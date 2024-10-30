РУС
Польша будет бороться, чтобы Украина присутствовала на всех переговорах о ее будущем, - Дуда

Перемовини між Україною та РФ

Польша будет бороться за то, чтобы Украина присутствовала в переговорных форматах относительно ее будущего и завершения развязанной Россией войны.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время интервью для телеканала Trwam, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет возможности, чтобы любые соглашения относительно будущего Украины были заключены без Украины", - подчеркнул польский президент.

Он напомнил, что Польша в этом вопросе опирается на собственный сложный исторический опыт, в том числе связанный с соглашениями об окончании Второй мировой войны.

Дуда подчеркнул, что в интересах Варшавы является то, чтобы непосредственно заинтересованный был за столом переговоров, ведь Польша когда-то оказалась вне стола переговоров, когда решалось ее будущее.

Также читайте: Не может быть дискуссии о мире для Украины без Украины, - посол Великобритании Харрис

Если мы не будем бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров сегодня, то, возможно, такие действия будут иметь место и в будущем. Мы должны любой ценой бороться за то, чтобы подобная практика больше никогда не повторялась", - констатировал польский лидер.

Он добавил, что переговоры о будущем Украины без ее участия позволяют выдвигать различные сомнения относительно намерений того, кто организует такую встречу.

От як раз, при цьому ЗЕшапітолії не можна нічого казати про майбутнє України, бо для них це просто "полє чудєс" для пограбунку і їхнього збагачення, а майбутнє України їх взагалі не цікавить.
30.10.2024 12:12 Ответить
А Польща не хоче боротися щоб Украіна була?
30.10.2024 12:22 Ответить
У якому статусі на подібних переговорах може бути присутня сама Польща?
Тільки в якості "польських сантехніків"-героїв англійських анекдотів.
Ще один "миротворець" піариться, хоче без черги повз турків, індусів та мадяр проскочити.
30.10.2024 12:25 Ответить
Це правильно. Вирок має оголошуватись у присутності особи, яку карають.
30.10.2024 12:35 Ответить
Не здивуюсь якщо Польща буде висувати Україні вигідни для себе умови, поляки вони й є поляки.
30.10.2024 12:42 Ответить
ЛУЧШЕ ПУСТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПРОДВИГАЮТ ИДЕЮ ЧТО ПУТИН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСТУПНИК !!! А РОССИЯ ВРАГ НАРОДОВ !!!
30.10.2024 12:50 Ответить
може не потрібно боротися а просто не заважати
30.10.2024 13:33 Ответить
 
 