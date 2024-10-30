УКР
Польща боротиметься, щоб Україна була присутня на всіх переговорах про її майбутнє, - Дуда

Перемовини між Україною та РФ

Польща боротиметься за те, щоб Україна була присутньою у переговорних форматах щодо її майбутнього та завершення розв'язаної Росією війни.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час інтервʼю для телеканалу Trwam, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає можливості, щоб будь-які угоди щодо майбутнього України були укладені без України", - наголосив польський президент.

Він нагадав, що Польща в цьому питанні спирається на власний складний історичний досвід, у тому числі пов'язаний з угодами про закінчення Другої світової війни.

Дуда підкреслив, що в інтересах Варшави є те, щоб безпосередньо зацікавлений був за столом переговорів, адже Польща колись опинилася поза столом переговорів, коли вирішувалося її майбутнє.

Якщо ми не будемо боротися за те, щоб Україна була за столом переговорів сьогодні, то, можливо, такі дії будуть мати місце й у майбутньому. Ми маємо за будь-яку ціну боротися за те, щоб подібна практика більше ніколи не повторювалася", - констатував польський лідер.

Він додав, що переговори про майбутнє України без її участі дозволяють висувати різноманітні сумніви щодо намірів того, хто організовує таку зустріч.

От як раз, при цьому ЗЕшапітолії не можна нічого казати про майбутнє України, бо для них це просто "полє чудєс" для пограбунку і їхнього збагачення, а майбутнє України їх взагалі не цікавить.
30.10.2024 12:12 Відповісти
А Польща не хоче боротися щоб Украіна була?
30.10.2024 12:22 Відповісти
У якому статусі на подібних переговорах може бути присутня сама Польща?
Тільки в якості "польських сантехніків"-героїв англійських анекдотів.
Ще один "миротворець" піариться, хоче без черги повз турків, індусів та мадяр проскочити.
30.10.2024 12:25 Відповісти
Це правильно. Вирок має оголошуватись у присутності особи, яку карають.
30.10.2024 12:35 Відповісти
Не здивуюсь якщо Польща буде висувати Україні вигідни для себе умови, поляки вони й є поляки.
30.10.2024 12:42 Відповісти
ЛУЧШЕ ПУСТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПРОДВИГАЮТ ИДЕЮ ЧТО ПУТИН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСТУПНИК !!! А РОССИЯ ВРАГ НАРОДОВ !!!
30.10.2024 12:50 Відповісти
може не потрібно боротися а просто не заважати
30.10.2024 13:33 Відповісти
 
 