Боєприпаси, міни та електрогенератори: Литва передає Україні нову партію допомоги

Цього тижня Україна отримає від Литви чергову партію допомоги.

Про це пише литовський мовник LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що новий пакет допомоги включатиме боєприпаси, мінометні міни, електрогенератори, а також інші засоби, необхідні для підготовки до зими.

Цьогоріч Литва вже поставила Україні 155-мм артснаряди, бронетранспортери M113, системи захисту від дронів, зимове спорядження та теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, навантажувач, складні ліжка та інше.

Загалом з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 705 млн євро.

Міноборони Литви додає, що загальна допомога Україні з боку Вільнюса має довгостроковий характер і вже перевищила мільярд євро.

