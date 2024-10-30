Враг концентрирует усилия около Луча на Покровском направлении, на Кураховском отражено более 40 атак, - Генштаб

В общей сложности, за минувшие сутки, 29 октября 2024 года, на фронте было зафиксировано 175 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 156 КАБов. Кроме этого, совершил более 4750 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, Харьков, Волчанск, Гоптовка, Надежда, Лиман, Сиверск, Резниковка, Никифоровка, Александрополь, Мирноград, Анновка, Успеновка, Раздольное, Великая Новоселка, Новодаровка, Александро-Шультино, Плещиевка, Алексеево-Дружковка, Сухие Ялы, Белогорье, Новоандреевка, Львово.

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожена одна артиллерийская система и две другие важные цели противника.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1560 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 29 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, 40 БПЛА оперативно-тактического уровня, 91 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении произошло четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосиново, Берестово, Богуславки и Лозовой.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполевка.

Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Сиверском направлении.

Также информируется, что на Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Проминь", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Основные усилия враг прикладывал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки, Берестков, Ильинки и Трудового.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области", - отмечают в Генштабе.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.