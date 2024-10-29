Сырский встретился с главнокомандующим вооруженными силами Норвегии Кристоферсеном: обсудили оборонные нужды Украины

Главнокомандующий вооруженных сил Королевства Норвегия генерал Эйрик Кристофферсен прибыл с официальным визитом в Украину и встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Как отмечается, во время переговоров Сырский подробно рассказал об обстановке на всех направлениях. Отдельно выделил Восток и Юг Украины, а также Покровское и Харьковское направления. Ознакомил с ходом оборонительных и наступательных операций Сил обороны Украины.

"Проинформировал коллегу о потребностях Вооруженных Сил Украины в дополнительных системах ПВО и критических номенклатурах ракет и боеприпасов, а также ключевых вопросов по поставкам дронов и военной техники.

Поблагодарил господина генерала за решение о передаче многоцелевых истребителей "F-16", за оказанную военную помощь и поддержку со стороны норвежского правительства и народа в целом для нашей победы над врагом!", - добавил Сырский.

