ВАКС оставил экс-замминистра энергетики Хейла под стражей

АП ВАКС оставила под стражей бывшего заместителя Министра энергетики Александра Хейла и еще одного подозреваемого по этому делу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Апелляционная палата ВАКС сообщила в фейсбуке.

"Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы защитников на постановления следственных судей ВАКС от 02.10.2024 и 03.10.2024 о продлении срока содержания под стражей экс-заместителю Министра энергетики Украины и еще одному подозреваемому по этому делу. В качестве альтернативы следственные судьи определили указанным лицам залог в размерах 25 млн грн и 65 млн грн соответственно", - говорится в сообщении.

Как отметили в АП ВАКС, по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитников, а постановления следственных судей ВАКС - без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, бывший заместитель Министра энергетики, как лицо, занимающее особо ответственное положение, подозревается в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения, другое лицо подозревается в пособничестве совершению таких действий (ч.4 ст. 368 УК Украины).

Дело заместителя министра энергетики Хейла

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра. В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.

12 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога 25 млн грн заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.

13 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу о взятке на 500 тыс. долларов заместителю министра энергетики Хейло. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, другому - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.

3 октября Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меры пресечения экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу и его доверенному лицу.