Боєприпаси, міни та електрогенератори: Литва передає Україні нову партію допомоги

Цього тижня Україна отримає від Литви чергову партію допомоги. 

Про це пише литовський мовник LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що новий пакет допомоги включатиме боєприпаси, мінометні міни, електрогенератори, а також інші засоби, необхідні для підготовки до зими.

Цьогоріч Литва вже поставила Україні 155-мм артснаряди, бронетранспортери M113, системи захисту від дронів, зимове спорядження та теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, навантажувач, складні ліжка та інше.

Загалом з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 705 млн євро. 

Міноборони Литви додає, що загальна допомога Україні з боку Вільнюса має довгостроковий характер і вже перевищила мільярд євро.

Читайте також: Литва інвестує 10 млн євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" , - Міноборони

боєприпаси (2359) Литва (2560) допомога (8768)
за кожну міночку дякуємо литовських братів!
30.10.2024 18:43 Відповісти
розуміємо що і вам потрібно, але зараз Україні в першу чергу....
30.10.2024 18:46 Відповісти
Ачю Лєтува!!!
30.10.2024 19:12 Відповісти
Дякуємо, вперта Lietuva !

ваша допомога найбільша, враховуючи кількість населення
(2 893 887 чоловік)
30.10.2024 19:23 Відповісти
Дякуємо братам!
30.10.2024 19:24 Відповісти
Боже збав у вас така руснява біда станеться?
можете навіть не гукати - хлопці самі прийдуть на допомогу...
30.10.2024 20:50 Відповісти
все лягне в туди в куди треба,
так мені кум сказав,
а він не попрек - він справжній...
30.10.2024 20:55 Відповісти
 
 