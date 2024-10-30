ВАКС залишив ексзаступника міністра енергетики Хейла під вартою

АП ВАКС залишила під вартою колишнього заступника Міністра енергетики Олександра Хейла та ще одного підозрюваного у цій справі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Апеляційна палата ВАКС повідомила у фейсбуці.

"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги захисників на ухвали слідчих суддів ВАКС від 02.10.2024 та 03.10.2024 про продовження строку тримання під вартою ексзаступнику Міністра енергетики України та ще одному підозрюваному у цій справі. Як альтернативу слідчі судді визначили вказаним особам заставу у розмірах 25 млн грн та 65 млн грн відповідно", - ідеться в повідомленні.

Як зауважили в АП ВАКС, за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвали слідчих суддів ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, колишній заступник Міністра енергетики, як особа, що займає особливе відповідальне становище, підозрюється в одержані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, інша особа підозрюється у пособництві вчиненню таких дій (ч.4 ст. 368 КК України).

Справа заступника міністра енергетики Хейла

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Згодом Кабмін звільнив його із посади заступника міністра. У пресслужбі Міненерго заявили, що Хейла було викрито за сприяння міністра.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші.

12 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави 25 млн грн заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі.

13 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі про хабар на 500 тис. доларів заступнику міністра енергетики Хейлу. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншому - тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

3 жовтня Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі.