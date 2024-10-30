Боеприпасы, мины и электрогенераторы: Литва передает Украине новую партию помощи

На этой неделе Украина получит от Литвы очередную партию помощи.

Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на Министерство обороны Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новый пакет помощи будет включать боеприпасы, минометные мины, электрогенераторы, а также другие средства, необходимые для подготовки к зиме.

В этом году Литва уже поставила Украине 155-мм артснаряды, бронетранспортеры M113, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчик, складные кровати и прочее.

Всего с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военной помощи на сумму более 705 млн евро.

Минобороны Литвы отмечает, что общая помощь Украине со стороны Вильнюса имеет долгосрочный характер и уже превысила миллиард евро.

