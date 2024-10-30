Пытки РФ пленных украинских гражданских и военных – это преступление против человечности, - Независимая комиссия ООН
Российские власти совершают против украинских гражданских лиц и военнопленных пытки, которые квалифицируются как преступления против человечности.
Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Комиссия ООН установила, что применение пыток российскими властями - это военное преступление.
На основании полученных доказательств можно утверждать, что российские власти действовали в рамках скоординированной государственной политики применения пыток против украинских гражданских лиц и военнопленных и таким образом совершили преступление против человечности", - заявил председатель Комиссии Эрик Месе.
Систематический характер пыток
В докладе говорится, что пленных украинских гражданских и военных пытают во всех оккупированных областях Украины, а также в следственных изоляторах на территории РФ.
Пытки украинцев - распространенная практика, а общие закономерности в разных местах содержания указывают на их системность.
Комиссия обнаружила дополнительные общие элементы, касающиеся переноса насильственных практик из мест содержания под стражей в РФ в аналогичные учреждения на подконтрольных России территориях в Украине.
Бывшие пленные постоянно описывали те же жестокие методы, направленные на запугивание, подавление, унижение, принуждение и наказание.
Зафиксированы доказательства пыток
Доказательства, которые получила комиссия, доказывают, что российские власти привлекали сотрудников отдельных служб и органов безопасности из России в различных местах лишения свободы на оккупированных территориях в Украине. Эти службы и органы действовали скоординировано и со специфическим распределением обязанностей во время пыток.
Кроме того, сексуальное насилие как форма пыток, в основном против пленных мужского пола, было постоянным явлением в местах содержания под стражей, находящихся под контролем российских властей. Один из пленных заявил, что по меньшей мере шесть раз подвергался ударам электрошокером по гениталиям.
Пострадавшие и свидетели неоднократно упоминали о привлечении высокопоставленных должностных лиц исправительных учреждений, а также о приказах, полученных менее высокопоставленным персоналом. Многие из этих работников прибегали к пыткам открыто, с явным чувством безнаказанности.
Пострадавшие описывали физическую боль и травмы с долгосрочными или непоправимыми последствиями, а также отметили серьезные психологические трудности, с которыми они сталкиваются.
Комиссия также установила, что в российских местах содержания под стражей часто не хватает медицинской помощи или пленным сознательно отказывают в лечении даже при наличии ранений, заболеваний или необходимости в уходе после пыток.
Один украинский военнослужащий рассказал комиссии ООН, что, несмотря на серьезное ранение от взрыва, его многочисленные просьбы о медицинской помощи были проигнорированы. В конце концов, из-за несвоевременного лечения ему пришлось ампутировать часть стопы.
Влияние массированных атак РФ на энергетику
В докладе отмечается, что непрерывные массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины привели к блэкаутам, которые повлияли на миллионы гражданских украинцев.
Отключения света, среди прочего, ограничивали доступ к здравоохранению и образованию, что особенно серьезно повлияло на детей, пожилых людей, людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Пострадавшие отмечали чувство стресса, тревоги и изоляции.
Комиссия продолжает расследовать нападения с применением оружия взрывного действия, в результате которых пострадали гражданские лица и объекты вдоль линии фронта, включая медицинские и культурные учреждения, находящиеся под защитой международного права, говорится в отчете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ізраїльський парламент проголосував за схвалення двох законопроектів, які забороняють діяльність Агентства ООН з допомоги та організації робіт в Ізраїлі (UNRWA)."
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/knesset-votes-to-bar-unrwa-from-operating-in-israeli-territory/ Knesset votes to bar UNRWA from operating in Israeli territory
далі, можна не читати! навіть більше, далі, не треба читати!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев