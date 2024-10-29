С начала октября Россия оккупировала почти 500 км² территории Украины, - WELT

Российским захватчикам в октябре удалось захватить более 470 квадратных километров украинских территорий. Это самые большие территориальные достижения оккупантов с марта 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание WELT.

По данным СМИ, на прошлой неделе Россия стремительно продвинулась в Украине. Всего с 20 по 27 октября армии РФ удалось оккупировать 196 квадратных километров. В то же время информационное агентство AFP со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW) сообщило, что российская армия с начала октября продвинулась на 478 квадратных километрах украинской территории.

"До 27 октября российские войска взяли под контроль большую территорию, чем в августе и сентябре, когда территориальные достижения составляли 477 и 459 квадратных километров соответственно. За два месяца уже произошли значительные сдвиги на линии фронта, особенно на востоке Украины, вокруг стратегически важного города Покровск", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что две трети территориальных завоеваний России в октябре приходится на Донецкую область, куда россияне подходят к Покровску с юга и востока. Украинская армия оказалась в затруднительном положении на Восточном фронте ввиду численно превосходящих и лучше вооруженных российских солдат.

"Последний раз российским войскам удавалось такое продвижение в марте 2022 года, когда они пытались дойти до Киева. Всего в 2023 году они оккупировали 584 квадратных метра территории Украины, а площадь, захваченная с 1 января 2024 года, составляет 2660 квадратных километров", - пишет WELT

Вместе с аннексированным в 2014 году Крымом и территориями на Донбассе, которые уже контролировались сепаратистами до российского наступления, Москва сейчас контролирует около 18,2% украинской территории.

Напомним, по данным агентства AFP, в августе 2024 года войска РФ захватили 477 кв.км украинской территории, что является самым большим месячным приростом с октября 2022 года. ВСУ в результате наступления на Курщине получили до 1300 кв.км.

