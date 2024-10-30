На фронте произошло 51 боевое столкновение, больше всего - на Кураховском и Купянском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 51 боевое столкновение.

Ситуация на севере

Пограничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачие, Павловка, Волфино, Новенькое, Таратутино, Александровка, Волковка, Дмитровка, Покровка, Ободы, Бачевск, Владимировка Сумской области; Михальчина Слобода, Медведевка, Красный Хутор Черниговской области.

Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Мирополье и Хотень, применив четыре КАБа. Бомбардируют россияне Курскую область РФ: по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесено шесть ударов семью управляемыми авиабомбами.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты один раз бесполезно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак неподалеку Новоосиново, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки и Загрызово, еще девять боестолкновений продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак возле Катериновки, Грековки, Тернов и Заречного.

Враг проводил две атаки на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском и Торецком направлениях оккупанты сегодня пока что наступательных действий не проводили.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 21 атаку вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки и Катериновки, кроме того, нанесли авиационные удары в районе Романовки и Курахово, применив пять КАБов.

На Времевском направлении подразделения наших войск отбили два штурма россиян неподалеку Богоявленки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Чаривне.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Малая Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.

На Приднепровском направлении в настоящее время состоялось три атаки противника, которые были успешно отражены нашими защитниками.