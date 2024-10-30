РУС
Пытки РФ пленных украинских гражданских и военных – это преступление против человечности, - Независимая комиссия ООН

Незалежна комісія ООН визнала російські катування злочином проти людяності

Российские власти совершают против украинских гражданских лиц и военнопленных пытки, которые квалифицируются как преступления против человечности.

Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Комиссия ООН установила, что применение пыток российскими властями - это военное преступление.

На основании полученных доказательств можно утверждать, что российские власти действовали в рамках скоординированной государственной политики применения пыток против украинских гражданских лиц и военнопленных и таким образом совершили преступление против человечности", - заявил председатель Комиссии Эрик Месе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идентифицированы трое рашистов, которые замучили до смерти мирного жителя Изюма. ФОТО

Систематический характер пыток

В докладе говорится, что пленных украинских гражданских и военных пытают во всех оккупированных областях Украины, а также в следственных изоляторах на территории РФ.

Пытки украинцев - распространенная практика, а общие закономерности в разных местах содержания указывают на их системность.

Комиссия обнаружила дополнительные общие элементы, касающиеся переноса насильственных практик из мест содержания под стражей в РФ в аналогичные учреждения на подконтрольных России территориях в Украине.

Бывшие пленные постоянно описывали те же жестокие методы, направленные на запугивание, подавление, унижение, принуждение и наказание.

Читайте также: Лубинец призвал участников конференции Красного Креста принять резолютивные решения относительно ответственности РФ за преступления

Зафиксированы доказательства пыток

Доказательства, которые получила комиссия, доказывают, что российские власти привлекали сотрудников отдельных служб и органов безопасности из России в различных местах лишения свободы на оккупированных территориях в Украине. Эти службы и органы действовали скоординировано и со специфическим распределением обязанностей во время пыток.

Кроме того, сексуальное насилие как форма пыток, в основном против пленных мужского пола, было постоянным явлением в местах содержания под стражей, находящихся под контролем российских властей. Один из пленных заявил, что по меньшей мере шесть раз подвергался ударам электрошокером по гениталиям.

Пострадавшие и свидетели неоднократно упоминали о привлечении высокопоставленных должностных лиц исправительных учреждений, а также о приказах, полученных менее высокопоставленным персоналом. Многие из этих работников прибегали к пыткам открыто, с явным чувством безнаказанности.

Пострадавшие описывали физическую боль и травмы с долгосрочными или непоправимыми последствиями, а также отметили серьезные психологические трудности, с которыми они сталкиваются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине растет количество мошенников, которые требуют деньги с родственников пленных или пропавших без вести военных, - Координационный штаб

Комиссия также установила, что в российских местах содержания под стражей часто не хватает медицинской помощи или пленным сознательно отказывают в лечении даже при наличии ранений, заболеваний или необходимости в уходе после пыток.

Один украинский военнослужащий рассказал комиссии ООН, что, несмотря на серьезное ранение от взрыва, его многочисленные просьбы о медицинской помощи были проигнорированы. В конце концов, из-за несвоевременного лечения ему пришлось ампутировать часть стопы.

Влияние массированных атак РФ на энергетику

В докладе отмечается, что непрерывные массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины привели к блэкаутам, которые повлияли на миллионы гражданских украинцев.

Отключения света, среди прочего, ограничивали доступ к здравоохранению и образованию, что особенно серьезно повлияло на детей, пожилых людей, людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Пострадавшие отмечали чувство стресса, тревоги и изоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия ООН установила новые доказательства массовых пыток на оккупированных территориях Украины

Комиссия продолжает расследовать нападения с применением оружия взрывного действия, в результате которых пострадали гражданские лица и объекты вдоль линии фронта, включая медицинские и культурные учреждения, находящиеся под защитой международного права, говорится в отчете.

+11
Но это не мешает главе ООН ездить потрендеть в страну военных преступников.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:49 Ответить
+10
Это уже озабоченность 2-й степени, или ещё обеспокоенность 1-й степени?
показать весь комментарий
30.10.2024 11:48 Ответить
+8
І що? Путін вже давно наложив велику купу лайна на ваші доповіді та статут мертвої організації під назвою ООН.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:49 Ответить
А гутерріш підписав і поставив печатку?
показать весь комментарий
30.10.2024 11:49 Ответить
цим оонівським прапорцем путлєр витирає ср@ку....
показать весь комментарий
30.10.2024 11:50 Ответить
Какой смысл в этом ООН?
показать весь комментарий
30.10.2024 11:55 Ответить
Ізраїль заборонив місії ООН діяти на своїй території.
"Ізраїльський парламент проголосував за схвалення двох законопроектів, які забороняють діяльність Агентства ООН з допомоги та організації робіт в Ізраїлі (UNRWA)."
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/knesset-votes-to-bar-unrwa-from-operating-in-israeli-territory/ Knesset votes to bar UNRWA from operating in Israeli territory
показать весь комментарий
30.10.2024 12:00 Ответить
Тоді Гутерріш такий же мерзотник і посібник віськовим злочинцям коли приїджає до терориста.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:06 Ответить
Раскажите ето своему Гуттерюшу который пару дней назад посещал сходку террористов у ***** и очень восхищался приемом.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:08 Ответить
саме існування московіі це злочин людства проти людяності , віддайте нам наші ха555 з ядерними головками ми ******** цих казлов в пил
показать весь комментарий
30.10.2024 12:11 Ответить
Занесла лошадка Лавруша, від імені бункерної молі, конверт старому пердуну Гуттерішу
показать весь комментарий
30.10.2024 12:12 Ответить
Випхніть на хер з ООН кацапів,зовсім і це буде більш зрозумілим.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:15 Ответить
Незалежна комісія ООН

далі, можна не читати! навіть більше, далі, не треба читати!
показать весь комментарий
30.10.2024 12:19 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
30.10.2024 12:21 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 12:28 Ответить
Я впевнений,що якщо завтра ту ООНу закриють ,то ніхто і не помітить. Окрім,звісно,самих дармоїдів з ООНи.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:35 Ответить
і яка ж буде реакція світу? ай-яй-яй, ну-ну-ну
показать весь комментарий
30.10.2024 12:51 Ответить
Та ти шооо? А виглядає як заохочення для ООН.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:58 Ответить
Коли кацапи катували та вбивали грузин у 2008, в Україні хіхікали і не було до них нікому діла, крім багатьма поносеного Ющенка. Як там косата себе почуває?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:46 Ответить
 
 