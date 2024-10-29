Сирський зустрівся із головнокомандувачем збройних сил Норвегії Крістофферсеном: обговорили оборонні потреби України

Головнокомандувач збройних сил Королівства Норвегія генерал Ейрік Крістофферсен прибув із офіційним візитом в Україну та зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку.

Як зазначається, під час перемовин Сирський детально розповів про обстановку на всіх напрямках. Окремо виділив Схід та Південь України, а також Покровський та Харківський напрямки. Ознайомив з перебігом оборонних та наступальних операцій Сил оборони України.

"Поінформував колегу щодо потреб Збройних Сил України в додаткових системах ППО та критичних номенклатурах ракет і боєприпасів, а також ключових питань з постачання дронів та військової техніки.

Подякував пану генералу за рішення щодо передачі багатоцільових винищувачів "F-16", за надану військову допомогу та підтримку з боку норвезького уряду і народу загалом задля нашої перемоги над ворогом!", - додав Сирський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО. Також повідомлялося, що Норвегія виділить €250 мільйонів на підтримку енергоінфраструктури України.