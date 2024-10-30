РУС
Боеприпасы, мины и электрогенераторы: Литва передает Украине новую партию помощи

Допомога Україні від Литви

На этой неделе Украина получит от Литвы очередную партию помощи.

Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новый пакет помощи будет включать боеприпасы, минометные мины, электрогенераторы, а также другие средства, необходимые для подготовки к зиме.

В этом году Литва уже поставила Украине 155-мм артснаряды, бронетранспортеры M113, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчик, складные кровати и прочее.

Всего с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военной помощи на сумму более 705 млн евро.

Минобороны Литвы отмечает, что общая помощь Украине со стороны Вильнюса имеет долгосрочный характер и уже превысила миллиард евро.

Читайте также: Литва отключит линии электропередачи с Россией и Беларусью

боеприпасы (2417) Литва (2604) помощь (8120)
за кожну міночку дякуємо литовських братів!
30.10.2024 18:43 Ответить
розуміємо що і вам потрібно, але зараз Україні в першу чергу....
30.10.2024 18:46 Ответить
Ачю Лєтува!!!
30.10.2024 19:12 Ответить
Дякуємо, вперта Lietuva !

ваша допомога найбільша, враховуючи кількість населення
(2 893 887 чоловік)
30.10.2024 19:23 Ответить
Дякуємо братам!
30.10.2024 19:24 Ответить
Боже збав у вас така руснява біда станеться?
можете навіть не гукати - хлопці самі прийдуть на допомогу...
30.10.2024 20:50 Ответить
все лягне в туди в куди треба,
так мені кум сказав,
а він не попрек - він справжній...
30.10.2024 20:55 Ответить
 
 