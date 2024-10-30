"Шахеды" атаковали Киевщину: без пострадавших и вражеских попаданий

Ночью 30 октября 2024 года войска РФ снова атаковали Киевскую область с использованием ударных БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью горела многоэтажка в Соломенском районе.

По данным Воздушных сил, всего ночью силы ПВО уничтожили 33 и 62 "шахедов", еще 25 - локально потеряны.

Напомним, из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.