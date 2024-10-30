На фронті відбулося 51 бойове зіткнення, найбільше - на Курахівському та Куп’янському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 51 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Басівка, Бояро-Лежачі, Павлівка, Волфине, Новеньке, Таратутине, Олександрівка, Вовківка, Дмитрівка, Покровка, Ободи, Бачівськ, Володимирівка Сумської області; Михальчина Слобода, Медведівка, Красний Хутір Чернігівської області.

Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Миропілля та Хотінь, застосувавши чотири КАБ. Бомбардують росіяни Курську область РФ: за наявною інформацією на даний час по її території завдано шість ударів сімома керованими авіабомбами.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські окупанти один раз марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 ворожих атак неподалік Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки та Загризового, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак біля Катеринівки, Греківки, Тернів та Зарічного.

Ворог проводив дві атаки на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському та Торецькому напрямках окупанти сьогодні поки що наступальних дій не проводили.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, два боєзіткнення ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 21 атаку поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки, крім того, завдали авіаційних ударів в районі Романівки та Курахового, застосувавши п’ять КАБів.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили два штурми росіян неподалік Богоявленки.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Мала Токмачка та Преображенка. Всього було застосовано 14 авіабомб.

На Придніпровському напрямку на даний час відбулось три атаки противника, які були успішно відбиті нашими захисниками.