З початку жовтня Росія окупувала майже 500 км² території України, - WELT

Російським загарбникам у жовтні вдалося захопити понад 470 квадратних кілометрів українських територій. Це найбільші територіальні здобутки окупантів з березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання WELT.

За даними ЗМІ, минулого тижня Росія стрімко просунулася в Україні. Загалом з 20 по 27 жовтня армії РФ вдалося окупувати 196 квадратних кілометрів. Водночас інформаційне агентство AFP з посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомило, що російська армія з початку жовтня просунулася на 478 квадратних кілометрах української території.

"До 27 жовтня російські війська взяли під контроль більшу територію, ніж у серпні та вересні, коли територіальні здобутки становили 477 та 459 квадратних кілометрів відповідно. За два місяці вже відбулися значні зрушення на лінії фронту, особливо на сході України, навколо стратегічно важливого міста Покровськ", - йдеться в матеріалі.

Журналісти відмічають, що дві третини територіальних завоювань Росії у жовтні припадає на Донецьку область, куди росіяни підходять до Покровська з півдня та сходу. Українська армія опинилася в скрутному становищі на Східному фронті з огляду на чисельно переважаючих і краще озброєних російських солдатів.

"Востаннє російським військам вдавалося таке просування у березні 2022 року, коли вони намагалися дійти до Києва. Загалом у 2023 році вони окупували 584 квадратні метри території України, а площа, захоплена з 1 січня 2024 року, становить 2660 квадратних кілометрів", - пише WELT

Разом з анексованим у 2014 році Кримом і територіями на Донбасі, які вже контролювалися сепаратистами до російського наступу, Москва наразі контролює близько 18,2% української території.

Нагадаємо, за даними агенції AFP, у серпні 2024 року війська РФ захопили 477 кв.км української території, що є найбільшим місячним приростом з жовтня 2022 року. ЗСУ внаслідок наступу на Курщині здобули до 1300 кв.км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда - прихильникам територіальних поступок України: "Якщо ви такі щедрі щодо РФ, чому б не віддати їй шматок своєї землі?"