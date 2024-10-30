"Шахеди" атакували Київщину: без постраждалих та ворожих влучань

Вночі 30 жовтня 2024 року війська РФ знову атакували Київщину з використанням ударних БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у регіоні працювали сили ППО. Є знищені цілі.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Атака "Шахедів" на Київ: пошкоджено дитсадок у Солом’янському районі. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", ще 25 - локаційно втрачено.

Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.