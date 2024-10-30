Польша будет бороться, чтобы Украина присутствовала на всех переговорах о ее будущем, - Дуда

Польша будет бороться за то, чтобы Украина присутствовала в переговорных форматах относительно ее будущего и завершения развязанной Россией войны.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время интервью для телеканала Trwam, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет возможности, чтобы любые соглашения относительно будущего Украины были заключены без Украины", - подчеркнул польский президент.

Он напомнил, что Польша в этом вопросе опирается на собственный сложный исторический опыт, в том числе связанный с соглашениями об окончании Второй мировой войны.

Дуда подчеркнул, что в интересах Варшавы является то, чтобы непосредственно заинтересованный был за столом переговоров, ведь Польша когда-то оказалась вне стола переговоров, когда решалось ее будущее.

Если мы не будем бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров сегодня, то, возможно, такие действия будут иметь место и в будущем. Мы должны любой ценой бороться за то, чтобы подобная практика больше никогда не повторялась", - констатировал польский лидер.

Он добавил, что переговоры о будущем Украины без ее участия позволяют выдвигать различные сомнения относительно намерений того, кто организует такую встречу.