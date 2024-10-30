За добу на фронті відбулось 134 боєзіткнення, майже 40 з них на Курахівському напрямку, - Генштаб

На даний час відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

За сьогодні противник завдав по території України один ракетний та 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, одну ракету та 68 КАБ), використав для ураження 663 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. До того ж окупанти активно застосовуали авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддавалися райони населених пунктів Малі Проходи, Кудіївка та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової та Загризового. На даний час тривають два боєзіткнення.

Читайте: Рашисти перебувають за три кілометри від Куп’янська, місто руйнують КАБами, - МВА

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів в районах Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Досі точиться одне боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог двічі протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в одне бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому - атак не було, проте ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по населеному пункту Дружба.

Дивіться: Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове 22 рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Чотири атаки тривають дотепер.

Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 220 окупантів, 115 з них - безповоротно. Знищено два танки, одну артсистему, дві одиниці автомобільної техніки та один БпЛА окупантів, також пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, дві бойових броньованих машини та одну артсистему.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 26 атак, 13 боєзіткнень досі триває.

Читайте також: Роботизовані комплекси скоротили кількість втрат у підрозділах Сил оборони на 30%, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку наші війська відбивали атаки противника, поблизу Богоявленки, Максимівки та Новоукраїнки – п’ять атак відбито, одна - триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Мала Токмачка та Преображенка. Всього було застосовано 14 авіабомб.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час по її території завдано 19 ударів 20 російськими керованими авіабомбами.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 141-ї окремої піхотної бригади та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які завдають ворогу вагомих втрат у живій силі та техніці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 692 080 осіб (+1360 за добу), 9129 танків, 19 917 артсистем, 18 404 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА