Ворог концентрує зусилля біля Променя на Покровському напрямку, на Курахівському відбито понад 40 атак, - Генштаб
Загалом, упродовж минулої доби, 29 жовтня 2024 року, на фронті було зафіксовано 175 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 156 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4750 обстрілів, з них 148 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1400 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Марчихина Буда, Микільське, Нова Січ, Харків, Вовчанськ, Гоптівка, Надія, Лиман, Сіверськ, Різниківка, Никифорівка, Олександропіль, Мирноград, Ганнівка, Успенівка, Роздольне, Велика Новосілка, Новодарівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Олексієво-Дружківка, Сухі Яли, Білогір’я, Новоандріївка, Львове.
Удари по ворогу
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника.
Нагадується також, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 29 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 91 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Обстановка на Харківщині
Як зазначається, на Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.
Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.
Також інформується, що на Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька, та Щербинівки.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові і наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь", - йдеться у повідомленні.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.
Обстановка на Півдні
На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
Обстановка на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.
"Триває операція у Курській області", - наголошують у Генштабі.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
А ви кажите шо Вальодья ні на шо не здатний. Він країну продав ще у Омані.
Костянтинопольський напрямок.
На північній околиці Богоявленки російські війська просунулися біля Костянтинопольського урочища на глибину до 1.6 км.
Противник захопив Новоукраїнку та більшу частину Ясної Поляни. В районі Шахтарського продовжуються бойові зіткнення.
Покровський напрямок.
Тривають бої в районі Вишневого, за Новомитрівку, Новоселидівку та на північній околиці Курахівки.
На північно-західній околиці Селидового противник закріпився вздовж вулиць Козацька, Джерельна та в районі 11-го кварталу.
Торецьк.
Тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Руднична, Василя Стуса, Дружби та Донбаська. За минулий тиждень ситуація без суттєвих змін.
Куп'янсько-Лиманський напрямок.
Противник продовжує накати на Колесниківку, у південній частині Кругляківки, на захід від Стельмахівки, в районі Вишневого та на північну околицю Тернів.
Курська область.
За останній тиждень ситуація у Глушковському, Кореньовському та Суджанському районах без істотних змін. Тривають бойові зіткнення в районі н.п. Крем'яне, Зелений Шлях, Новоівановка та Пльохово."