірна трагедія
показати весь коментар
29.10.2024 10:28 Відповісти
Ще й либиться с..
показати весь коментар
29.10.2024 12:19 Відповісти
Може Сирського відправити туди послом? Ще й Героя України дати? ВЛК ж визнає його не придатним до військової служби, прецетенти ж є.
показати весь коментар
29.10.2024 11:25 Відповісти
Краще б на передок з'їздив би , мерзота!!!
показати весь коментар
29.10.2024 12:20 Відповісти
 
 