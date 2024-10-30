УКР
17 682 147

Війська РФ окупували Богоявленку та Новоукраїнку і просунулися у Селидовому та Ясній Поляні, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають успіх у просуванні на Сході нашої країни. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог окупував Богоявленку (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області) та Новоукраїнку (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області), а також просунувся у Селидовому (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області) та Ясній Поляні ( селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку жовтня Росія окупувала майже 500 км² території України, - WELT

Богоявленка карта
Богоявленка

Новоукраїнка карта
Новоукраїнка 

Селидове карта
Селидове

Ясна Поляна карта

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулася в Новоселидівці та у кількох інших селах Донеччини.

Автор: 

Донецька область (9660) бойові дії (4669)
Топ коментарі
+58
Фронт посипався, і це факт. От вам і Курська авантюра. Схоже, хазяїн віддав ZE наказ прискорити крах Україн.
30.10.2024 06:39 Відповісти
30.10.2024 06:39 Відповісти
+38
А громадянином якої країни ZE є з 2008 року? В якій країні у нього три кінокомпанії? В якій країні він будував кар'єру і в столиці якої країни має нерухомість? Диктатора якої країни він зі сцени на колінах просив забрати його?
30.10.2024 06:48 Відповісти
30.10.2024 06:48 Відповісти
+24
ФРОНТ ПОСИПАВСЯ
Фронти - ситуація погіршується. Вже навіть доволі обережні експерти відкрито говорять про абсолютно дикі командні рішення, які обвалюють оборону.

Цілковитий розвал почався після погрому Zеленським Генштабу й командуванння ЗСУ. І справа навіть не в Сирському. Генштаб під Баргилевичем... Та з таким самим успіхом могли когось із московського штабу запросити. Плюс цілковита відсутність фортифікацій. Zе і його мародери все розікрали, слуги й комісія покривають. Чогось добивається тільки одна фракція - ЄС, решті наплювати.

Статистика "потужно-переможна" - 478 км² території України окупувала рф з початку жовтня - це найбільший приріст місцевості з березня 2022 року, - WELT. Тільки минулого тижня було захоплено 196 км². Ні, це вже не втрати військових. Тільки свідомий розвал оборони зверху.

Коли за втрату Гірника звинувачують один некомплектний батальйон тероборони (!!!), який не міг цей напрям втримати й дня, а тримав тижнями, це вирок усій верхівці. Zе відверто знелюднює фронт. Він дійсно пообіцяв москві всю Донецьку область у найближчі тижні? А як інакше розуміти такий дикий треш, який воно зробило й продовжує робити проти ЗСУ?

До речі, тотальні провали оборони на флангах, після чого наші угруповування потрапляють у "кліщі" - теж рукотворна проблема.
На фланги після погрому в ГШ й командуванні умисно ставлять неспроможні утримувати тиск батальйони ТРО або прикомандировані недоформовані підрозділи.

Далі ворог уже знає, як використати цей подарунок. Це "фірмова тактика Сирського" відколи Zе розірвав єдність Генштабу й відібрав у Залужного частину фронту. Від Бахмута всі міста втрачаємо саме так. Зробили висновки? Зробили - тепер все стало ще гірше... Кому там таємно присвоять орден "гєроя россіі"?

Решта також скрізь дуже складно. Ворог обходить Часів Яр з півдня й поступово наближається до Костянтинівки.

Погіршення на Сіверському виступі й на Куп'янщині. Клешню вже не відсікти - рашисти розширили виступ. А тепер розширюють вихід до Осколу. Перехід на західний берег - тільки питання часу. Далі під загрозою все відвойоване в 2022 році при Залужному (тоді Zеленський ледь не вдавився від люті, що його і "партньоров" обманули).

Зате в нас є частинка Курської глухомані. Оскільки звідти переможних рапортів не штампують, то... А, не будем про погане...
30.10.2024 07:03 Відповісти
30.10.2024 07:03 Відповісти
Zеленский VoVa - этим всё сказано
30.10.2024 08:01 Відповісти
30.10.2024 08:01 Відповісти
@ "Зведення на ранок 30 жовтня:

Костянтинопольський напрямок.
На північній околиці Богоявленки російські війська просунулися біля Костянтинопольського урочища на глибину до 1.6 км.
Противник захопив Новоукраїнку та більшу частину Ясної Поляни. В районі Шахтарського продовжуються бойові зіткнення.

Покровський напрямок.
Тривають бої в районі Вишневого, за Новомитрівку, Новоселидівку та на північній околиці Курахівки.
На північно-західній околиці Селидового противник закріпився вздовж вулиць Козацька, Джерельна та в районі 11-го кварталу.

Торецьк.
Тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Руднична, Василя Стуса, Дружби та Донбаська. За минулий тиждень ситуація без суттєвих змін.

Куп'янсько-Лиманський напрямок.
Противник продовжує накати на Колесниківку, у південній частині Кругляківки, на захід від Стельмахівки, в районі Вишневого та на північну околицю Тернів.

Курська область.
За останній тиждень ситуація у Глушковському, Кореньовському та Суджанському районах без істотних змін. Тривають бойові зіткнення в районі н.п. Крем'яне, Зелений Шлях, Новоівановка та Пльохово."
30.10.2024 08:07 Відповісти
30.10.2024 08:07 Відповісти
Фронт стабилизировано, до границы Днепропетровской области осталось аж 25 км. Все збс.
30.10.2024 08:24 Відповісти
30.10.2024 08:24 Відповісти
Ну що мудрий наріде 73%, здали Україну? Не переживайте, у вас залишилося те, за що ви тут вицарапували очі і кричали так, ніби ваші яйця зажали в лещата - ви маєте Потужного Боневтіка Херпідовича і його антимайданну команду єрмаків, татарових, подоляків, гетьманцевих... Вони дочекалися свого, а ви що будете робити? Частина з них залишиться служити своїм, а частина збере валізу, в машину в супроводі озброєних людей поїдуть за кордон з мільярдами, а ви, коли будете в концтаборі з дітьми і внуками десь в Сибиру, будете розповідати, як потужно разом з антимайданівцями здавали Україну, як вас сподовався дешевий фільм Бені про Вову на лісапеді, який був потужній марафон...
30.10.2024 08:33 Відповісти
30.10.2024 08:33 Відповісти
А чому ви всі досі ще не на фронті ??
30.10.2024 08:37 Відповісти
30.10.2024 08:37 Відповісти
А тому, що фронтом командують ухилянти, антимайданівці і видно, що командують не так, як це потрібно робити. А Ви пишите з фронту?
30.10.2024 08:48 Відповісти
30.10.2024 08:48 Відповісти
Відмовки якісь тупі
30.10.2024 09:00 Відповісти
30.10.2024 09:00 Відповісти
Давайте напишу більше. що не піду, а побіжу на фронт, коли там побачу Серлєща, татарова, Найома, єрмака, подоляка, весь герой десятиліття України(по опитуванню стада 73%- 95 квартал). Ви ж поважаєте Верховного Головнокомандувача? Так я беру з нього приклад, коли прирйде 5-та повістка, бо він, отримавши чотири не пішов на фронт, то я відразу піду. На сьогодні не отримав жодної.
30.10.2024 09:36 Відповісти
30.10.2024 09:36 Відповісти
А ти на фронті?
30.10.2024 09:37 Відповісти
30.10.2024 09:37 Відповісти
На тупі питання не існує адекватних відповідей. Чи ви вважаєте своє питання про те «чому всі досі не на фронті?» взірцем вашого інтелекту та адекватного сприйняття реальності.
30.10.2024 09:39 Відповісти
30.10.2024 09:39 Відповісти

Який сенс питати старенького пенсіонера про те, чому він не на фронті? Інших на форумі немає, ну окрім відвертих тролів, яким ставити таке питання - нонсенс.
30.10.2024 19:46 Відповісти
30.10.2024 19:46 Відповісти
Jesli bi odnom meste neuderzali oboronu,mozno iskat osybki brigadi,no zdes taze kartina vo mnogix mestax.Osibki sistemnyje generalnogo staba,pri planirovanije,taktiki.custvo takoje sto generalni stab nedelajet progresa po teperesnem vremenam.Eto problema ne Sirskom no vo vsiom generalnom stabe.
30.10.2024 08:38 Відповісти
30.10.2024 08:38 Відповісти
Разом з Залужним зняли і його команду. Не просто так, ще й у річницю взяття Києва більшовиками.
30.10.2024 09:28 Відповісти
30.10.2024 09:28 Відповісти
Так от навіщо zeбанді їрмакаки знадобилися сертифікати на польоти зі Львова!
30.10.2024 08:39 Відповісти
30.10.2024 08:39 Відповісти
Заміна Сирського та Баргилевича вже перезріла! Зєля, докажи, що ти не зрадник...
30.10.2024 09:07 Відповісти
30.10.2024 09:07 Відповісти
То ще тупіше дніще.
30.10.2024 11:46 Відповісти
30.10.2024 11:46 Відповісти
В ISW оцінили швидкість просування військ РФ в Україні

"Останні західні звіти, які пов'язують швидкість просування Росії у вересні 2024 року з просуванням Росії на початку війни, вводять в оману", - вважають в ISW.

Аналітики нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, окупанти за день в середньому просувались на 1265 квадратних кілометрів, що у майже 90 разів більше, ніж просування окупантів у вересні 2024 року зі швидкістю 14 квадратних кілометрів."

За 14 кв.км кацап відав життя 1560 своїх істот !!!

https://bukvy.org/v-isw-oczinyly-shvydkist-prosuvannya-vijsk-rf-v-********/
30.10.2024 09:30 Відповісти
30.10.2024 09:30 Відповісти
І знову потужна перемога!
30.10.2024 11:20 Відповісти
30.10.2024 11:20 Відповісти
і совок відступав в з 41 по 43.
чим закінчилося усі знають крім вас.
Так і тут буде - ми переможемо.
30.10.2024 13:42 Відповісти
30.10.2024 13:42 Відповісти
Вот только у Совка были огромные территории, заранее построенные заводы в глубинке, воюющие союзники, реальная помощь извне и самое мощное оружие - два воюющих сына главы государства.

Чтобы этого добиться, усатому пришлось применять репрессивную машину.
Кстати. Вот видите сколько сейчас во время войны воруют?
Представьте на секундочку, что желание простых украинцев сбывается, и все эти воры идут под стенку. Справедливо же, да? Да. А потом через 50 лет это назовут злыми репрессиями. Но это так, лирика.

Чим закінчилося усі знають крім вас - 26 лямами погибших советских граждан по самым скромным подсчетам.
30.10.2024 17:33 Відповісти
30.10.2024 17:33 Відповісти
"реальная помощь извне и самое мощное оружие" - не подскажите ли, случайно, а когда, в каком году ето у совка появилось?
30.10.2024 19:08 Відповісти
30.10.2024 19:08 Відповісти
Конечно подскажу.

В середине 1943 появилась помощь извне, когда англо-американская авиация начала драть Германию с воздуха.

А про "мощное оружие" - боюсь вы не распознали что я сказал.
Мощное оружие - два сына верховного руководителя страны на фронте, это способствовало пониманию низами того, что власть и государство это одно целое и война это общее дело.

Вы думаете что проблемы мобилизации в стране потому что люди не хотят воевать, потому что они слабые, трусливые, и не хотят свободы? Я вам сниму розовые очки: проблемы потому что власти представляющие государство отмежевались от своего народа, народ в большинстве своем вообще надеется что этих вредителей перевешают - и РФ в том числе.

Это ж как надо достать собственную нацию, чтобы она во враге видела избавителя от бед...
31.10.2024 00:06 Відповісти
31.10.2024 00:06 Відповісти
А до середини 1943 кто наступал и кто терял территории?

До 43 массовие сдачи в плен военних ркка, ето не отмежовивание власти совка от народа?

И два сина не помогли.
31.10.2024 08:45 Відповісти
31.10.2024 08:45 Відповісти
Ага, ще трохи і підемо на Мацкву!
30.10.2024 12:39 Відповісти
30.10.2024 12:39 Відповісти
і таке буде.
30.10.2024 13:43 Відповісти
30.10.2024 13:43 Відповісти
30.10.2024 14:02 Відповісти
30.10.2024 14:02 Відповісти
в 1941 теж німець зубоскалив.
30.10.2024 19:09 Відповісти
30.10.2024 19:09 Відповісти
Сейчас не 1941 и даже не 1945.
31.10.2024 00:08 Відповісти
31.10.2024 00:08 Відповісти
нет конечно, но ход собитий такой же.
31.10.2024 08:46 Відповісти
31.10.2024 08:46 Відповісти
https://tsn.ua/news ЗСУ відновили позиції у Торецьку, але РФ просувається далі на Донеччині: деталі від ISW ЗСУ

https://tsn.ua/ato/zsu-vidnovili-poziciyi-u-torecku-ale-rf-prosuvayetsya-dali-na-donechchini-detali-vid-isw-2690103.html
30.10.2024 09:31 Відповісти
30.10.2024 09:31 Відповісти
"переговои з Україною можливі з врахуванням реалій котрі склалися- сказав "куйло"."слуги " допомагають "хазяїну" складати рашистські
реалії з окупації України
30.10.2024 09:34 Відповісти
30.10.2024 09:34 Відповісти
Відправив петицію до Президента з вимогою термінової відставки Сирського. Не знаю, чи зареєструють
30.10.2024 10:36 Відповісти
30.10.2024 10:36 Відповісти
Чмошника з великої літери. Обов'язково зареєструють, без сумніву! От тільки зніма і призначає там другий, не блазень обдовбаний.
30.10.2024 13:05 Відповісти
30.10.2024 13:05 Відповісти
Віслюк з чумеровим, дерьмаком і сируном здають Україну згідно оману. Терміново треба повертати Заслуженого!!!!
30.10.2024 10:55 Відповісти
30.10.2024 10:55 Відповісти
Щоб повернути Залужного тре повісити зЕдерьмака .
30.10.2024 18:50 Відповісти
30.10.2024 18:50 Відповісти
Куда повертати? Он уже не Заслужений, а Непридатний.
31.10.2024 00:28 Відповісти
31.10.2024 00:28 Відповісти
На півдні України російська армія зосередила близько 200 тисяч військових. Ці сили включають в себе й окупаційні війська в Криму.
30.10.2024 13:03 Відповісти
30.10.2024 13:03 Відповісти
західна частина Курахоого має дуже зручну позицію для оборони.
Але схоже з піздецом на Шахтарсько-Угледарському напрямку то не буде мати ніякого значення
30.10.2024 13:39 Відповісти
30.10.2024 13:39 Відповісти
вас в генштаб ще не запрошували?
так підійдіть, розтлумачте їм усім, що так, мол, і так, ви усі тут дурні один ви розумний.
вас приймуть.
30.10.2024 13:45 Відповісти
30.10.2024 13:45 Відповісти
Ни куя хорошего, с прочитанного, НАТО на действия КНДР которые отправила воевать против Украины 20-летних солдат передала скорые машины , все , вот и вся реакция.
30.10.2024 14:22 Відповісти
30.10.2024 14:22 Відповісти
Все згідно плану. Оманського плану
30.10.2024 14:33 Відповісти
30.10.2024 14:33 Відповісти
Фронт сипеться? Нате вам по 1000 грн!
30.10.2024 16:56 Відповісти
30.10.2024 16:56 Відповісти
Головне не Покровськ, вони заходять нам в тил, як тільки вони дійдуть до Богатиря, буде удар на Запоріжжя, в сторону Гуляйполя, щоб відрізати весь Південний фронт.
30.10.2024 17:56 Відповісти
30.10.2024 17:56 Відповісти
Браво віслюку і його менеджерам!!! Поверніть Заслуженого!!!!
30.10.2024 19:38 Відповісти
30.10.2024 19:38 Відповісти
Проблема втоми від війни спостерігається і у просунутої частини суспільства. Це на ЦН кожний день б'ють на сполох, що Україна програє війну, а коли заходиш на ліберальну Укрправду - там більше про позитив, світські новини, культурну політику, Молдову з Грузією і корупціонерів. Корупціонери ніяк не впливають на небажання військового керівництва хоч якось навести лад
30.10.2024 23:07 Відповісти
30.10.2024 23:07 Відповісти
