Катування РФ полонених українських цивільних і військових - це злочин проти людяності, - Незалежна комісія ООН

Російська влада вчиняє проти українських цивільних осіб та військовополонених катування, які кваліфікуються як злочини проти людяності.

Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Комісія ООН встановила, що застосування катувань російською владою - це воєнний злочин.

На підставі отриманих доказів можна стверджувати, що російська влада діяла в рамках скоординованої державної політики застосування катувань проти українських цивільних осіб і військовополонених і в такий спосіб вчинила злочин проти людяності", - заявив голова Комісії Ерік Месе.

Систематичний характер катувань

У доповіді йдеться, що полонених українських цивільних та військових катують в усіх окупованих областях України, а також у слідчих ізоляторах на території РФ.

Катування українців - поширена практика, а спільні закономірності в різних місцях утримання вказують на їхню системність.

Комісія виявила додаткові загальні елементи, які стосуються перенесення насильницьких практик з місць тримання під вартою у РФ до аналогічних установ на підконтрольних Росії територіях в Україні.

Колишні полонені постійно описували ті самі жорстокі методи, спрямовані на залякування, придушення, приниження, примушування й покарання.

Зафіксовані докази катувань

Докази, які отримала комісія, доводять, що російська влада залучала співробітників окремих служб та органів безпеки з Росії в різних місцях позбавлення волі на окупованих територіях в Україні. Ці служби та органи діяли скоординовано та зі специфічним розподілом обов’язків під час катувань.

Крім того, сексуальне насильство як форма катувань, здебільшого проти полонених чоловічої статі, було постійним явищем у місцях тримання під вартою, що перебувають під контролем російської влади. Один з полонених заявив, що щонайменше шість разів зазнавав ударів електрошокером по геніталіях.

Постраждалі й свідки неодноразово згадували про залучення високопоставлених посадових осіб виправних установ, а також про накази, отримані менш високопоставленим персоналом. Багато із цих працівників вдавались до катувань відкрито, з явним почуттям безкарності.

Постраждалі описували фізичний біль і травми з довгостроковими або непоправними наслідками, а також відзначили серйозні психологічні труднощі, з якими вони стикаються.

Комісія також встановила, що у російських місцях тримання під вартою часто бракує медичної допомоги або полоненим свідомо відмовляють у лікуванні навіть за наявності поранень, захворювань чи необхідності в догляді після катувань.

Один український військовослужбовець розповів комісії ООН, що, попри серйозне поранення від вибуху, його численні прохання про медичну допомогу були проігноровані. Зрештою, через несвоєчасне лікування йому довелося ампутувати частину стопи.

Вплив масованих атак РФ на енергетику

У доповіді наголошується, що безперервні масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України призвели до блекаутів, які вплинули на мільйони цивільних українців.

Відключення світла, серед іншого, обмежували доступ до охорони здоров’я та освіти, що особливо серйозно вплинуло на дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Постраждалі відзначали почуття стресу, тривоги та ізоляції.

Комісія продовжує розслідувати напади із застосуванням зброї вибухової дії, внаслідок яких постраждали цивільні особи та об'єкти обабіч лінії фронту, включно з медичними й культурними закладами, що перебувають під захистом міжнародного права, йдеться у звіті.