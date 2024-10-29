РУС
Новости
873 5

Сырский встретился с главнокомандующим вооруженными силами Норвегии Кристоферсеном: обсудили оборонные нужды Украины

Сирський та Крістофферсен

Главнокомандующий вооруженных сил Королевства Норвегия генерал Эйрик Кристофферсен прибыл с официальным визитом в Украину и встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время переговоров Сырский подробно рассказал об обстановке на всех направлениях. Отдельно выделил Восток и Юг Украины, а также Покровское и Харьковское направления. Ознакомил с ходом оборонительных и наступательных операций Сил обороны Украины.

"Проинформировал коллегу о потребностях Вооруженных Сил Украины в дополнительных системах ПВО и критических номенклатурах ракет и боеприпасов, а также ключевых вопросов по поставкам дронов и военной техники.

Поблагодарил господина генерала за решение о передаче многоцелевых истребителей "F-16", за оказанную военную помощь и поддержку со стороны норвежского правительства и народа в целом для нашей победы над врагом!", - добавил Сырский.

Сирський та Крістофферсен

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский посетил бригады ВСУ на Запорожье: подразделения дополнительно обеспечат вооружением и техникой

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО. Также сообщалось, что Норвегия выделит €250 миллионов на поддержку энергоинфраструктуры Украины.

Автор: 

Норвегия (745) Александр Сырский (724)
Краще б він у Гірняк поіхав та там з бійцами зустрився.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:13 Ответить
людина що не знає що таке українство є головнокомандувачем , трагедія нашого часу але закономірна трагедія
показать весь комментарий
29.10.2024 10:28 Ответить
Ще й либиться с..
показать весь комментарий
29.10.2024 12:19 Ответить
Може Сирського відправити туди послом? Ще й Героя України дати? ВЛК ж визнає його не придатним до військової служби, прецетенти ж є.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:25 Ответить
Краще б на передок з'їздив би , мерзота!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 12:20 Ответить
 
 