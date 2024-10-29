РУС
С начала октября Россия оккупировала почти 500 км² территории Украины, - WELT

Скільки території України окупувала РФ

Российским захватчикам в октябре удалось захватить более 470 квадратных километров украинских территорий. Это самые большие территориальные достижения оккупантов с марта 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание WELT.

По данным СМИ, на прошлой неделе Россия стремительно продвинулась в Украине. Всего с 20 по 27 октября армии РФ удалось оккупировать 196 квадратных километров. В то же время информационное агентство AFP со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW) сообщило, что российская армия с начала октября продвинулась на 478 квадратных километрах украинской территории.

"До 27 октября российские войска взяли под контроль большую территорию, чем в августе и сентябре, когда территориальные достижения составляли 477 и 459 квадратных километров соответственно. За два месяца уже произошли значительные сдвиги на линии фронта, особенно на востоке Украины, вокруг стратегически важного города Покровск", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что две трети территориальных завоеваний России в октябре приходится на Донецкую область, куда россияне подходят к Покровску с юга и востока. Украинская армия оказалась в затруднительном положении на Восточном фронте ввиду численно превосходящих и лучше вооруженных российских солдат.

"Последний раз российским войскам удавалось такое продвижение в марте 2022 года, когда они пытались дойти до Киева. Всего в 2023 году они оккупировали 584 квадратных метра территории Украины, а площадь, захваченная с 1 января 2024 года, составляет 2660 квадратных километров", - пишет WELT

Вместе с аннексированным в 2014 году Крымом и территориями на Донбассе, которые уже контролировались сепаратистами до российского наступления, Москва сейчас контролирует около 18,2% украинской территории.

Напомним, по данным агентства AFP, в августе 2024 года войска РФ захватили 477 кв.км украинской территории, что является самым большим месячным приростом с октября 2022 года. ВСУ в результате наступления на Курщине получили до 1300 кв.км.

Читайте также: Дуда - сторонникам территориальных уступок Украины: "Если вы так щедры по отношению к РФ, почему бы не отдать ей кусок своей земли?"

оккупация (10299) Украина (45126) территориальная целостность (282) боевые действия (4896)
Топ комментарии
+24
Зеленський, Сирський, як вам спиться, сук@.
29.10.2024 11:45 Ответить
+17
План "перемоги" Вальоді та дЕрьмака дії.
До речі, Вальодя десь 3 місяца потому казав шо фронт стабілізовано. Знов збехал?
29.10.2024 11:45 Ответить
+16
"Суджа наша!"-верещать в ОП, обнюхавшись кокаїну.
29.10.2024 11:50 Ответить
Зеленський, Сирський, як вам спиться, сук@.
29.10.2024 11:45 Ответить
Та так само як і Отто Куусинену свого часу...
29.10.2024 12:00 Ответить
шановна, у них все добре, це - не їхня країна: для сирського - це просто місце служби, куди його закинуло після училища, а для зеленого виродка - це просто шльондра, яка... (далі ви знаєте самі).
29.10.2024 12:36 Ответить
План "перемоги" Вальоді та дЕрьмака дії.
До речі, Вальодя десь 3 місяца потому казав шо фронт стабілізовано. Знов збехал?
29.10.2024 11:45 Ответить
ЗАТО ЗАЛУЖНОГО ПОМІНЯЛИ БО В НЬОГО НЕ БУЛО ПЛАНУ. Видно він мав курити той план що і вони - а саме план здачі
29.10.2024 11:46 Ответить
Хоча б поміняти Сирського - Бергилевича - Умєрова. Це з реального.
29.10.2024 11:47 Ответить
"Суджа наша!"-верещать в ОП, обнюхавшись кокаїну.
29.10.2024 11:50 Ответить
29.10.2024 11:55 Ответить
При подібних невдачах на фронті русня міняла вищих командирів.
29.10.2024 11:54 Ответить
Все згідно оманського плану
29.10.2024 11:55 Ответить
29.10.2024 11:56 Ответить
Усунення Залужного - хотєлка кремля.
29.10.2024 11:56 Ответить
29.10.2024 11:57 Ответить
слуги, то під....ри, такі самі як і рашисти.
29.10.2024 12:27 Ответить
Що там на Курщині, Сирьский? Там вже наші чи не менше контролюють.
29.10.2024 12:00 Ответить
Ці ідіоти ніяк не можуть перестати рахувати війну в квадратних метрах.
29.10.2024 12:04 Ответить
А в чому рахувати? Втрати з обох сторін засекречені.
29.10.2024 12:15 Ответить
Треба рахувати в співвідношенні кількості потенційних бажаючих воювати далі з обох сторін.
29.10.2024 12:35 Ответить
Чому презедент, він же верховний головнокомандувач Зеленський не звертається у своїх щоденних відосиках до громадян України із закликом ставати на захист країни?
29.10.2024 12:49 Ответить
Це територія країни Андорра. Певно в листопаді буде територія Люксембургу.
29.10.2024 12:06 Ответить
треба терміново міняти пересидента
29.10.2024 12:13 Ответить
Цікаво, куди повині дійти цапи, щоб українці провели вибори і викинули цих зеленіх гадів з влади?
29.10.2024 12:17 Ответить
Треба було думати головою, а не дупою коли голосували за відверто хуцпатого, неврівноваженого совкодрочера, який тягнув за собою і НЕ приховував купу антиукраїнського лайна!

Про демократію і чесні вибори можете тепер тільки мріяти.
29.10.2024 12:23 Ответить
А чому в Грузії припинилась війна? Мабуть тому, що замість зрадника поставили президентом патріота?
29.10.2024 12:27 Ответить
Яким чином поставили?
29.10.2024 12:46 Ответить
Ну мабуть шляхом виборів. Я не знаю. Я у вас питаю. Чому закінчилася війна в Грузії?
29.10.2024 12:47 Ответить
Патріотичний президент Саакашвілі фактично підписав факт здачі територій БЕЗ будь-яких санкцій проти окупанта.
29.10.2024 12:51 Ответить
Ну значить і Зеленський повинен був підписати факт здачі територій? Тоді б ви його теж назвали патріотичним президентом?
29.10.2024 12:53 Ответить
Це ВИ назвали його патріотичним, я тільки повторила ваше визначення.

29.10.2024 12:56 Ответить
Я нікого не називав патріотом! Я спитав, невже в Грузії вибрали якогось патріота, який зупинив війну? І ви відповіли, що там був патріотичний президент Саакашвілі, який зупинив війну, підписавши здачу своїх територій.
29.10.2024 13:00 Ответить
Очевидно ж що це був сарказм, якщо я написала, що він здав території окупанту навіть без санкцій.
29.10.2024 13:03 Ответить
А ще мені цікаво, чому пуйло не напало на Білорусь? Там же президент-зрадник білоруського народу і абсолютно проросійський. За вашою логікою, там теж мала бути війна.
29.10.2024 12:52 Ответить
Він і так користується Білоруссю на свій розсуд.
29.10.2024 12:58 Ответить
Я не маю можливості банити чужі коментарі.
29.10.2024 13:20 Ответить
Вибори можуть бути тільки після рішення Верховної Ради.
А мудрий нарід обрав туди спільників ху@ла, якого влаштовує те, що є зараз у владі України.

29.10.2024 12:26 Ответить
коли до виборів то ми споминаємо,
шо Україна - парламенсько-президенсьа республіка,
а як без виборів?
так начебто і зелена діктатурка..
29.10.2024 12:46 Ответить
доненавибирались вже шо і дальше нема куди...
29.10.2024 12:48 Ответить
- grandpa, the war in Ukraine still going?
- it is.
- when there will be no war - will we go to Ukraine?
- do you want cookie?
29.10.2024 12:57 Ответить
Щоб відбулись вибори треба їх вимагати, а не скиглити на зєлю і на неіснуючі 73%. Жоден троль продажний і слова не написав в мережа про вибори
29.10.2024 12:55 Ответить
Кого треба вибрати, щоб закінчилася війна?
29.10.2024 12:56 Ответить
Щоб закінчилась війна треба просто здатись. А щоб війна закінчилась за сприятливих для України умов треба, щоб переміг хтось нормальний, не продажний. Залужний, наприклад.
29.10.2024 15:37 Ответить
Припустимо, переможе Залужний. Що він зможе зробити для перемоги, якщо союзники не хочуть перемоги України? Ти ж не тупий зебіл, ти ж знаєш, що треба робити. Опиши порядок дій правильного наступного президента
29.10.2024 15:59 Ответить
Зелених мразота на кіл!!!
29.10.2024 12:28 Ответить
Якась зелена гнида сьогодні писала - та там всього 5 км у квадраті. І доказував всім про генія зеленского. От жеж пі.....ри.
29.10.2024 12:29 Ответить
Відразу після провалу контрнаступу ВСУ у 2023 році на Запорізькому напрямку я вголос передбачав сьогоднішні події: ми поступово будем втрачати території і людей, і цей процес невпинний. Мій прогноз підтверджував і генерал Залужний-нашого прориву не буде. Це було очевидно-Росія переважає нас у військовому, так і в людському ресурсі. А кокаїновий наркоман Зеленський заявив тоді, що ми впевнено вийдемо на кордони 1991 року. Я покрутив пальцем біля скроні-се божевільне створіння.
29.10.2024 12:35 Ответить
Так ти-"баба ванга",чи "нострадамус" місцевий?
29.10.2024 12:41 Ответить
Вова про це не говорить і не буде, бо не хоче, щоб його пов*язували з пройобами.
Будь-якими, не лише на фронті!
Все, на що він здатен, це поміняти головкома, що звільняв українські землі, на іншого, хто їх здає прискореним темпом.
29.10.2024 13:54 Ответить
"зелено- рашистські менеджери" на чолі із рашистського фсб виконують умови оманського договорняку
29.10.2024 14:37 Ответить
29.10.2024 15:01 Ответить
Допоки існує "в'язниця народів" війна і окупація не закінчаться ...
29.10.2024 15:04 Ответить
29.10.2024 15:17 Ответить
У "мудрого наріду" коротка пам'ять - це наша головна проблема ...
29.10.2024 15:18 Ответить
 
 