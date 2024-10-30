Війська РФ окупували Богоявленку та Новоукраїнку і просунулися у Селидовому та Ясній Поляні, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають успіх у просуванні на Сході нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог окупував Богоявленку (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області) та Новоукраїнку (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області), а також просунувся у Селидовому (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області) та Ясній Поляні ( селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Богоявленка



Новоукраїнка



Селидове

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулася в Новоселидівці та у кількох інших селах Донеччини.