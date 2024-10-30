Війська РФ окупували Богоявленку та Новоукраїнку і просунулися у Селидовому та Ясній Поляні, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають успіх у просуванні на Сході нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
"Мапу оновлено! Ворог окупував Богоявленку (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області) та Новоукраїнку (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області), а також просунувся у Селидовому (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області) та Ясній Поляні ( селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що росіяни просунулася в Новоселидівці та у кількох інших селах Донеччини.
Топ коментарі
+58 Порохобандерівець
показати весь коментар30.10.2024 06:39 Відповісти Посилання
+38 Порохобандерівець
показати весь коментар30.10.2024 06:48 Відповісти Посилання
+24 саша паламарчук
показати весь коментар30.10.2024 07:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Костянтинопольський напрямок.
На північній околиці Богоявленки російські війська просунулися біля Костянтинопольського урочища на глибину до 1.6 км.
Противник захопив Новоукраїнку та більшу частину Ясної Поляни. В районі Шахтарського продовжуються бойові зіткнення.
Покровський напрямок.
Тривають бої в районі Вишневого, за Новомитрівку, Новоселидівку та на північній околиці Курахівки.
На північно-західній околиці Селидового противник закріпився вздовж вулиць Козацька, Джерельна та в районі 11-го кварталу.
Торецьк.
Тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Руднична, Василя Стуса, Дружби та Донбаська. За минулий тиждень ситуація без суттєвих змін.
Куп'янсько-Лиманський напрямок.
Противник продовжує накати на Колесниківку, у південній частині Кругляківки, на захід від Стельмахівки, в районі Вишневого та на північну околицю Тернів.
Курська область.
За останній тиждень ситуація у Глушковському, Кореньовському та Суджанському районах без істотних змін. Тривають бойові зіткнення в районі н.п. Крем'яне, Зелений Шлях, Новоівановка та Пльохово."
Який сенс питати старенького пенсіонера про те, чому він не на фронті? Інших на форумі немає, ну окрім відвертих тролів, яким ставити таке питання - нонсенс.
"Останні західні звіти, які пов'язують швидкість просування Росії у вересні 2024 року з просуванням Росії на початку війни, вводять в оману", - вважають в ISW.
Аналітики нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, окупанти за день в середньому просувались на 1265 квадратних кілометрів, що у майже 90 разів більше, ніж просування окупантів у вересні 2024 року зі швидкістю 14 квадратних кілометрів."
За 14 кв.км кацап відав життя 1560 своїх істот !!!
https://bukvy.org/v-isw-oczinyly-shvydkist-prosuvannya-vijsk-rf-v-********/
чим закінчилося усі знають крім вас.
Так і тут буде - ми переможемо.
Чтобы этого добиться, усатому пришлось применять репрессивную машину.
Кстати. Вот видите сколько сейчас во время войны воруют?
Представьте на секундочку, что желание простых украинцев сбывается, и все эти воры идут под стенку. Справедливо же, да? Да. А потом через 50 лет это назовут злыми репрессиями. Но это так, лирика.
Чим закінчилося усі знають крім вас - 26 лямами погибших советских граждан по самым скромным подсчетам.
В середине 1943 появилась помощь извне, когда англо-американская авиация начала драть Германию с воздуха.
А про "мощное оружие" - боюсь вы не распознали что я сказал.
Мощное оружие - два сына верховного руководителя страны на фронте, это способствовало пониманию низами того, что власть и государство это одно целое и война это общее дело.
Вы думаете что проблемы мобилизации в стране потому что люди не хотят воевать, потому что они слабые, трусливые, и не хотят свободы? Я вам сниму розовые очки: проблемы потому что власти представляющие государство отмежевались от своего народа, народ в большинстве своем вообще надеется что этих вредителей перевешают - и РФ в том числе.
Это ж как надо достать собственную нацию, чтобы она во враге видела избавителя от бед...
До 43 массовие сдачи в плен военних ркка, ето не отмежовивание власти совка от народа?
И два сина не помогли.
https://tsn.ua/ato/zsu-vidnovili-poziciyi-u-torecku-ale-rf-prosuvayetsya-dali-na-donechchini-detali-vid-isw-2690103.html
реалії з окупації України
Але схоже з піздецом на Шахтарсько-Угледарському напрямку то не буде мати ніякого значення
так підійдіть, розтлумачте їм усім, що так, мол, і так, ви усі тут дурні один ви розумний.
вас приймуть.