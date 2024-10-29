УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6180 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 899 56

З початку жовтня Росія окупувала майже 500 км² території України, - WELT

Скільки території України окупувала РФ

Російським загарбникам у жовтні вдалося  захопити понад 470 квадратних кілометрів українських територій. Це найбільші територіальні здобутки окупантів з березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання WELT.

За даними ЗМІ, минулого тижня Росія стрімко просунулася в Україні. Загалом з 20 по 27 жовтня армії РФ вдалося окупувати 196 квадратних кілометрів. Водночас інформаційне агентство AFP з посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомило, що російська армія з початку жовтня просунулася на 478 квадратних кілометрах української території.

"До 27 жовтня російські війська взяли під контроль більшу територію, ніж у серпні та вересні, коли територіальні здобутки становили 477 та 459 квадратних кілометрів відповідно. За два місяці вже відбулися значні зрушення на лінії фронту, особливо на сході України, навколо стратегічно важливого міста Покровськ", - йдеться в матеріалі.

Журналісти відмічають, що дві третини територіальних завоювань Росії у жовтні припадає на Донецьку область, куди росіяни підходять до Покровська з півдня та сходу. Українська армія опинилася в скрутному становищі на Східному фронті з огляду на чисельно переважаючих і краще озброєних російських солдатів.

"Востаннє російським військам вдавалося таке просування у березні 2022 року, коли вони намагалися дійти до Києва. Загалом у 2023 році вони окупували 584 квадратні метри території України, а площа, захоплена з 1 січня 2024 року, становить 2660 квадратних кілометрів", - пише WELT

Разом з анексованим у 2014 році Кримом і територіями на Донбасі, які вже контролювалися сепаратистами до російського наступу, Москва наразі контролює близько 18,2% української території.

Нагадаємо, за даними агенції AFP, у серпні 2024 року війська РФ захопили 477 кв.км української території, що є найбільшим місячним приростом з жовтня 2022 року. ЗСУ внаслідок наступу на Курщині здобули до 1300 кв.км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда - прихильникам територіальних поступок України: "Якщо ви такі щедрі щодо РФ, чому б не віддати їй шматок своєї землі?"

Автор: 

окупація (6861) Україна (6172) територіальна цілісність (224) бойові дії (4645)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Зеленський, Сирський, як вам спиться, сук@.
показати весь коментар
29.10.2024 11:45 Відповісти
+17
План "перемоги" Вальоді та дЕрьмака дії.
До речі, Вальодя десь 3 місяца потому казав шо фронт стабілізовано. Знов збехал?
показати весь коментар
29.10.2024 11:45 Відповісти
+16
"Суджа наша!"-верещать в ОП, обнюхавшись кокаїну.
показати весь коментар
29.10.2024 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський, Сирський, як вам спиться, сук@.
показати весь коментар
29.10.2024 11:45 Відповісти
Та так само як і Отто Куусинену свого часу...
показати весь коментар
29.10.2024 12:00 Відповісти
шановна, у них все добре, це - не їхня країна: для сирського - це просто місце служби, куди його закинуло після училища, а для зеленого виродка - це просто шльондра, яка... (далі ви знаєте самі).
показати весь коментар
29.10.2024 12:36 Відповісти
План "перемоги" Вальоді та дЕрьмака дії.
До речі, Вальодя десь 3 місяца потому казав шо фронт стабілізовано. Знов збехал?
показати весь коментар
29.10.2024 11:45 Відповісти
ЗАТО ЗАЛУЖНОГО ПОМІНЯЛИ БО В НЬОГО НЕ БУЛО ПЛАНУ. Видно він мав курити той план що і вони - а саме план здачі
показати весь коментар
29.10.2024 11:46 Відповісти
Хоча б поміняти Сирського - Бергилевича - Умєрова. Це з реального.
показати весь коментар
29.10.2024 11:47 Відповісти
"Суджа наша!"-верещать в ОП, обнюхавшись кокаїну.
показати весь коментар
29.10.2024 11:50 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 11:55 Відповісти
При подібних невдачах на фронті русня міняла вищих командирів.
показати весь коментар
29.10.2024 11:54 Відповісти
Все згідно оманського плану
показати весь коментар
29.10.2024 11:55 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 11:56 Відповісти
Усунення Залужного - хотєлка кремля.
показати весь коментар
29.10.2024 11:56 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 11:57 Відповісти
слуги, то під....ри, такі самі як і рашисти.
показати весь коментар
29.10.2024 12:27 Відповісти
Що там на Курщині, Сирьский? Там вже наші чи не менше контролюють.
показати весь коментар
29.10.2024 12:00 Відповісти
Ці ідіоти ніяк не можуть перестати рахувати війну в квадратних метрах.
показати весь коментар
29.10.2024 12:04 Відповісти
А в чому рахувати? Втрати з обох сторін засекречені.
показати весь коментар
29.10.2024 12:15 Відповісти
Треба рахувати в співвідношенні кількості потенційних бажаючих воювати далі з обох сторін.
показати весь коментар
29.10.2024 12:35 Відповісти
Чому презедент, він же верховний головнокомандувач Зеленський не звертається у своїх щоденних відосиках до громадян України із закликом ставати на захист країни?
показати весь коментар
29.10.2024 12:49 Відповісти
Це територія країни Андорра. Певно в листопаді буде територія Люксембургу.
показати весь коментар
29.10.2024 12:06 Відповісти
треба терміново міняти пересидента
показати весь коментар
29.10.2024 12:13 Відповісти
Цікаво, куди повині дійти цапи, щоб українці провели вибори і викинули цих зеленіх гадів з влади?
показати весь коментар
29.10.2024 12:17 Відповісти
Треба було думати головою, а не дупою коли голосували за відверто хуцпатого, неврівноваженого совкодрочера, який тягнув за собою і НЕ приховував купу антиукраїнського лайна!

Про демократію і чесні вибори можете тепер тільки мріяти.
показати весь коментар
29.10.2024 12:23 Відповісти
А чому в Грузії припинилась війна? Мабуть тому, що замість зрадника поставили президентом патріота?
показати весь коментар
29.10.2024 12:27 Відповісти
Яким чином поставили?
показати весь коментар
29.10.2024 12:46 Відповісти
Ну мабуть шляхом виборів. Я не знаю. Я у вас питаю. Чому закінчилася війна в Грузії?
показати весь коментар
29.10.2024 12:47 Відповісти
Патріотичний президент Саакашвілі фактично підписав факт здачі територій БЕЗ будь-яких санкцій проти окупанта.
показати весь коментар
29.10.2024 12:51 Відповісти
Ну значить і Зеленський повинен був підписати факт здачі територій? Тоді б ви його теж назвали патріотичним президентом?
показати весь коментар
29.10.2024 12:53 Відповісти
Це ВИ назвали його патріотичним, я тільки повторила ваше визначення.

показати весь коментар
29.10.2024 12:56 Відповісти
Я нікого не називав патріотом! Я спитав, невже в Грузії вибрали якогось патріота, який зупинив війну? І ви відповіли, що там був патріотичний президент Саакашвілі, який зупинив війну, підписавши здачу своїх територій.
показати весь коментар
29.10.2024 13:00 Відповісти
Очевидно ж що це був сарказм, якщо я написала, що він здав території окупанту навіть без санкцій.
показати весь коментар
29.10.2024 13:03 Відповісти
А ще мені цікаво, чому пуйло не напало на Білорусь? Там же президент-зрадник білоруського народу і абсолютно проросійський. За вашою логікою, там теж мала бути війна.
показати весь коментар
29.10.2024 12:52 Відповісти
Він і так користується Білоруссю на свій розсуд.
показати весь коментар
29.10.2024 12:58 Відповісти
Я не маю можливості банити чужі коментарі.
показати весь коментар
29.10.2024 13:20 Відповісти
Вибори можуть бути тільки після рішення Верховної Ради.
А мудрий нарід обрав туди спільників ху@ла, якого влаштовує те, що є зараз у владі України.

показати весь коментар
29.10.2024 12:26 Відповісти
коли до виборів то ми споминаємо,
шо Україна - парламенсько-президенсьа республіка,
а як без виборів?
так начебто і зелена діктатурка..
показати весь коментар
29.10.2024 12:46 Відповісти
доненавибирались вже шо і дальше нема куди...
показати весь коментар
29.10.2024 12:48 Відповісти
- grandpa, the war in Ukraine still going?
- it is.
- when there will be no war - will we go to Ukraine?
- do you want cookie?
показати весь коментар
29.10.2024 12:57 Відповісти
Щоб відбулись вибори треба їх вимагати, а не скиглити на зєлю і на неіснуючі 73%. Жоден троль продажний і слова не написав в мережа про вибори
показати весь коментар
29.10.2024 12:55 Відповісти
Кого треба вибрати, щоб закінчилася війна?
показати весь коментар
29.10.2024 12:56 Відповісти
Щоб закінчилась війна треба просто здатись. А щоб війна закінчилась за сприятливих для України умов треба, щоб переміг хтось нормальний, не продажний. Залужний, наприклад.
показати весь коментар
29.10.2024 15:37 Відповісти
Припустимо, переможе Залужний. Що він зможе зробити для перемоги, якщо союзники не хочуть перемоги України? Ти ж не тупий зебіл, ти ж знаєш, що треба робити. Опиши порядок дій правильного наступного президента
показати весь коментар
29.10.2024 15:59 Відповісти
Зелених мразота на кіл!!!
показати весь коментар
29.10.2024 12:28 Відповісти
Якась зелена гнида сьогодні писала - та там всього 5 км у квадраті. І доказував всім про генія зеленского. От жеж пі.....ри.
показати весь коментар
29.10.2024 12:29 Відповісти
Відразу після провалу контрнаступу ВСУ у 2023 році на Запорізькому напрямку я вголос передбачав сьогоднішні події: ми поступово будем втрачати території і людей, і цей процес невпинний. Мій прогноз підтверджував і генерал Залужний-нашого прориву не буде. Це було очевидно-Росія переважає нас у військовому, так і в людському ресурсі. А кокаїновий наркоман Зеленський заявив тоді, що ми впевнено вийдемо на кордони 1991 року. Я покрутив пальцем біля скроні-се божевільне створіння.
показати весь коментар
29.10.2024 12:35 Відповісти
Так ти-"баба ванга",чи "нострадамус" місцевий?
показати весь коментар
29.10.2024 12:41 Відповісти
Вова про це не говорить і не буде, бо не хоче, щоб його пов*язували з пройобами.
Будь-якими, не лише на фронті!
Все, на що він здатен, це поміняти головкома, що звільняв українські землі, на іншого, хто їх здає прискореним темпом.
показати весь коментар
29.10.2024 13:54 Відповісти
"зелено- рашистські менеджери" на чолі із рашистського фсб виконують умови оманського договорняку
показати весь коментар
29.10.2024 14:37 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 15:01 Відповісти
Допоки існує "в'язниця народів" війна і окупація не закінчаться ...
показати весь коментар
29.10.2024 15:04 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 15:17 Відповісти
У "мудрого наріду" коротка пам'ять - це наша головна проблема ...
показати весь коментар
29.10.2024 15:18 Відповісти
 
 