Враг концентрирует усилия около Луча на Покровском направлении, на Кураховском отражено более 40 атак, - Генштаб
В общей сложности, за минувшие сутки, 29 октября 2024 года, на фронте было зафиксировано 175 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 156 КАБов. Кроме этого, совершил более 4750 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, Харьков, Волчанск, Гоптовка, Надежда, Лиман, Сиверск, Резниковка, Никифоровка, Александрополь, Мирноград, Анновка, Успеновка, Раздольное, Великая Новоселка, Новодаровка, Александро-Шультино, Плещиевка, Алексеево-Дружковка, Сухие Ялы, Белогорье, Новоандреевка, Львово.
Удары по врагу
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожена одна артиллерийская система и две другие важные цели противника.
Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1560 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 29 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, 40 БПЛА оперативно-тактического уровня, 91 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Харьковском направлении произошло четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосиново, Берестово, Богуславки и Лозовой.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполевка.
Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Сиверском направлении.
Также информируется, что на Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в районе Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Проминь", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Основные усилия враг прикладывал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки, Берестков, Ильинки и Трудового.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"Продолжается операция в Курской области", - отмечают в Генштабе.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
А ви кажите шо Вальодья ні на шо не здатний. Він країну продав ще у Омані.
Костянтинопольський напрямок.
На північній околиці Богоявленки російські війська просунулися біля Костянтинопольського урочища на глибину до 1.6 км.
Противник захопив Новоукраїнку та більшу частину Ясної Поляни. В районі Шахтарського продовжуються бойові зіткнення.
Покровський напрямок.
Тривають бої в районі Вишневого, за Новомитрівку, Новоселидівку та на північній околиці Курахівки.
На північно-західній околиці Селидового противник закріпився вздовж вулиць Козацька, Джерельна та в районі 11-го кварталу.
Торецьк.
Тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Руднична, Василя Стуса, Дружби та Донбаська. За минулий тиждень ситуація без суттєвих змін.
Куп'янсько-Лиманський напрямок.
Противник продовжує накати на Колесниківку, у південній частині Кругляківки, на захід від Стельмахівки, в районі Вишневого та на північну околицю Тернів.
Курська область.
За останній тиждень ситуація у Глушковському, Кореньовському та Суджанському районах без істотних змін. Тривають бойові зіткнення в районі н.п. Крем'яне, Зелений Шлях, Новоівановка та Пльохово."