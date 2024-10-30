За сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, почти 40 из них на Кураховском направлении, - Генштаб

В настоящее время произошло 134 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный и 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, одну ракету и 68 КАБ), использовал для поражения 663 дроны-камикадзе. Осуществил более 3800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. К тому же оккупанты активно применяли авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергались районы населенных пунктов Малые Проходы, Кудиевка и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой и Загрызово. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Читайте также: Рашисты находятся в трех километрах от Купянска, город разрушают КАБами, - ГВА

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз в районах Катериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные наши воины остановили.

На Северском направлении враг дважды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в одно боевое столкновение вблизи Часова Яра.

На Торецком - атак не было, однако враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Дружба.

Смотрите также: Как удержать фронт? | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово 22 раза получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 220 оккупантов, 115 из них - безвозвратно. Уничтожены два танка, одна артсистема, две единицы автомобильной техники и один БпЛА оккупантов, также повреждены одна единица автомобильной техники, две боевых бронированных машины и одна артсистема.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки. В настоящее время украинские воины отразили 26 атак, 13 боестолкновений до сих пор продолжаются.

Читайте также: Роботизированные комплексы сократили количество потерь в подразделениях Сил обороны на 30%, - Генштаб

Обстановка на юге

На Времевском направлении наши войска отражали атаки противника, вблизи Богоявленки, Максимовки и Новоукраинки - пять атак отражены, одна - продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Малая Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время по ее территории нанесено 19 ударов 20 российскими управляемыми авиабомбами.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 141-й отдельной пехотной бригады и 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые наносят врагу весомые потери в живой силе и технике.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 693 640 человек (+1560 за сутки), 9137 танков, 19 955 артсистем, 18 433 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА