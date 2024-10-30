Боєприпаси, міни та електрогенератори: Литва передає Україні нову партію допомоги
Цього тижня Україна отримає від Литви чергову партію допомоги.
Про це пише литовський мовник LRT з посиланням на Міністерство оборони Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що новий пакет допомоги включатиме боєприпаси, мінометні міни, електрогенератори, а також інші засоби, необхідні для підготовки до зими.
Цьогоріч Литва вже поставила Україні 155-мм артснаряди, бронетранспортери M113, системи захисту від дронів, зимове спорядження та теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, навантажувач, складні ліжка та інше.
Загалом з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 705 млн євро.
Міноборони Литви додає, що загальна допомога Україні з боку Вільнюса має довгостроковий характер і вже перевищила мільярд євро.
